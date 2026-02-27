BBC: Izraelští vojáci stříleli na palestinského chlapce a stáli kolem něho, dokud nevykrvácel, ukazuje video
27. 2. 2026
Israeli soldiers shot a Palestinian boy and stood around as he bled to death, video shows https://t.co/JoQtQbaDIL— BBC News (World) (@BBCWorld) February 26, 2026
Tento článek obsahuje podrobnosti a video, které mohou někteří čtenáři považovat za znepokojivé.
V listopadu loňského roku byl 14letý palestinský chlapec jménem Jad Jadallah zastřelen zblízka izraelskými vojáky v uprchlickém táboře na okupovaném Západním břehu.
Když Jad ležel v uličce, vojáci kolem něj vytvořili kordon a zabránili dvěma palestinským sanitkám, aby se k němu dostaly.
Podle videozáznamu a výpovědí očitých svědků pak vojáci – celkem 14 – stáli kolem Jada nejméně 45 minut, zatímco on krvácel z jedné nebo více střelných ran.
Všichni izraelští vojáci procházejí výcvikem v ošetřování traumat a každá izraelská bojová jednotka by měla mít ve svých řadách speciálně vycvičeného zdravotníka, ale žádný z vojáků Jadovi neposkytl život zachraňující lékařskou pomoc. V některých momentech dokonce ignorovali Jadovy opakované pokusy upoutat jejich pozornost.
Izraelské obranné síly (IDF) sdělily BBC, že vojáci poskytli „první lékařskou pomoc“, ale mluvčí odmítl uvést jakékoli podrobnosti o povaze nebo načasování této pomoci.
IDF také obvinila Jada z házení kamením, což podle jejich pravidel nasazení může vojákům umožnit použití smrtící síly.
Záběry incidentu však ukazují, jak voják IDF po střelbě upustil předmět vedle Jada a poté jej vyfotografoval – podle Jadovy rodiny a přední lidskoprávní organizace se zdá, že se jednalo o pokus o jeho falešné obvinění.
Vojáci nakonec naložili Jada na korbu izraelského vojenského vozidla, ale v určitém okamžiku, buď předtím, nebo poté, zemřel. Stále není jasné, kde na těle byl zasažen a kolikrát byl postřelen, protože izraelská armáda odmítla vrátit jeho tělo rodině a odmítla odpovědět na jakékoli otázky týkající se jeho zranění.
Zastřelen zblízka
Jad se narodil a vyrůstal v al-Far'a, uprchlickém táboře na Západním břehu, kde žije asi 10 000 Palestinců. Stejně jako jiné podobné tábory na okupovaných územích je i tento tábor častým terčem izraelských vojenských razií, které jsou podle Izraele nezbytné k boji proti ozbrojeným skupinám působícím v této oblasti.
V mnoha ohledech nebyla Jadova smrt ničím neobvyklým. Podle OSN bylo loni na Západním břehu izraelskými silami zabito 55 dětí a od útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 jich tam bylo zabito 227.
V tomto případě však vynikají dvě věci. První je to, že Jad ležel tak dlouho bez ošetření na zemi, obklopen tolika vojáky, zatímco umíral.
Druhou je existence značného množství videozáznamů incidentu, které BBC ověřila.
Přesný okamžik střelby zachytila kamera CCTV v táboře. Záznam ukazuje tři chlapce stojící na rohu uličky. Nejprve se podívají doprava, kde podle očitých svědků izraelská vojenská vozidla před chvílí odjela směrem k východu z tábora.
Střelba byla zachycena kamerou CCTV
Jeden ze dvou přátel, kteří byli v tu chvíli s Jadem, řekl BBC, že chlapci vyšli ven poté, co se v chatovací skupině pro tábor objevila zpráva, že izraelské jednotky odjíždějí, a chlapci se dívali za roh, aby to zkontrolovali.
Jad a jeho přátelé netušili, že skupina čtyř izraelských vojáků zůstala pozadu a stála jen pár metrů od nich, po jejich levici, schovaná za zdí. Jadovi přátelé vojáky zahlédli jako první a utekli uličkou pryč. Jad je buď neviděl, nebo je zahlédl příliš pozdě.
Záznam z bezpečnostní kamery ukazuje, jak vedoucí voják vstupuje do záběru méně než tři metry od Jada, pak zvedá pušku a začíná střílet. Jad udělá pohyb, který naznačuje, že v tomto okamžiku byl zasažen. V táboře lze na tomto místě najít díry po kulkách, které pokrývají zeď.
Jad, pravděpodobně již zraněný, pak běží uličkou a izraelský voják se zdá, že se otočí a namíří svou pušku za Jadem. Záznam z bezpečnostní kamery ukazuje, jak se v uličce před ním zvíří prach, což naznačuje, že voják IDF pokračoval ve střelbě na Jada zezadu, když utíkal.
Na záznamu je vidět, jak Jad po několika metrech upadá a mizí z obrazu. Krátce nato začíná záznam pořízený okrajově jedním z obyvatel tábora, který natáčí z opačného směru než CCTV. Tento záznam zachycuje některé z posledních okamžiků Jadova života.
