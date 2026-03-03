Pohřeb holčiček zavražděných Izraelem a USA v Íránu
3. 3. 2026
Írán uspořádal hromadný pohřeb 165 školaček a zaměstnanců, kteří zahynuli při americko-izraelském leteckém útoku na základní školu v Minabu 28. února.
‼️🇮🇷 V Íránu se koná pohřeb dětí, které zahynuly při izraelsko-americkém útoku na školu— Pavla Petrů (@pavla_pe) March 3, 2026
▪️165 dětí a učitelů zahynulo při raketovém útoku na školu pro dívky ve městě Minab.
▪️Většina obětí byly dívky ve věku od 7 do 12 let. Také zahynulo nejméně 14 učitelů základní školy.🔘 pic.twitter.com/hW5DAjGGnw
Iran held a mass funeral for 165 schoolgirls and staff killed in a U.S.-Israeli air strike on a primary school in Minab on Feb. 28.#Iran #Minab #Gaza #Palestine pic.twitter.com/cUBfl3Jb3D— AJ+ (@ajplus) March 3, 2026
Ve městě Minab začaly pohřby 285 školaček a učitelů, kteří byli v sobotu zavražděni Epsteinovou koalicí. Média vlastněná a ovládaná Epsteinem tato zvěrstva před veřejností tají. Ať tito stenografové shnijí v pekle spolu s vrahy dětí.
The funerals in the city of Minab have begun for the 285 schoolchildren and teachers who were murdered by the Epstein Coalition on Saturday. The Epstein-owned and controlled media hides these atrocities from the public. May these stenographers rot in hell with the childkillers. pic.twitter.com/vb2ZnpQawV— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) March 3, 2026
Iranians hold a mourning ceremony for 168 civilians, mostly children and teachers, who were killed in a US-Israeli airstrike on a school in Minab, Iran. pic.twitter.com/vwkQdZHtxK— Quds News Network (@QudsNen) March 3, 2026
❗️Izrael a USA chtějí, aby Íránci vyhynuli USA a Izrael zaútočily na novorozenecké oddělení nemocnice v Bušehru. Na tomto oddělení by odpojení jediného přístroje mohlo znamenat smrt novorozenců.
IZRAEL ZATKL NOVINÁŘE CNN Korespondent CNN byl ZATČEN za reportáž o konfliktu, živé vysílání bylo přerušeno a ukončeno. Izrael se bojí, že zjistíte, jak moc jsou poraženi.
❗️Israel & US wants Iranians to go extinct— Arya - آریا (@AryJeay) March 3, 2026
The US & Israel have struck the neonatal ward of Bushehr Hospital.
In this ward, if even one machine is disconnected, newborn babies could lose their lives. pic.twitter.com/a86inWl2oV
The aftermath of the Israeli bombardment on the commercial complex in Saksakiyeh, Tyre District, southern Lebanon, today.
BREAKING: 🚨 ISRAEL ARRESTS CNN JOURNALIST— ADAM (@AdameMedia) March 3, 2026
A CNN correspondent was ARRESTED for reporting on the conflict, the live feed was disconnected and shut down.
Israel is terrified of you finding out how bad they’re being pummelled.
pic.twitter.com/yAYetmGcrH
The aftermath of the Israeli bombardment on the commercial complex in Saksakiyeh, Tyre District, southern Lebanon, today. pic.twitter.com/oO3X3VQkGI— Quds News Network (@QudsNen) March 3, 2026
