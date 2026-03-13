Kreml chystá právní základ pro použití armády "k ochraně Rusů" v zahraničí
13. 3. 2026
Návrh zákona, který připravilo ruské ministerstvo obrany, podle ruské agentury Interfax z 11. března s odvoláním na zdroj předpokládá změny zákonů "O občanství Ruské federace" a "O obraně". Dokument byl schválen vládní komisí k předložení parlamentu.
Návrh umožňuje využití formací ozbrojených sil Ruské federace mimo zemi rozhodnutím prezidenta.
Vysvětlující poznámka uvádí, že iniciativa by měla "chránit Rusy" v situacích, kdy jsou zadrženi nebo trestně stíháni rozhodnutími zahraničních či mezinárodních soudních orgánů, jejichž jurisdikce není založena na mezinárodních smlouvách uznávaných Ruskem.
Odborníci a blogeři předkládají různé verze důvodů, proč ruské úřady takový zákon potřebovaly.
Ochrana před tribunály
Vladimir Gruzdev, předseda představenstva Ruské advokátní komory, uvedl v komentáři pro RBC, že pravomoc Mezinárodního trestního soudu není založena na mezinárodní smlouvě s Ruskem.
Publikace připomíná, že na konci prosince podepsal Vladimir Putin zákon, který umožňuje Rusku odmítnout dodržovat rozhodnutí zahraničních trestních soudů i mezinárodních soudních orgánů, jejichž pravomoc není založena na smlouvě se zemí ani na rezoluci Rady bezpečnosti OSN.
Právník Dmytro Malbin upřesnil, že můžeme mluvit o tribunálech, jejichž vznik iniciují jednotlivé státy nebo mezinárodní asociace. Vznik takového návrhu zákona "je zjevně spojen s iniciativami zemí EU vytvořit zvláštní tribunál proti Rusku," uvedl.
Politický signál
Odborník Gleb Boguš byl v komentáři pro Dox skeptický ohledně možnosti skutečného uplatnění zákona. Podle něj tato iniciativa spíše působí jako politický signál na pozadí zatykače ICC na Putina a dohody o zákazu vydávání s Myanmarem, Nikaraguou a Běloruskem.
Boguš poznamenal, že zatýkání občanů v zahraničí nedává státu právo použít ozbrojenou sílu. "Podle Charty OSN a obyčejového mezinárodního práva může být takovým důvodem pouze ozbrojený útok," vysvětlil.
Příprava na novou invazi
Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko věří, že příprava takového zákona je jedním ze signálů, že Ruská federace se již rozhodla zaútočit na baltské země. Připomněl, že totéž se už stalo dvakrát. Poprvé to bylo 1. března 2014, kdy Rada Federace povolila nasazení vojáků na Krymu. Podruhé to bylo 22. února 2022, kdy bylo schváleno použití ruských ozbrojených sil v zahraničí. A jen o dva dny později začala plnohodnotná invaze na Ukrajinu.
"Můj názor – věřím, že v zásadě rozhodnutí zaútočit na baltské země bylo učiněno extrateritoriálním využitím ruských ozbrojených sil k ochraně ruských občanů – to je přímé potvrzení tohoto tvrzení. Ani jednou státní duma sama nepředloží žádné návrhy zákonů, pokud už nejsou rozhodnutím. A ještě víc, pokud je iniciátorem Ministerstvo obrany. Přesněji řečeno, útok, co to sakra je jejich obrana. A teď – právě v tuto chvíli – sedí a rozhodují se: ten okamžik už přišel, nebo ještě ne," napsal Babčenko.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
