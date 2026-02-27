Senzory pneumatik vašeho auta by vás mohly sledovat
Jak senzory pneumatik tiše sdílejí data
Většina moderních automobilů je vybavena systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), který je v mnoha zemích povinný od konce 21. století kvůli jejich přínosu k bezpečnosti silničního provozu. Tento systém využívá malé senzory v každém kole ke sledování tlaku v pneumatikách a vysílá bezdrátové signály do počítače auta, aby upozornil řidiče, pokud je pneumatika podhuštěná.
Výzkumníci však zjistili, že tyto snímače pneumatik také posílají jedinečné ID číslo v jasných, nešifrovaných bezdrátových signálech, což znamená, že kdokoli v blízkosti s jednoduchým rádiovým přijímačem může signál zachytit a později stejné auto znovu rozpoznat. Většina sledování vozidel dnes využívá kamery, které potřebují jasnou viditelnost a přímý výhled na auto. Sledování s pomocí TPMS je jiné: senzory pneumatik automaticky vysílají rádiové signály, které procházejí zdmi a vozidly, což umožňuje malým skrytým bezdrátovým přijímačům je zachytit, aniž by byly viděny.
Nová cesta tajného sledování
Protože každý senzor vysílá pevné jedinečné ID, lze stejné auto opakovaně rozpoznat i bez čtení registrační značky. To činí sledování založené na TPMS levnějším, obtížněji odhalitelným a lze se mu obtížněji vyhnout než sledování kamerou, a tím je i silnější hrozbou pro soukromí.
Aby otestovali, jak vážné toto riziko je, tým vybudovali výzkumníci síť levných rádiových přijímačů umístěných poblíž silnic a parkovišť. Potřebné vybavení stojí pouze 100 dolarů za přijímač. Celkem shromáždili více než šest milionů zpráv o senzorech pneumatik z více než 20 000 aut.
Co studie odhalila v praxi
Výzkumníci také vyvinuli metody, jak sladit signály ze čtyř pneumatik auta. To jim umožnilo zvýšit přesnost přijíždějících, jezdících nebo pravidelných jízdních řádů konkrétních vozidel. Studie ukázala, že signály lze zachytit z pohybujících se aut a z dálek větších než 50 metrů, i když jsou senzory uvnitř budov nebo na skrytých místech. To technicky umožňuje tajné sledování.
Navíc signály TPMS zahrnují měření tlaku v pneumatikách, které mohou odhalit typ vozidla nebo zda vozidlo či nákladní vůz přepravuje těžké náklady. To by mohlo umožnit pokročilejší formy sledování.
Výzvy k regulaci a silnější bezpečnosti
Navzdory těmto rizikům současné předpisy pro kybernetickou bezpečnost vozidel zatím konkrétně neřeší bezpečnost TPMS. Výzkumníci varují, že bez šifrování nebo autentizace zůstávají senzory pneumatik snadným cílem pasivního sledování.
Proto výzkumný tým vyzývá výrobce a tvůrce politik, aby posílili kybernetickou bezpečnost v budoucích automobilech, aby bezpečnostní systémy nebyly nástroji sledování populace.
Zdroj v angličtině: ZDE
