Írán. O čem česká média (zase) neinformují
2. 3. 2026
2. 3. 2026
This is Tehran. You don't liberate people by carpet bombing them.pic.twitter.com/SbI5XCPEQL— Council Estate Media (@cem_uk_) March 2, 2026
Íránský Červený půlměsíc uvádí, že od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily útoky, bylo v 131 íránských okresech zabito nejméně 555 Íránců a stovky dalších byly zraněny. V pondělí ráno bylo v provincii Fars na jihu Íránu zabito více než 35 lidí. Nejméně 8 různých nemocnic utrpělo vážné škody v důsledku útoků. Nejkrvavějším incidentem byl letecký útok na dívčí základní školu v Minabu, při kterém zahynulo 168 lidí, z nichž většina byly děti. Terčem útoků se stalo také několik policejních stanic.
Americko-izraelské útoky způsobily masakr civilistů v Teheránu Jedná se o kobercové bombardování, které zasáhlo vše od dětských hřišť po velitelství záchranných služeb, školy, budovy médií a zdravotnická zařízení. Předtím bylo zabito 555 lidí, stovky civilistů byly právě zavražděny.
🚨NEW: At least 555 Iranians killed and hundreds injured across 131 counties in Iran since U.S. and Israel began launching strikes on February 28, the Iranian Red Crescent reports.— Drop Site (@DropSiteNews) March 2, 2026
