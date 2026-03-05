Výzkum naznačuje, že globální hladina moří byla podhodnocena v důsledku špatného modelování
Analýza ukazuje, že průměrná hladina je o 30 cm vyšší, než se předpokládalo, a v jihovýchodní Asii a Indo-Pacifiku dokonce až o 150 cm
Hladina moří po celém světě byla podhodnocena kvůli nepřesnému modelování, přičemž výzkum naznačuje, že hladina oceánů je mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo.
Tento poznatek by mohl významně ovlivnit hodnocení budoucích dopadů globálního oteplování a jeho vlivu na pobřežní osady.
Výzkum zjistil, že celosvětově je hladina oceánů v průměru o 30 cm vyšší, než se dosud předpokládalo, ale v některých oblastech globálního jihu, včetně jihovýchodní Asie a Indo-Pacifiku, může být o 100–150 cm vyšší, než se dosud předpokládalo.
Stoupající hladina moří představuje velkou hrozbu pro pobřežní komunity po celém světě a Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) odhaduje, že do roku 2100 může hladina stoupnout o 28–100 cm.
Nejnovější výzkum, publikovaný v časopise Nature, kombinuje analýzu 385 recenzovaných vědeckých publikací vydaných v letech 2009 až 2025 s výpočty rozdílu mezi běžně předpokládanou a skutečně naměřenou výškou mořské hladiny v pobřežních oblastech.
Autoři Dr. Philip Minderhoud z Wageningen University v Nizozemsku a doktorandka Katharina Seeger zjistili, že více než 90 % těchto studií nepoužívalo místní přímá měření hladiny moře, ale místo toho používalo měření nadmořské výšky země v porovnání s globálními geoidními modely.
Geoidní modely poskytují odhad globální hladiny moře na základě gravitace a rotace Země.
V důsledku toho byla hladina moře podhodnocena v průměru o 24–27 cm, v závislosti na použitém geoidním modelu, přičemž některé rozdíly dosahovaly až 550–760 cm.
Minderhoud řekl: „Ve skutečnosti je hladina moře ovlivněna dalšími faktory, jako jsou větry, oceánské proudy, teplota mořské vody a slanost.“
Nové výpočty ukazují, že po relativním zvýšení hladiny moře o 1 metr se odhaduje, že o 37 % více pobřežních oblastí klesne pod hladinu moře, což ovlivní až 132 milionů lidí.
„Pokud je hladina moře u vašeho konkrétního ostrova nebo pobřežního města vyšší, než se dříve předpokládalo, dopady zvýšení hladiny moře nastanou dříve, než se původně předpokládalo,“ řekl Minderhoud.
Vědci popisují tento rozpor jako „interdisciplinární slepou skvrnu“ a jsou znepokojeni tím, že velká část studií analyzovaných v jejich výzkumu, které považují za nepřesné, je citována v nejnovějších zprávách o změně klimatu zveřejněných IPCC.
Studie obsahuje připravená data o výšce pobřeží po celém světě integrovaná s nejnovějšími měřeními hladiny moře a vyzývá k přehodnocení stávající metodiky studií pobřežních rizik, aby bylo zajištěno, že politiky v oblasti změny klimatu budou založeny na přesných informacích.
