Rakušan nebude zvolen, ale může čerpat inspiraci u Šichtařové
8. 3. 2026 / Boris Cvek
Tak šéf STAN nebude zvolen místopředsedou Sněmovny. Ono je bizarní samo o sobě to, že se o něco takového u těch, kdo jej veřejně označují už dlouho za zločince, zas a zase ucházel. Asi to holt moc potřebuje. Třeba hypotéka? Dnes v Otázkách V. Moravce to ale jasně vysvětlili poslanec Vondráček (ANO) a šéf Sněmovny Okamura (SPD), že Rakušan zvolen nebude. Prostě nebude. Co si teď počne? Neuděláme nějakou sbírku?
Pozn. JČ: Moravec oznámil, že jeho pořad končí a že z ČT odchází: "Děje z poslední doby mě utvrdily, že za současných podmínk už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize."
Podle nich je Rakušan zločinec, totiž na základě citací výpovědí u soudu (výpovědi a rozsudek je asi pro ně skoro to samé), ba dokonce jej, Rakušana, nevolili ani všichni opoziční poslanci. Chudák Rakušan. Vondráček i Okamura měli shodu v tom, že vyšetřit zločiny v kauzách dozimetr a bitcoiny má sněmovní komise, protože orgány činné v trestním řízení selhávají.
Možná ta tvrdá pozice Vondráčka a Okamury vůči STAN byla motivovaná tím, jak STAN uspěli v novém průzkumu politických preferencí. STAN se dostali na druhé místo: 15,5 procenta. Na prvním místě zůstává ANO s 34,5 %, ODS má 14,5 %, piráti 9 %, SPD 6,5 %, motoristé 5 %, Kubovo hnutí 3,5 %, lidovci 3 % a TOP09 2 %. ODS tratila zřejmě ve prospěch Kuby. Zdá se, že nemá už vůbec smysl se zabývat osudem lidovců nebo TOP09, až na to, že mají před dvacet poslanců. Zbytek demokratů se drží vzájemně pod krkem.
Naprosto bizarní byla diskuse o poslankyni Šichtařové za SPD, která vystoupila ze dvou sněmovních výborů (zřejmě aby nemusela pracovat), ve Sněmovně se tedy nudí (Sněmovnu vydává za něco, kde se nepracuje, něco, co je k ničemu), nikdy nevystoupila na plénu, a tak točí ve Sněmovně reklamu na svůj byznys. Všichni politici ve studiu, čili Okamura a Vondráček s bývalými předsedkyněmi Sněmovny Pekarovou (TOP09), se shodli na tom, že to je nepřijatelné.
Jenže co s tím? Šichtařové lze domluvit nebo na ni různě tlačit (bullying?), ale k práci ani k rezignaci ji nikdo donutit nemůže. Ostatně podle tzv. svobodných, čili politické formace, odkud Šichtařová pochází, je zřejmě vše v pořádku. Jak by ostatně mohl být člověk svobodný, kdyby pořádně nepoždímal veřejné peníze? Paní poslankyně ostatně platí z veřejných peněz jako asistenta svého partnera. A o lidi se skutečně stará, totiž tím, že jim radí investovat do zlata, protože svět jde do háje.
Idylka souladu skončila ve chvíli, kdy moderátor vytáhl Okamurovu vášnivou kritiku paní Pekarové od sněmovního pultíku minulé Sněmovny. Dokonce jsme to poměrně dlouhé video mohli vidět. Pekarová se podle Okamury provinila tím, že jezdí v BMW místo škodovky. Tím samým BMW ovšem jezdí teď i Okamura, ba přijel jím do ČT – opět jsme viděli video. Okamura vysvětlil, že to BMW je už staré, tedy levné. A pak došlo k hádce, pro koho to BMW bylo koupeno, kdo a jak zneužívá poslanecké ubytování atd. Vondráček byl nad věcí, ale také řekl, že letěl do USA za levnou letenku a jeho žena si to dokonce platila sama. Chudák ta paní, bylo mi jí líto.
A samozřejmě na to se hned nalepil zcela nepřehledný spor o cestu předsedy Senátu do Itálie. Jak to vlastně bylo? Nevím. Zdá se však, že politici mají hrůzu z toho, že by se mohlo třeba někomu vtírat do mysli, že jde vlastně o užívání si a o prachy, což paní Šichtařová dovedla zcela nepokrytě do důsledků. Vtírá se i nebezpečná otázka, zda by naše země přece jen nevzkvétala o něco více, kdyby politici nedělali za ty prachy raději nic.
