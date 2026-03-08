30 procent americko-izraelských útoků na Írán jsou děti. Seznam Zprávy mají tu drzost, že vraždění v Íránu označily za "neklidnou noc"
8. 3. 2026
Děti zraněné při americko-izraelských leteckých útocích na Írán jsou léčeny v nemocnici v Teheránu, některé z nich vyžadují intenzivní péči. Íránští představitelé uvádějí, že děti tvoří přibližně 30 % obětí konfliktu od začátku války.
Spill of oil in the sewage system has created a flowing burning river in parts of #Tehran after oil depots were bombed earlier tonight, setting the streets in the Iranian capital on fire. pic.twitter.com/tHIFE6Z5EW— Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) March 8, 2026
Ropa se dostala do vodních toků v Teheránu a zapálila město. Dnes večer v Teheránu panují naprosto apokalyptické scény. Nikdy neodpustím té chichotající se bandě hlupáků, kteří tyto ďábly přivítali.
Children wounded in US-Israeli air strikes on Iran are being treated at a hospital in Tehran, with some requiring intensive care. Iranian officials say children account for around 30% of those killed in the conflict since the start of the war. pic.twitter.com/ULpBzI2iJi— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2026
Toto je současný obraz Teheránu. Pro vás nevzdělané válečné štváče, kteří neznáte svět a nikdy jste nesloužili v armádě a mnete si ruce nad bombardováním. Není to nějaká málo osídlená poušť. Jsou tam rodiny, děti, dívky ve školách, domácí mazlíčci, obyčejní lidé z dělnické třídy, kteří mají sny. Jste nemocní, když chcete válku.
Petroleum has entered Tehran’s water ways and enflamed the city. Absolute apocalyptic scenes in Tehran tonight. I will never ever forgive the cackling dimwit diaspora who welcomed in these devils. pic.twitter.com/sM9xuPLOgY— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) March 8, 2026
This is a picture of Tehran now. For you uneducated, untraveled, never-served, warhawks licking your chops of bombing it. It's not some low population desert. There are families, children, girls in schools, pets, regular working class people with dreams. You're sick to want war. pic.twitter.com/KU5GxKqOP9— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 8, 2026
Teherán se dnes probudil pod černým deštěm. Zamyslete se na chvíli nad touto větou. Ropa padající z nebe, protože skladovací zařízení byla bombardována Izraelem a Amerikou. Rodiny se probouzející do toxického vzduchu a děti dívající se z oken na černý déšť. Válečné zločiny pedofilů.
Organizace Human Rights Watch konstatuje, že útok na dívčí školu v Íránu by měl být vyšetřován jako válečný zločin.
Tehran woke up today under a black rain. Think about that sentence for a moment. Oil falling from the sky because storage facilities were bombed by Israel and America. Families waking up to toxic air and Children looking out windows at black rain. War crimes by pedophiles. https://t.co/oR8baOmUh5 pic.twitter.com/LSNsQw2OhM— 𝙎👼🏻 (@SZade15) March 8, 2026
Podle Íránského Červeného půlměsíce (IRCS) bylo při americko-izraelských útocích na Írán zničeno nejméně 9 669 civilních objektů.
BREAKING: Human Rights Watch says attack on Iran girls school should be investigated as a war crime— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 8, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/ilBfo58Euj pic.twitter.com/0lZOqwCVTC
🔸7 943 obytných objektů
🔸1 617 komerčních objektů
Od začátku americko-izraelských útoků: Podle oficiálních údajů bylo v Íránu zabito více než 1 300 lidí. Podle OSN bylo 100 000 lidí vysídleno.
At least 9,669 civilian units have been destroyed in US-Israeli attacks on Iran, according to the Iranian Red Crescent Society (IRCS).— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2026
🔸7,943 residential units
🔸1,617 commercial units
🔴 LIVE updates: https://t.co/VNYhBEhb2L pic.twitter.com/bPJLwW3yUQ
Since US-Israeli strikes began:— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 8, 2026Íránští představitelé konstatují, že od začátku americko-izraelské války bylo zabito více než 1 300 lidí a tisíce dalších byly zraněny. Válka také donutila velké množství civilistů opustit své domovy.
1,300+ killed in Iran according to officials
100,000 displaced according to the UN pic.twitter.com/EGJtr2XSQJ
Iranian officials say more than 1,300 people were killed since the US-Israeli war began, with thousands more reported wounded. The war also forced large numbers of civilians to flee their homes. pic.twitter.com/HGqcSmY7vw— Quds News Network (@QudsNen) March 8, 2026
