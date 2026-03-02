Útok USA a Izraele proti Íránu: Kuvajt omylem sestřelil tři americké stihačky
2. 3. 2026
Kuvajt omylem sestřelil tři americké stihačky, všichni členové posádky přežili
Two young children, Haidar and Ruqayya, were killed overnight in an airstrike carried out by Israeli warplanes on the village of Al-Sultaniyah in southern Lebanon. pic.twitter.com/Hm6v6x5Rmd— Quds News Network (@QudsNen) March 2, 2026
Všichni piloti se bezpečně katapultovali a jsou podle ministerstva vyšetřováni v nemocnici. Všichni jsou ve stabilním stavu.
Zatím není jasné, co způsobilo havárii amerických vojenských letadel, ale k incidentu došlo během intenzivního období íránských útoků na tuto zemi.
BREAKING🚨 The US has bombed a maternity ward in Iran including babies in incubators, survivors are being transferred out of hospital. pic.twitter.com/JUukIQOCGm— Syrian Girl (@Partisangirl) March 1, 2026
Íránský jaderný program byl jedním z důvodů, které Izrael a USA uvedly jako důvod pro útoky, přičemž tvrdily, že Írán se příliš přiblížil k tomu, aby byl schopen vyrobit atomovou bombu.
Írán má zásoby uranu obohaceného na 60 %, což se blíží zbraním, ale vyjádřil ochotu snížit čistotu na 20 % nebo méně.
Írán tvrdí, že neusiluje o zbraně a že jeho program je určen pro mírové, civilní účely.
„Íránský režim vyzbrojený raketami dlouhého doletu a jadernými zbraněmi by představoval vážnou hrozbu pro každého Američana,“ řekl Donald Trump, když se snažil ospravedlnit své útoky, a to navzdory skutečnosti, že neexistují žádné věrohodné důkazy o tom, že by se Írán pokoušel vyrobit jadernou zbraň.
„Nemůžeme dovolit, aby národ, který vytváří teroristické armády, vlastnil takové zbraně, které by mu umožnily vydírat svět podle své zlé vůle. To se nestane,“ řekl americký prezident.
Íránské jaderné zařízení Natanz bylo zasaženo během americko-izraelských útoků proti této zemi, uvedl dnes íránský velvyslanec při jaderné agentuře OSN, podle agentury Reuters.
„Včera znovu zaútočili na mírová, chráněná jaderná zařízení Íránu,“ řekl Reza Najafi novinářům na zasedání rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Jaderná agentura uvedla, že neexistují žádné známky toho, že by některý z íránských jaderných zařízení utrpěl škody nebo byl zasažen.
Jaderné zařízení v Natanzu bylo jedním z míst, která byla napadena při amerických a izraelských leteckých útocích proti Íránu v červnu 2025.
Masová evakuace měst na Blízkém východě může být nutná, pokud dojde k útoku na jaderné elektrárny, říká šéf jaderné agentury OSN
Masová evakuace měst na Blízkém východě může být nutná, pokud dojde k útoku na civilní jaderné elektrárny, který povede k úniku radioaktivního záření, varoval v pondělí na zahájení čtvrtletního zasedání rady IAEA generální ředitel jaderné inspekce OSN IAEA Rafael Grossi.
Přiznal „silný pocit frustrace“ z toho, že se stranám v nedávných jednáních nepodařilo dosáhnout dohody mezi USA a Íránem ohledně íránského jaderného programu. Grossi se jednání účastnil a poskytoval technickou pomoc.
Na úvod zasedání představenstva řekl, že diplomacie „je obtížná, ale nikdy nemožná. Použití síly je v mezinárodních vztazích přítomno od nepaměti. Je to realita, ale vždy je to nejméně preferovaná možnost.“
„Jsem i nadále přesvědčen, že trvalé řešení tohoto dlouhodobého sporu leží na diplomatickém stole, pokud jde o jaderné otázky, je zásadní jasné pochopení rozsahu a ověřitelnosti dohody.
„Diplomacie je obtížná, ale nikdy není nemožná. Jaderná diplomacie je ještě obtížnější, ale nikdy není nemožná. Nejde o to, zda se znovu sejdeme u diplomatického stolu, ale kdy. Musíme to prostě udělat co nejrychleji.“
K dopadu současných bojů na Blízkém východě řekl: „Nemůžeme vyloučit možné úniky radioaktivního záření s vážnými důsledky, včetně nutnosti evakuovat oblasti o velikosti velkých měst nebo větší.“
„Dovolte mi zdůraznit, že dnešní situace je velmi znepokojivá. Írán a mnoho dalších zemí v regionu, které byly terčem vojenských útoků, mají v provozu jaderné elektrárny a výzkumné reaktory, jakož i související sklady paliva, což zvyšuje ohrožení jaderné bezpečnosti.
