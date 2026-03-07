Izrael zaútočil na základnu OSN v Libanonu a vážně zranil dva vojáky OSN
7. 3. 2026
#Israel just bombed #UN peacekeepers in #Lebanon.— John O'Connell (@jdpoc) March 6, 2026
Violates :
International Humanitarian Law (IHL).
& Geneva Conventions, Article 52.
& Rome Statute of the International Criminal Court (ICC).
& 1994 Convention.
& UN Charter.
& Security Council Mandates. pic.twitter.com/QYqVvOBddm
Německé ministerstvo zahraničí: Útoky na mírové síly OSN #UN jsou nepřijatelné. Důrazně odsuzujeme útok na základnu @UNIFIL_ v jižním #Libanonu, při kterém bylo zraněno několik ghanských mírových sil. Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby zajistily bezpečnost mírových sil OSN za všech okolností.
Targeting #UN peacekeepers is unacceptable. We clearly condemn the strike on a @UNIFIL_ base in southern #Lebanon that has left several Ghanaian peacekeepers wounded. We urge all actors to ensure the safety & security of UN peacekeepers at all times.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 7, 2026
Vláda Ghany podala oficiální protest u generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese v souvislosti s odsouzeníhodným útokem na ghanské mírové síly v Libanonu. Požadujeme úplné, okamžité, nestranné a transparentní vyšetření tohoto útoku, který porušuje mezinárodní právo a představuje válečný zločin. Budeme důsledně usilovat o spravedlnost a lepší ochranu našich statečných vojáků. Zranění vojáci se mohou spolehnout na lásku, modlitby a neochvějnou podporu celého národa.
The Government of Ghana has formally lodged a protest with UN Secretary-General, António Guterres following the condemnable attack on Ghanaian peacekeeping soldiers in Lebanon.— Sam Okudzeto Ablakwa (@S_OkudzetoAblak) March 7, 2026
We are demanding full, immediate, impartial and transparent investigations into the attack which… pic.twitter.com/OaHCU1Kswk
Izraelští nacisté bombardují obytné oblasti Libanonu. Je nutné urgentně vytvořit alianci mezinárodních sil, aby vojensky zasáhla proti krvežíznivému teroristickému státu Izrael.
Israeli-Nazis carpet bombing residential areas of Lebanon. Seeing is believing. An alliance of international forces must be formed urgently to intervene militarily against the blood thirsty terrorist state of israel #IsraeliNazis #GenocideinPalestine #FreePalestine #auspol pic.twitter.com/7Ld3uG3hpU— Adam Houda (@LawyerAdamHouda) March 7, 2026
Forenzní analýza videozáznamů a satelitních snímků ukazuje, jak americko-izraelské údery poškodily íránské nemocnice, školy a tělocvičny v blízkosti cílů.
Forensic analysis of videos and satellite imagery shows how US-Israeli strikes have damaged Iranian hospitals, schools and gyms near targets.— CNN International PR (@cnnipr) March 7, 2026
CNN’s @katie_polglase and the investigations team report 👇 https://t.co/9Fz8MKO0kR
Americké a izraelské stíhačky zahájily nové letecké údery na íránské hlavní město
Breaking | U.S. and Israeli warplanes launch renewed airstrikes on the Iranian capital Tehran. pic.twitter.com/juzefAyex7— Quds News Network (@QudsNen) March 7, 2026
Podle ministerstva zdravotnictví zemřely při izraelském útoku na libanonské město Shmestar čtyři děti z celkového počtu šesti obětí.
BREAKING: Four children among six people killed in Israeli attack on Lebanon's Shmestar town, according to the country's Health Ministry— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 7, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/IJ4ATmBQbk pic.twitter.com/w2JyDEYdbf
Sobotní demonstrace v Londýně. Bombardování dětí je zločin!
Filling up in front of the US embassy.— Stop the War Coalition (@STWuk) March 7, 2026
Bombing children is a crime! #StopBombingIran #HandsOffTheMiddleEast pic.twitter.com/aiYFVQjoEb
Vauxhall Bridge on todays Stop bombing Iran pic.twitter.com/BoyfF02GDk— Rangzen (@revoltinghippie) March 7, 2026
Úředník Bílého domu právě nahlas vyslovil to, o čem se dosud mlčky mlčelo: „Chceme zabavit veškerou ropu z Íránu.“ „Dlouhodobým přínosem je, že se tak teroristům odeberou obrovské zásoby ropy.“ Tak to je. Nikdy nešlo o jaderné zbraně. Írán nebyl dva týdny od výroby bomby.
Anti-war protest in London https://t.co/cUFRhIGi5W— Reuters (@Reuters) March 7, 2026
Podobnosti mezi izraelským bombardováním Gazy a Libanonu a Íránu se zvětšují. Nemocnice v plamenech a děti pohřbené pod troskami ve školách, v hrubém porušení všech mezinárodních zákonů a smluv, s naprostou beztrestností a bez jakýchkoli následků.
