Pákistánští animátoři vytvořili kreslený film o americko-izraelské vyvraždění 165 školaček v Íránu
8. 3. 2026
Pákistánský animační tým vytvořil animovaný film, který vypráví o tragédii školaček, které zahynuly při americko-izraelském útoku na školu v Minabu.
A Pakistani animation team produced an animated film recounting the tragedy of the schoolgirls martyred at Minab School by an American-Israeli attack.pic.twitter.com/3HEgeH8aTg— ADAM (@AdameMedia) March 7, 2026
