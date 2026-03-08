30 procent americko-izraelských útoků na Írán jsou děti. Seznam Zprávy mají tu drzost, že vraždění v Íránu označily za "neklidnou noc"

8. 3. 2026

čas čtení 4 minuty
Únik ropy do kanalizace způsobil v některých částech #Teheránu hořící řeku poté, co byly dnes v noci bombardovány ropné sklady, což zapříčinilo požár ulic íránského hlavního města. Děti zraněné při americko-izraelských leteckých útocích na Írán jsou léčeny v nemocnici v Teheránu, některé z nich vyžadují intenzivní péči. Íránští představitelé uvádějí, že děti tvoří přibližně 30 % obětí konfliktu od začátku války.Ropa se dostala do vodních toků v Teheránu a zapálila město. Dnes večer v Teheránu panují naprosto apokalyptické scény. Nikdy neodpustím té chichotající se bandě hlupáků, kteří tyto ďábly přivítali.Toto je současný obraz Teheránu. Pro vás nevzdělané válečné štváče, kteří neznáte svět a nikdy jste nesloužili v armádě a mnete si ruce nad bombardováním. Není to nějaká málo osídlená poušť. Jsou tam rodiny, děti, dívky ve školách, domácí mazlíčci, obyčejní lidé z dělnické třídy, kteří mají sny. Jste nemocní, když chcete válku.

Teherán se dnes probudil pod černým deštěm. Zamyslete se na chvíli nad touto větou. Ropa padající z nebe, protože skladovací zařízení byla bombardována Izraelem a Amerikou. Rodiny se probouzející do toxického vzduchu a děti dívající se z oken na černý déšť. Válečné zločiny pedofilů.

Organizace Human Rights Watch konstatuje, že útok na dívčí školu v Íránu by měl být vyšetřován jako válečný zločin.Podle Íránského Červeného půlměsíce (IRCS) bylo při americko-izraelských útocích na Írán zničeno nejméně 9 669 civilních objektů.

🔸7 943 obytných objektů
🔸1 617 komerčních objektů Od začátku americko-izraelských útoků: Podle oficiálních údajů bylo v Íránu zabito více než 1 300 lidí. Podle OSN bylo 100 000 lidí vysídleno.

 


1
Vytisknout
804

Diskuse

Obsah vydání | 6. 3. 2026