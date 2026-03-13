Válka v Íránu zvýšila ruské příjmy z ropy o 150 milionů dolarů denně
13. 3. 2026
Tyto peníze by měly přijít do rozpočtu v dubnu, protože příjmy za březen budou vypočítány podle průměrné ceny z února, která činila asi 45 dolarů za barel. Celkově se však Rusko stalo "hlavním vítězem tohoto konfliktu," přiznává Sumit Ritolia, hlavní analytik společnosti Kpler.
Poté co Spojené státy dočasně umožnily Indii zvýšit nákupy ruské ropy, její společnosti podepsaly smlouvy na nákup přibližně 30 milionů barelů během pěti dnů – stejně jako v celém únoru. Tankery s těmito a novými barely nyní spěchají vykládat v indických přístavech a za celý měsíc by objem dodávek mohl dosáhnout téměř 2 milionů barelů denně, tedy asi 60 milionů barelů, uvádí Ritolia.
Čínské rafinerie nejsou daleko pozadu. Dovoz do Číny a Indie vzrostl každý týden od začátku války v Íránu o 22 % ve srovnání s denním průměrem v únoru, uvádí analytik Vaibhava Raghunandana z Centra pro výzkum energetiky a čistého ovzduší.
Pokud krize bude pokračovat, Indie a Čína "budou bojovat o ruskou ropu," říká Sergej Vakulenko, pracovník Carnegie Berlin Center for Russia and Eurasia. Indické společnosti už nyní platí za ropu Urals asi o 5 dolarů za barel více ve srovnání s Brentem, uvádí Kpler.
Cena Uralu dosahuje 85 dolarů za barel, píše Robin Brooks, hlavní vědecký pracovník v programu globální ekonomie a rozvoje v Brookings Institution. Takové ceny znamenají, že zákaz EU na poskytování ruských námořních služeb v evropských přístavech, zahrnutý ve 20. balíčku sankcí, je "mrtvý" a tlak na Spojené státy, aby zmírnily sankce vůči Rusku, roste, poznamenává Brooks.
Zvýšení průměrné měsíční ceny za každých 10 dolarů za barel přináší ruským vývozcům ropy dalších 2,8 miliardy dolarů příjmů, z čehož stát přijímá 1,63 miliardy dolarů na daních, uvedl Vakulenko. Podle hrubých odhadů to odpovídá dodatečným rozpočtovým příjmům ve výši 54 milionů dolarů denně.
V únoru muselo Rusko snížit průměrnou denní produkci o 710 000 barelů na 8,55 milionu barelů a vyprodukovat o 1 milion barelů denně méně, než může v rámci kvóty OPEC+, uvedla ve čtvrtek Mezinárodní energetická agentura. Kvůli tomu byly příjmy z vývozu surové ropy a ropných produktů nejnižší od začátku války na Ukrajině – pouze 9,5 miliardy dolarů.
V případě dlouhodobé krize by však Rusko mohlo během relativně krátké doby "využít 400 000 barelů volné kapacity denně, i když zvýšení produkce na této úrovni může trvat několik měsíců," řekl Ronald Smith, zakladatel společnosti Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners.
Zdroj v angličtině: ZDE
