Politická revoluce v Británii: Strana zelených vyhrála doplňkové volby v Gortonu a Dentonu a odsunula labouristy na třetí místo, což je tvrdá rána pro Keira Starmera
27. 2. 2026
Hannah Spencer byla zvolena první poslankyní britské Strany zelených v severní Anglii, zatímco labouristé zaznamenali pokles hlasů o 25,3 % ve srovnání s rokem 2024
Britská Strana zelených dosáhla významného vítězství v doplňkových volbách v Gortonu a Dentonu, což je významná rána pro Keira Starmera.
Hannah Spencer, místní instalatérka a radní Strany zelených, byla zvolena první poslankyní strany v severní Anglii poté, co zvrátila 13 000 hlasů převahu labouristů.
Labouristé skončili v těsném souboji na třetím místě, 5 616 hlasů za zelenými, kteří získali 14 980 hlasů, zatímco ultrapravicová strana Nigela Farage Reform UK skončila druhá s 10 578 hlasy. Výsledek představuje pokles hlasů pro Labouristy o 25,3 % ve srovnání s všeoibecnými volbami v roce 2024.
Konzervativci a liberální demokraté přišli o své kauce, protože získali méně než 5 % hlasů, obě stany méně než 2 %.
Vítězství Zelených v baště Labouristické strany, které je jejich vůbec prvním vítězstvím v doplňkových volbách ve Westminsteru, potvrzuje, že se tato strana stala vážnou politickou silou a důvěryhodnou alternativou k ultrapravici Reform UK.
To prohloubí obavy labouristických poslanců, že Starmerova strana ztrácí voliče z levice ve snaze zabránit vzestupu Reform UK Nigela Farage.
Výsledek také podnítí další zkoumání rozhodnutí premiéra zablokovat manchesterského starostu Andyho Burnhama jako kandidáta labouristů ve městě, kde se těší značné podpoře veřejnosti.Starmer se obával, že by se o zvolení poslancem Burnham mohl stát jeho konkurentem na šéfa labouristů, tak jeho kandidaturu v těchto volbách zakázal. -.
Je to poprvé za téměř 100 let, co oblast Gorton v Manchesteru není zastoupena labouristickým poslancem.
V emotivním vítězném projevu Spencerová, která se stala pátou poslankyní Strany zelených, řekla, že lidé jsou „vysáváni“.
Řekla: „Místo toho, abychom pracovali pro hezký život, pracujeme pro to, aby se naplnily kapsy miliardářů. Jsme vysáváni. A nemyslím si, že je extrémní nebo radikální si myslet, že tvrdá práce by měla přinést hezký život.“
Spencerová zdůraznila solidaritu komunity a řekla, že bude kritizovat politiky, „kteří neustále obviňují naše komunity ze všech problémů ve společnosti. Moji muslimští přátelé a sousedé jsou stejní jako já – lidé.“
Doplňkové volby byly vyvolány rezignací Andrewa Gwynna ze zdravotních důvodů v lednu. Bývalý poslanec byl vyšetřován parlamentem kvůli urážlivým zprávám, které poslal ve skupině WhatsApp místních představitelů Labouristické strany.
V den voleb se členové Labouristické strany zdáli být sebevědomější, protože průzkumy ukazovaly, že jsou prakticky vyrovnaní se Stranou zelených. Doufali, že voliči zůstanou věrní Labouristické straně, místo aby podpořili novou stranu a riskovali vítězství Reformní strany.
Energická kampaň zelených – Spencerová se téměř okamžitě stala místní celebritou jako „Hannah, instalatérka“, zatímco tisíce dobrovolníků přijely z celé Velké Británie, aby ji podpořily – však stačila k zajištění vítězství.
Zdroje z Labouristické strany uvedly, že stranu mnoho muslimských voličů nevolilo za její postoj k Gaze – což je otázka, kterou Zelená strana v manchesterské části volebního obvodu využila.
„Gaza nebyla zapomenuta ani odpuštěna,“ řekl labouristický radní ve volebním obvodu. „Mnozí z nás se nyní obávají o svá křesla.“
Několik hodin po uzavření volebních místností v 22:00 potvrdila místopředsedkyně Labouristické strany Lucy Powell novinářům v konferenčním komplexu Manchester Central porážku.
Powellová, která byla jediným členem vedení Labouristické strany, který v hlasování minulý měsíc podpořil Burnhamovu kandidaturu na tento post, řekla, že Starmer je „rozhodný ve své práci“, když byla dotázána na budoucnost premiéra.
Řekla: „Vím, že Keir je pro tuto práci ten pravý a dělá ji opravdu dobře. Jde také o politiku – musíme naši politiku vyjasnit, aby lidé věděli, že jsme na jejich straně, že se za ně stavíme.“
Volební účast v tomto pozorně sledovaném volebním obvodu byla 47,6 %, což je o něco méně než v parlamentních volbách v roce 2024.
Labouristická strana se snažila prezentovat doplňkové volby jako volbu mezi „jednotou a nadějí“ a „toxickým rozdělením“ strany Reform, jejíž kandidát Matt Goodwin byl překvapivou volbou v okrsku, kde asi 28 % obyvatel tvoří muslimové.
Goodwin, akademik, který se stal moderátorem ultrapravicové televizní stanice GB News, vyzval k přijetí politiky zaměřené na řešení „islamizace britské společnosti“ a tvrdil, že lidé narození ve Velké Británii, kteří pocházejí z etnických menšin, nejsou nutně Britové.
Při svém příjezdu k sčítání hlasů Goodwin novinářům řekl, že za svou porážku může „koalice islamistů a progresivních aktivistů“, která se podle něj „spojila, aby ovládla volební obvod“.
Obvinil Stranu zelených z „sektářské politiky“, mimo jiné tím, že psala voličům v urdštině: „Tento druh kampaně, která v různých jazycích oslovuje konkrétní skupiny na základě jejich charakteristik, je v moderní Británii nepřijatelný“.
Na otázku, zda tvrdí, že výsledek je nelegitimní, neodpověděl, protože byl rychle odveden pryč.
Starmerova strana vyslala do Gortonu a Dentonu skupinu ministrů, aby podpořili labouristy, ale premiér se v tomto volebním obvodu až do tohoto týdne výrazně neangažoval.
Vůdce labouristů čelil několik týdnů negativním titulkům v médiích kvůli svému rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem v USA, přestože věděl, že bývalý ministr udržoval vztah s Jeffreyem Epsteinem i po zatčení tohoto finančníka a pachatele sexuálních deliktů na dětech.
Starmer také čelil intenzivní kritice ze strany labouristických poslanců kvůli rozhodnutí svých spojenců zabránit Burnhamovi kandidovat v Gortonu a Dentonu, což bylo vnímáno jako pokus zabránit možno konkurenci v boji o vedení strany.
Těsný souboj se také zapletl do obvinění z podvodných průzkumů veřejného mínění a špinavých triků.
Labouristé a Zelení si opakovaně vyměňovali ostré výpady, což naznačovalo, že o vítězství nebo porážce v doplňkových volbách rozhodne souboj levice, přičemž strana Reform by mohla těžit z rozdělení hlasů.
Strana Reform UK byla mezitím ve středu předvolána před Nejvyšší soud kvůli dopisům, které údajně pocházely od „znepokojeného souseda“ a které neobsahovaly politickou hlavičku strany, jak to vyžaduje volební zákon. Farageova strana vinila z chyby svého dodavatele tiskovin, který přijal odpovědnost.
Zdroj v angličtině ZDE