Je na něm vidět, jak teenager opakovaně pokouší upoutat pozornost vojáků máváním rukama a házením čepice směrem k nim. Vojáci jeho snahu zřejmě ignorují a čepici kopnou zpět.
Jadova matka, která byla na střelbu upozorněna, se pokusila k němu dojít pěšky, ale byla izraelskými vojáky zastavena, jak uvedla ona sama i další očití svědci. Další obyvatel zavolal záchrannou službu a sanitka byla podle záznamů hovorů, které BBC poskytl Palestinský červený půlměsíc, okamžitě vyslána na místo, kam dorazila o osm minut později.
Vedoucí záchranář Hassan Fouqha uvedl, že jeho tým byl zastaven izraelskými vojáky s namířenými zbraněmi a zabráněn v přístupu k Jadovi, který byl jen asi sto metrů daleko, v jejich dohledu.
Fouqha a jeho záchranářský tým pak byli nuceni bezmocně přihlížet, jak Jad krvácí ze svých ran. Záchranář uvedl, že přihlíželi nejméně 35 minut, aniž by mohli cokoli udělat. Fouqha zavolal druhou sanitku, aby přijela z jiného směru, ale i ta byla zastavena vojáky.
„Několikrát jsme se pokusili postoupit vpřed, snažili jsme se jim signalizovat, aby nás nechali dostat se k dítěti, ale byli jsme zcela zablokováni,“ řekl Fouqha. „Mohli jsme se k němu dostat a poskytnout mu lékařskou pomoc, ale bylo nám v tom zabráněno. Účel toho neznáme, ale tak se to stalo.“
IDF sdělila BBC, že poskytla Jadovi „první lékařskou pomoc“ poté, co ověřila, že na sobě nemá skryté výbušné zařízení. Záznam incidentu, stejně jako samostatný detailní záznam z kamery CCTV, na kterém je vidět, jak Jad předtím opouští dům, ukazuje, že měl na sobě pouze tričko a džíny.
Na dotaz, jaká zranění Jad utrpěl a jaká lékařská pomoc mu byla poskytnuta, IDF odmítla odpovědět.
Obviněn z hození kamene
IDF uvedla, že Jad hodil kámen a byl to „terorista“, který „se pokusil zaútočit na vojáky“.
Jadova rodina však obvinila vojáky, že se snaží jejího syna falešně obvinit, poté co se objevily záběry, na kterých je vidět, jak jeden z vojáků vstupuje na scénu mimo záběr, odhodí těžký předmět vedle Jada a poté vyfotí předmět vedle něj.
„Odhodili kámen vedle něj, aby ho mohli falešně obvinit a aby to vypadalo, že na ně házel kamením,“ řekla Jadova matka Safa. „Je to vidět na videu,“ řekla. „Každý, kdo se na video podívá, to uvidí.“
Lidskoprávní organizace konstatují, že izraelští vojáci na Západním břehu Jordánu postupují podle liberální politiky „otevřené palby“, na jejímž základě často střílejí na lidi, kteří nepředstavují bezprostřední ohrožení jejich životů, včetně dětí, které po nich házejí kamením.
Shai Parnes z izraelské lidskoprávní organizace B'Tselem řekl BBC, že záběry s Jadem podle všeho ukazují, jak voják položí kámen vedle něj, aby ospravedlnil střelbu.
„Je těžké s jistotou určit, co vidíme – zda se jedná o kámen a zda se ho snaží falešně obvinit,“ řekl Parnes. „Ale myslím, že každý, kdo se na to podívá s otevřenou myslí, pravděpodobně dojde k tomuto závěru.“
Takové jednání by bylo „odporné“, dodal Parnes. „Ale našli jsme i jiné případy, kdy izraelské síly po akci nějakým způsobem zkoušely falešně obvinit Palestince. Nebylo by to poprvé, co jsme to viděli natočené na kameru.“
Když byla IDF konkrétně dotázána na obvinění, že voják položil kámen vedle Jada, otázku ignorovala.
Mnohé okolnosti Jadovy smrti, včetně toho, kolikrát byl postřelen a kdy a kde zemřel, zůstávají nejasné, protože IDF odmítla vrátit tělo a odpovědět na podrobné otázky týkající se incidentu.
Není neobvyklé, že Izrael odmítá vrátit těla lidí zabitých IDF – izraelské úřady údajně v současné době zadržují těla 776 Palestinců, cizinců nebo jiných státních příslušníků obviněných nebo podezřelých ze spáchání útoků.
Na dotaz BBC IDF odmítla sdělit, proč zadržuje Jadovo tělo. Jadova matka Safa řekla, že armáda se buď snaží něco skrýt, nebo prostě uplatňuje formu úmyslné krutosti.
„Možná je to jen proto, aby nás vyprovokovali, vyčerpali a zničili naši trpělivost,“ řekla. „Ale my jsme trpěliví, máme naději a budeme čekat dál. Dnes, zítra nebo za sto let ho dostaneme zpět. Bůh dá, dostaneme ho zpět.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse