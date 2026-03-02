Írán. O čem česká média (zase) neinformují

2. 3. 2026

čas čtení 1 minuta



 

 

Íránský Červený půlměsíc uvádí, že od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily útoky, bylo v 131 íránských okresech zabito nejméně 555 Íránců a stovky dalších byly zraněny. V pondělí ráno bylo v provincii Fars na jihu Íránu zabito více než 35 lidí. Nejméně 8 různých nemocnic utrpělo vážné škody v důsledku útoků. Nejkrvavějším incidentem byl letecký útok na dívčí základní školu v Minabu, při kterém zahynulo 168 lidí, z nichž většina byly děti. Terčem útoků se stalo také několik policejních stanic.

Americko-izraelské útoky způsobily masakr civilistů v Teheránu Jedná se o kobercové bombardování, které zasáhlo vše od dětských hřišť po velitelství záchranných služeb, školy, budovy médií a zdravotnická zařízení. Předtím bylo zabito 555 lidí, stovky civilistů byly právě zavražděny.





0
Vytisknout
344

Diskuse

Obsah vydání | 2. 3. 2026