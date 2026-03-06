Britský generál, bývalý náměstek velitele NATO, varuje: Británie nesmí v žádném případě spolupracovat s Američany, vládnou tam šílenci
6. 3. 2026
Hovoří generál Sir Richard Shirreff, bývalý zástupce vrchního velitele NATO v Evropě.
Říká, že Spojené království „by se v žádném případě nemělo zapojovat do spolupráce s Američany, protože ti jsou vedeni dvěma fanatickými blázny, jako jsou Trump a Hegseth, bez řádné strategie a bez seriózního uvažování o tom, jakým způsobem by tato válka měla skončit“.
Pokračuje: „Opět máme amerického prezidenta, který se pustil do války, války z vlastní vůle, války z arogance, upřímně řečeno, bez JAKÉKOLIV [zdůraznění je jeho] jasné představy o tom, jak válka skončí, a bez jakékoliv jasné strategie.“
Předpovídá, že „tato věc se velmi, velmi rychle zvrtne“.
Zejména zdůrazňuje, jak pošetilé bylo zabít ajatolláha Chameneího: „Myšlenka zavraždit ajatolláha Chameneího, který nebyl jen hlavou íránského státu, ale také náboženským symbolem pro šíity po celém světě.
Zavraždit ho během ramadánu je stejně tak taktní jako zavraždit papeže na schodech baziliky svatého Petra během Svatého týdne.
Rozpálí to šíitský svět a tím, co tím děláte, pravděpodobně tlačíte velké množství Íránců, kteří by se mohli smířit, kteří by mohli uvažovat o povstání, zpět do stáda nesmiřitelných.“
