7. 3. 2026

Izrael právě bombardoval mírové síly #OSN v #Libanonu.
Porušuje: Mezinárodní humanitární právo (IHL). & Ženevské úmluvy, článek 52. & Římský statut Mezinárodního trestního soudu (ICC). & Úmluvu z roku 1994. & Chartu OSN. & Mandáty Rady bezpečnosti.

Německé ministerstvo zahraničí: Útoky na mírové síly OSN #UN jsou nepřijatelné. Důrazně odsuzujeme útok na základnu @UNIFIL_ v jižním #Libanonu, při kterém bylo zraněno několik ghanských mírových sil. Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby zajistily bezpečnost mírových sil OSN za všech okolností.

Vláda Ghany podala oficiální protest u generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese v souvislosti s odsouzeníhodným útokem na ghanské mírové síly v Libanonu. Požadujeme úplné, okamžité, nestranné a transparentní vyšetření tohoto útoku, který porušuje mezinárodní právo a představuje válečný zločin. Budeme důsledně usilovat o spravedlnost a lepší ochranu našich statečných vojáků. Zranění vojáci se mohou spolehnout na lásku, modlitby a neochvějnou podporu celého národa.

Izraelští nacisté bombardují obytné oblasti Libanonu.  Je nutné urgentně vytvořit alianci mezinárodních sil, aby vojensky zasáhla proti krvežíznivému teroristickému státu Izrael.

Forenzní analýza videozáznamů a satelitních snímků ukazuje, jak americko-izraelské údery poškodily íránské nemocnice, školy a tělocvičny v blízkosti cílů.


Americké a izraelské stíhačky zahájily nové letecké údery na íránské hlavní město

Podle ministerstva zdravotnictví zemřely při izraelském útoku na libanonské město Shmestar čtyři děti z celkového počtu šesti obětí.

Sobotní demonstrace v Londýně. Bombardování dětí je zločin! 

Úředník Bílého domu právě nahlas vyslovil to, o čem se dosud mlčky mlčelo: „Chceme zabavit veškerou ropu z Íránu.“ „Dlouhodobým přínosem je, že se tak teroristům odeberou obrovské zásoby ropy.“ Tak to je. Nikdy nešlo o jaderné zbraně. Írán nebyl dva týdny od výroby bomby. Podobnosti mezi izraelským bombardováním Gazy a Libanonu a Íránu se zvětšují. Nemocnice v plamenech a děti pohřbené pod troskami ve školách, v hrubém porušení všech mezinárodních zákonů a smluv, s naprostou beztrestností a bez jakýchkoli následků.Trump právě vydal dosud nejvyšinutější prohlášení o válce. Přečtěte si poslední větu. USA nyní cílí na všechny oblasti a skupiny lidí v Íránu „za účelem úplného zničení a jisté smrti“. Musí být zastaven. Hrozí, že vyhodí do vzduchu celou zemi.

Letiště Ben Gurion je zaplněné Izraelci prchajícími před eskalací války s Íránem.
Je to „zaslíbená země“, když kradete palestinské domovy – ale když začnou padat bomby, najednou se stává nezaslíbenou.


Donald Trump obviněn, že bil školačku, která odmítla provést na něm sexuální akt“ v novém šokujíácím tvrzení z Epsteinovy dokumentace


: TRUMP BYL ZACHYCEN , JAK SE ÚPLNĚ ROZPADÁ KVŮLI EPSTEINOVÝM SOUBORŮM A ŘÍKÁ: „KDYŽ MĚ ZATKNOU, VEZMU S SEBOU VŠECHNY.“


Netanjahu trpí silnými záchvaty paniky, protože Saúdská Arábie zjistila, že Izrael za pomoci agentů Mossadu zaútočil na její ropnou rafinérii Aramco, aby z toho obvinil Írán.


Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo zadržované Epsteinovy spisy s obviněními proti Trumpovi

Svědkyně požádalal FBI o ochranu poté, co poskytl svědectví o Trumpovi.

FBI tuto žádost zdokumentovala. Poté ministerstvo spravedlnosti tyto dokumenty zadrželo.