Dodal: „Spojené arabské emiráty mají čtyři jaderné reaktory v provozu. Jordánsko a Sýrie mají v provozu výzkumné jaderné reaktory. Bahrajn, Irák, Kuvajt, Omán, Katar a Saúdská Arábie byly rovněž napadeny. Všechny tyto země využívají jaderné aplikace toho či onoho druhu. Proto naléhavě žádáme o maximální zdrženlivost při všech vojenských operacích.“
V souvislosti se zbývajícími jadernými zařízeními v Íránu uvedl: „Nemáme žádné informace o tom, že by některá z jaderných zařízení, včetně jaderné elektrárny v Bushehru, výzkumného reaktoru v Teheránu nebo jiných zařízení jaderného palivového cyklu, byla poškozena nebo zasažena. Pokračujeme v pokusech o kontaktování íránských jaderných regulačních orgánů, ale zatím bez odezvy.“
Odborníci uvedli, že útoky Izraele a USA na Írán jsou nelegální, protože porušují zákaz použití síly podle Charty OSN a mezinárodního práva.
Zde je výňatek z komentáře Kennetha Rotha:
Neměli bychom chodit kolem horké kaše: vojenský útok Donalda Trumpa a Benjamina Netanjahua na Írán je nelegálním aktem agrese. Neexistuje pro něj žádné zákonné ospravedlnění. Není to nic jiného než invaze ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu nebo invaze rwandského prezidenta Paula Kagameho do Demokratické republiky Kongo.
Charta Organizace spojených národů povoluje použití vojenské síly pouze ve dvou případech – se souhlasem Rady bezpečnosti OSN nebo v rámci sebeobrany před skutečným nebo bezprostředním ozbrojeným útokem. Ani jedna z těchto podmínek nebyla splněna.
Ve svém videu, ve kterém zdůvodňuje válku, Trump hovoří o „bezprostřední hrozbě“ ze strany Íránu, ale neexistuje žádný důkaz, který by to potvrzoval. Vypočítal řadu minulých útoků, které přisuzuje Íránu, ale žádný z nich není aktuální ani bezprostřední.
V nejlepším případě se Trump snažil zabránit budoucím škodám – Netanjahu použil termín „preventivní“ –, ale prevence není žádným ospravedlněním pro válku, protože by to otevřelo Pandořinu skříňku nesčetným ozbrojeným konfliktům.
IDF v reakci na otázku o možné pozemní invazi do Libanonu uvádí, že „všechny možnosti jsou na stole“
Izraelský vojenský mluvčí informoval novináře v Izraeli. Na otázku, zda se IDF připravuje na možnou pozemní invazi do Libanonu, mluvčí podle citace odpověděl, že „všechny možnosti jsou na stole“.
Uvedl, že Hizballáh „udělal velmi špatnou chybu“, když se rozhodl v noci zaútočit na Izrael.
„IDF bude reagovat velmi rychle a oni za to zaplatí vysokou cenu,“ řekl mluvčí novinářům. „Hizballáh na nás včera v noci zahájil palbu. Věděl přesně, co dělá.“
Podle íránského Červeného půlměsíce bylo při americko-izraelských útocích v Íránu zabito nejméně 555 lidí
Íránský červený půlměsíc (IRCS) v příspěvku na Telegramu uvedl, že při izraelsko-amerických útocích bylo v Íránu zabito 555 lidí ve 131 městech.
Více než 100 000 záchranářů je v celé zemi v „plné pohotovosti“, uvedla IRCS a dodala, že „síť přibližně 4 milionů dobrovolníků je v pohotovosti“, aby poskytovala „humanitární služby“ a „psychosociální podporu“ postiženým.
Saúdská ropná rafinerie údajně zastavila provoz po útoku dronů
Saúdskoarabská ropná rafinerie Ras Tanura byla v pondělí napadena drony, uvedlo ministerstvo obrany této země. Úřady sestřelily přilétající letadla a nebyly hlášeny žádné zranění.
Oznámení následuje po dřívější zprávě agentury Bloomberg, že saúdskoarabská státní ropná společnost Aramco pozastavila provoz rafinérie Ras Tanura po útoku dronů v této oblasti.
Komplex Ras Tanura je domovem jedné z největších rafinérií na Blízkém východě s kapacitou 550 000 barelů denně.
Jeho uzavření pravděpodobně přispěje k obavám o dodávky, protože přeprava přes Hormuzský průliv, kterým proudí 13–15 milionů barelů ropy, což představuje 20 % celosvětových dodávek, se po včerejším útoku na lodě v této oblasti téměř zastavila.