🚨 A White House official just said the quiet part out loud:— Brian Allen (@allenanalysis) March 7, 2026
“We want to seize all the oil from Iran.”
“The long-term benefit is getting massive oil reserves out of the hands of terrorists.”
There it is.
This was never about nuclear weapons. Iran wasn’t 2 weeks from a bomb —… pic.twitter.com/jJBTQo68pz
Trump právě vydal dosud nejvyšinutější prohlášení o válce. Přečtěte si poslední větu. USA nyní cílí na všechny oblasti a skupiny lidí v Íránu „za účelem úplného zničení a jisté smrti“. Musí být zastaven. Hrozí, že vyhodí do vzduchu celou zemi.
Similarities between Israel’s bombing of Gaza and Lebanon and Iran are growing. Hospitals in flames and children buried beneath rubble in schools, in flagrant violation of all international laws and treaties, with full impunity and absolutely no consequences.— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 7, 2026
The US and Israel… pic.twitter.com/kK8WtW3jii
BREAKING: Trump just released the most unhinged statement yet about the war. Read the last sentence. The U.S. is now targeting all areas and groups of people in Iran “for complete destruction and certain death.” He must be stopped. He is threatening to nuke an entire country. pic.twitter.com/1AEak7a4mE— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) March 7, 2026
Letiště Ben Gurion je zaplněné Izraelci prchajícími před eskalací války s Íránem.
Je to „zaslíbená země“, když kradete palestinské domovy – ale když začnou padat bomby, najednou se stává nezaslíbenou.
Ben Gurion Airport packed with Israelis fleeing as war with Iran escalates.— Parwiz Hamidi _🇵🇸 (@Palestine001_) March 7, 2026
It's the "promised land" when you're stealing Palestinian homes-but when bombs start falling, suddenly it becomes unpromised pic.twitter.com/r4lajvQ00z
Vůdce svobodného světa
The leader of the free world pic.twitter.com/1ttKEGIBaL— Robbo 🏴🇪🇺🇵🇸 (@Davyjrob67) March 6, 2026
Tohle dává perfektní smysl. Trump má s katolickou církví mnoho společného. Zejména co se nezletilých týče. pic.twitter.com/9AC79ccNsz— Neslušný Čech (@NeslusnyCech) March 7, 2026
Donald Trump obviněn, že bil školačku, která odmítla provést na něm sexuální akt“ v novém šokujíácím tvrzení z Epsteinovy dokumentace
Donald Trump accused of 'hitting schoolgirl who refused to carry out sex act on him' in bombshell new Epstein Files claim https://t.co/z2x9XTMrJU— Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 7, 2026
Izraelští vojáci ničí památník s podobiznou zesnulého palestinského prezidenta Jásira Arafata ve městě Zababdeh nedaleko Jeninu.
Israeli soldiers vandalize a memorial bearing the image of the late Palestinian President Yasser Arafat in the town of Zababdeh, near Jenin. pic.twitter.com/PX7gJ08ZTY— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 7, 2026
: TRUMP BYL ZACHYCEN , JAK SE ÚPLNĚ ROZPADÁ KVŮLI EPSTEINOVÝM SOUBORŮM A ŘÍKÁ: „KDYŽ MĚ ZATKNOU, VEZMU S SEBOU VŠECHNY.“
🚨🚨MAJOR ALERT: TRUMP CAUGHT ON HOT MIC HAVING A COMPLETE MELTDOWN OVER THE EPSTEIN FILES AND SAYS "IF I GET ARRESTED, IM TAKING EVERYONE WITH ME" pic.twitter.com/fQf5wd58C3— Q ™️ (@QTHESTORMM) March 7, 2026
Netanjahu trpí silnými záchvaty paniky, protože Saúdská Arábie zjistila, že Izrael za pomoci agentů Mossadu zaútočil na její ropnou rafinérii Aramco, aby z toho obvinil Írán.
Big Revelation By Tucker Carlson— Kavish aziz (@azizkavish) March 6, 2026
Netanyahu is suffering severe panic attacks because Saudi Arabia has discovered that Israel attacked its Aramco oil refinery with the help of its Mossad agents to BLAME Iran”. pic.twitter.com/euftP5O4cS
Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo zadržované Epsteinovy spisy s obviněními proti Trumpovi
Withheld Epstein files with accusations against Trump released by justice department https://t.co/8etTt5BXUl— BBC News (World) (@BBCWorld) March 6, 2026
Svědkyně požádalal FBI o ochranu poté, co poskytl svědectví o Trumpovi.
FBI tuto žádost zdokumentovala. Poté ministerstvo spravedlnosti tyto dokumenty zadrželo.
FBI Case 31E-NY-3027571, page 10.— Epstein File Search (@epsteinsearchin) March 7, 2026
The witness asked the FBI for protection after providing testimony about Trump.
The FBI documented the request. Then the DOJ withheld the files.
EFTA_00057738 pic.twitter.com/TB4VY7VY2l
Diskuse