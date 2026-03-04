Trump připustil delší konflikt v Íránu
4. 3. 2026
"Už jsme daleko před našimi časovými předpovědmi. Ale Ať to trvá jakkoliv dlouho, není to hrozné. Uděláme všechno, co potřebujeme," řekl Trump při svém prvním veřejném projevu události od začátku konfliktu.
Trump dodal, že zatím není jasné, kdo povede Írán po smrti nejvyššího vůdce země, ajatolláha Alího Chameneího, v prvních hodinách americko-izraelského vojenského tažení o víkendu.
Mezitím Netanjahu odmítl myšlenku, že by došlo ke konfliktu, který vydrží roky, stejně jako předchozí války v regionu. "Řekl jsem, že (operace) může být rychlá a rozhodná. Může to chvíli trvat, ale nebude to trvat roky. Tohle není nekonečná válka," řekl Netanjahu v rozhovoru s Hannitym na Fox News.
Útok na Írán uvrhl Perský záliv do války, což vedlo k chaosu v celosvětové letecké dopravě i pozastavení provozu námořní přepravy přes Hormuzský průliv, kterým prochází pětina světových zásob ropy.
Podle íránských médií vysoce postavený představitel Islámské revoluční gardy v pondělí uvedl, že Hormuzský průliv je uzavřen a Írán zaútočí na jakoukoli loď, která se pokusí projet.
Současně americké Centrální velení oznámilo, že Hormuzský průliv není uzavřen, na rozdíl od íránských tvrzení, podle Fox News. Ceny přepravy ropy a plynu prudce vzrostly, protože náklady na pojištění supertankerů na Blízkém východě dosáhly rekordní úrovně.
Zdroj v ruštině: ZDE