Íránské rakety nebo drony zasáhly letiště, luxusní hotely a další civilní cíle v Perském zálivu, přičemž útoky byly hlášeny v Bahrajnu, Iráku, Jordánsku, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, což vyvolalo pobouření mezi vládami zemí Perského zálivu.Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning v pondělí uvedl, že v Teheránu byl zabit čínský občan.
Peking vyzval čínské občany v Íránu, aby „co nejdříve“ opustili zemi po pozemních trasách do Ázerbájdžánu, Arménie, Turecka a Iráku. Čínská ambasáda v Izraeli rovněž doporučila občanům, aby se evakuovali do bezpečných oblastí nebo opustili zemi.
Čínský ministr zahraničí Wang Yi odsoudil útoky USA a Izraele na Írán jako „nepřijatelné“ a vyzval k příměří. Čína je největším odběratelem íránské ropy.
Novináři z Associated Press uvedli, že v pondělí ráno zaslechli několik hlasitých explozí v Erbílu, hlavním městě irácké poloautonomní oblasti Kurdistán.
K tomu došlo poté, co byly v neděli brzy ráno zaslechnuty hlasité exploze v blízkosti letiště v Erbílu, kde jsou umístěny jednotky koalice vedené USA. Od začátku bombardování Íránu ze strany USA a Izraele jsou nad Erbílem často zachycovány drony.
Kypr uvést úřady do pohotovosti, uzavřel školy a evakuoval lidi tam, kde to bylo nutné, poté, co byl vtažen do eskalujícího konfliktu na Blízkém východě po útoku dronů na RAF Akrotiri, britskou základnu na ostrově.
V ranním projevu k národu prezident Nikos Christodoulides řekl, že bezpečnost jeho země je pro vládu prvořadým zájmem.
„Nacházíme se v regionu, který je geopoliticky obzvláště nestabilní, čelí mnoha výzvám a problémům a v současné době prochází bezprecedentní krizí.
Děláme to, co je třeba, přičemž bezpečnost naší země a našich občanů je pro nás prvořadým zájmem,“ řekl.
Kyperský vůdce uvedl, že pevným postojem tohoto ostrova ve východním Středomoří, nejbližšího členského státu EU k Blízkému východu a oblíbené turistické destinace, zůstává „nepodílet se na žádné vojenské operaci“.
„Zůstáváme odhodláni plnit humanitární roli, kterou jsme plnili po celou tuto dobu – vždy jako součást řešení, nikoli problému – a budeme i nadále jednat se stejným smyslem pro odpovědnost,“ uvedl ve svém projevu.
S odkazem na půlnoční útok Christodoulides sdělil ostrovnímu národu, že „bezpilotní letoun typu Shahed zasáhl vojenské zařízení britské základny v Akrotiri a způsobil menší materiální škody“.
Řecká média informovala, že druhý bojový letoun, který Írán rovněž nasadil proti britskému zařízení, přibližně 1000 km daleko, byl zneškodněn.
Britské ministerstvo obrany oznámilo, že přesouvá rodiny z letecké základny RAF Akrotiri na Kypru poté, co byla včera v noci kolem půlnoci místního času (22:00 GMT) terčem podezřelého íránského úderu dronem, který způsobil omezené škody, ale žádné oběti.
Mluvčí ministerstva obrany uvedl:
Bezpečnost našeho personálu a jejich rodin je naší absolutní prioritou.
Jako preventivní opatření přesouváme rodinné příslušníky, kteří žijí na letecké základně RAF Akrotiri, do náhradního ubytování v blízkosti na ostrově Kypr.
Naše základna a personál pokračují v normálním provozu a chrání bezpečnost Británie a naše zájmy.
Spojené království souhlasilo s tím, aby USA využily britské vojenské základny k útoku na íránské raketové základny. Premiér Keir Starmer uvedl, že akce Teheránu jsou stále bezohlednější a ohrožují životy Britů.
Izraelská armáda v pondělí oznámila, že útočí na Hizballáh v celém Libanonu poté, co tato militantní skupina odpálila rakety a drony směrem na Izrael jako odvetu za zabití nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Izraelské útoky na jižní předměstí Bejrútu kontrolované Hizballáhem a na jižní Libanon zabily nejméně 31 lidí a 149 jich zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda vyzvala obyvatele téměř 50 libanonských vesnic k evakuaci.
V pondělí byly slyšet výbuchy v městech Perského zálivu Dubaj, Abú Dhabí, Dauhá a Manáma, stejně jako v Jeruzalémě. Z amerického velvyslanectví v Kuvajtu stoupal kouř a varovalo před pokračující hrozbou útoků na Kuvajt.
Donald Trump v neděli varoval, že bojové operace v Íránu budou pokračovat, „dokud nebudou splněny všechny naše cíle“. Americký prezident pokračoval v ospravedlňování operace a řekl: „Opět vyzývám Revoluční gardu, íránskou vojenskou policii, aby složila zbraně a získala plnou imunitu, nebo čelila jisté smrti.“
Trump řekl Fox News, že při amerických a izraelských útocích na Írán bylo zabito 48 vůdců. „Vše se vyvíjí velmi rychle... Nikdo nemůže uvěřit našemu úspěchu, 48 vůdců je pryč jedním úderem.“
Britské ministerstvo obrany potvrdilo, že podezřelý útok dronem zasáhl RAF Akrotiri – britskou základnu na Kypru. Na základně nebyly žádné oběti. K podezřelému útoku došlo několik hodin poté, co Keir Starmer oznámil, že Velká Británie povolila USA útočit na íránské raketové základny z britských základen, zatímco úředníci plánují bezprecedentní záchrannou operaci pro britské občany v Perském zálivu.
V pondělí byly zrušeny další stovky letů, což prodloužilo chaos v globální letecké dopravě způsobený válkou, přičemž již uvízly stovky tisíc cestujících.
Ceny ropy prudce vzrostly a akciové trhy se v pondělí dostaly pod tlak poté, co útoky na Írán vyvolaly obavy z významného narušení globální ekonomiky.
Počet obětí raketového útoku na dívčí školu v jižním Íránu v sobotu vzrostl podle íránských státních médií na téměř 165.
Tři členové amerických ozbrojených sil byli zabiti v rámci amerických vojenských operací proti Íránu, uvedlo v neděli americké centrální velení.
Trump v rozhovoru pro časopis Atlantic uvedl, že nové íránské vedení s ním chce jednat a že s tím souhlasil. Íránský šéf bezpečnosti Ali Larijani později prohlásil, že Teherán „nebude s USA vyjednávat“.
V pondělí byly zrušeny další stovky letů, čímž se prodloužily potíže v globální letecké dopravě způsobené válkou USA a Izraele proti Íránu, při které již uvízly statisíce cestujících.
Callum Jones také uvádí, že akcie předních leteckých společností se po několika dnech narušení provozu dostaly pod tlak, přičemž Donald Trump naznačil, že vojenská akce USA by mohla trvat další čtyři týdny.
Hlavní letiště na Blízkém východě, včetně Dubaje – nejrušnějšího mezinárodního letiště na světě – byla uzavřena již třetí den v řadě uprostřed nejzávažnějšího šoku v letecké dopravě od doby, kdy pandemie Covid-19 ochromila tento průmysl.
Lety po celém Středním východě byly zrušeny, což dosud narušilo tisíce služeb, protože mezinárodní dopravci pokračovali v pozastavení svých služeb.
V pondělí ráno bylo již zrušeno 1 239 letů. Emirates Airlines se sídlem v Dubaji, Etihad Airways se sídlem v Abú Dhabí a Qatar Airways se sídlem v Dauhá společně zrušily stovky letů.
Podle sledovací platformy FlightAware bylo v sobotu zrušeno téměř 2 800 letů a v neděli 3 156 letů.
Izraelská armáda tvrdí, že boje proti Hizballáhu mohou trvat ještě „mnoho“ dní
Izraelský vojenský velitel uvedl, že boje proti Hizballáhu, které začaly v pondělí brzy ráno, mohou trvat ještě „mnoho“ dní.
„Zahájili jsme ofenzivní kampaň proti Hizballáhu,“ řekl Eyal Zamir ve videu, které armáda zveřejnila v pondělí a které citovala agentura AFP, několik hodin poté, co raketový útok libanonské militantní skupiny vyvolal vlnu izraelských útoků na Libanon.
Americká ambasáda v Kuvajtu varuje před hrozbou útoku a vyzývá lidi, aby se ukryli
Americká ambasáda v Kuvajtu údajně vyzývá lidi, aby nechodili na ambasádu a ukryli se.
Varování přišlo poté, co byl nad americkou ambasádou spatřen kouř, a uprostřed zpráv, že Írán zahájil další vlnu útoků na státy Perského zálivu a Izrael.
Nad Kuvajtem zazněly sirény.
V Jeruzalémě a v městech Perského zálivu Dubaj, Dauhá a Manáma byly slyšet výbuchy, když Teherán zahájil třetí den útoků v reakci na útoky USA a Izraele.
Diskuse