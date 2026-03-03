Pohřeb holčiček zavražděných Izraelem a USA v Íránu

3. 3. 2026

Írán uspořádal hromadný pohřeb 165 školaček a zaměstnanců, kteří zahynuli při americko-izraelském leteckém útoku na základní školu v Minabu 28. února.
Ve městě Minab začaly pohřby 285 školaček a učitelů, kteří byli v sobotu zavražděni Epsteinovou koalicí. Média vlastněná a ovládaná Epsteinem tato zvěrstva před veřejností tají. Ať tito stenografové shnijí v pekle spolu s vrahy dětí.



❗️Izrael a USA chtějí, aby Íránci vyhynuli USA a Izrael zaútočily na novorozenecké oddělení nemocnice v Bušehru. Na tomto oddělení by odpojení jediného přístroje mohlo znamenat smrt novorozenců.

IZRAEL ZATKL NOVINÁŘE CNN Korespondent CNN byl ZATČEN za reportáž o konfliktu, živé vysílání bylo přerušeno a ukončeno. Izrael se bojí, že zjistíte, jak moc jsou poraženi.


The aftermath of the Israeli bombardment on the commercial complex in Saksakiyeh, Tyre District, southern Lebanon, today.


