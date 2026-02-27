Súdán: RSF se v al-Fáširu zaměřily na zdravotně postižené, tvrdí HRW
27. 2. 2026
Nevládní organizace Human Rights Watch zveřejnila zprávu, která tvrdí, že súdánské polovojenské síly během a po převzetí al-Fáširu zabíjely, zneužívaly a cíleně napadaly osoby se zdravotním postižením, a označila to za první případ, kdy zdokumentovala možné válečné zločiny "tohoto typu a rozsahu".
Polovojenská jednotka Síly rychlé podpory (RSF) vede občanskou válku proti súdánské armádě od roku 2023 a ovládá většinu západní poloviny země kolem Darfúru.
Al-Fášir, hlavní město oblasti Severní Darfúr, byl jedním z posledních velkých opěrných bodů vládních sil na západě, než padl do rukou jednotek RSF v říjnu loňského roku. Po převzetí následovaly zprávy o masových vraždách, rabování a znásilněních, když tisíce lidí prchaly z města, často do nedaleké Tawily.
Proč údajně RSF zacházela se zraněnými mladíky jako s nepřátelskými bojovníky?
HRW uvedla, že RSF se zaměřuje zejména na mladší zraněné muže a obviňuje je, že jsou bývalými bojovníky.
"Síly rychlé podpory považovaly osoby se zdravotním postižením za podezřelé, břemeno nebo osobu vhodnou k obětování," uvedla Emina Cerimovic, zástupkyně ředitele pro práva osob se zdravotním postižením v HRW. "Slyšeli jsme, jak obvinili některé oběti, zejména ty, kterým chybí končetina, že jsou zraněnými bojovníky, a byly bez soudu popraveny."
Studie vypráví o třiatřicetiletém muži, který po zraněních při výbušném útoku použil berle. Řekl, že RSF "považovala každého, kdo měl chybějící ruku nebo končetinu, za vojáka" a použila faktory jako barvu pleti a přízvuk k určení, zda pravděpodobně bojoval za armádu.
Řekl, že bojovníci RSF použili kulomety a útočné pušky k popravě 10 lidí, většinou s postižením, před větší skupinou. Řekl, že je přesvědčil, aby mu dovolili kontaktovat rodinu a požádat je o výkupné, a že nakonec dokázal svůj útěk koupit.
Další muž, 31 let, který byl zraněn při ostřelování tržiště v al-Fáširu během obléhání RSF, uvedl, že byl po pádu města zbit a bičován milicí.
Uvedl, že ho opakovaně obviňovali, že je buď vojákem nebo sympatizantem Súdánských ozbrojených sil (SAF), nebo Společných sil kvůli jeho etnickému původu, a nazývali ho "falangay", což je hanlivý výraz pro nearabské etnické skupiny.
"Stále se ptali, jestli jsem SAF nebo člen Společných sil, já jsem pořád říkal ne," byl citován. Muž se dokázal dostat do Tawily, dalšího nedalekého města, které RSF nedrží. Tam se znovu setkal se svou matkou, ale k únoru tohoto roku neměl žádné informace o otcově pobytu.
RSF může vystopovat své kořeny až k milici Džandžavíd, která je zodpovědná za genocidu nearabských etnických skupin v regionu, jako jsou národy Fur, Masalit a Zaghawa, která začala v roce 2003.
Jiní byli považováni za "šílené" nebo neúplné, někteří si mohli koupit cestu ven
"Jiní byli biti, týráni nebo obtěžováni kvůli svému postižení, přičemž bojovníci se jim posmívali jako 'šíleným' nebo za to, že nejsou 'úplnou osobností'," uvedl Cerimović z HRW ve zprávě.
Nezisková organizace citovala rozhovor s devětadvacetiletou zdravotní sestrou, která uvedla, že viděla bojovníky RSF zabít muže s Downovým syndromem, přičemž bojovníci ho nejprve označili za šíleného. Jeho sestra ho nesla na zádech.
"Po zabití jejího bratra jí svázali ruce, zakryli jí obličej a odvedli ji pryč. Probíhající výzkum Human Rights Watch zjistil, že mnoho žen a dívek bylo uneseno za účelem znásilnění nebo držení rukojmích," napsala HRW.
Sestra uvedla, že zabili také slepé dítě a ženu, která nemohla chodit, protože civilisté se 26. října snažili uprchnout.
Devětatřicetiletý popsal, že musel opustit svého jednačtyřicetiletého bratra, který nemohl chodit.
"Můj bratr nám řekl: 'Jsem vyřízený, zemřu tady, prosím, odejděte se svými dětmi a nechte mě tady,'" byl citován. "Nemohli jsme ho vzít. Nebyla tam žádná auta, žádní velbloudi." Tentýž muž popsal, že viděl další s těžkými zraněními ležet na zemi a prosit o pomoc.
Jeden šťastnější mladší muž, dvadvacetiletý zraněný při útoku v únoru 2025, uvedl, že osoba, která se ho snažila odnést z al-Fáširu, zmizela.
"Položil mě a řekl, že se vrátí. Nevím, co se s ním stalo, zda byl zabit nebo zatčen," řekl. Řekl, že ho RSF zatkla, ale propustila výměnou za výkupné odpovídající několikaleté mzdě v jedné z nejchudších zemí světa.
Cílení na osoby se zdravotním postižením může představovat zločiny proti lidskosti
Cílené zabíjení civilistů a dalších, kteří se konfliktu neúčastní, včetně osob se zdravotním postižením, jsou válečnými zločiny, stejně jako kruté nebo ponižující zacházení s nimi. Pokud je to součást rozsáhlého útoku na civilní obyvatelstvo, mohou takové činy představovat zločiny proti lidskosti.
Minulý týden zašla nezávislá mise OSN v Súdánu ještě dál a uvedla, že útok na al-Fášir, zejména akce po pádu města, nesou "znaky genocidy".
Rada bezpečnosti OSN tento týden uvalila sankce na čtyři velitele RSF kvůli zvěrstvům v al-Fáširu.
Širší konflikt, který brzy vstoupí do svého čtvrtého roku, si vyžádal desítky tisíc obětí, odhadem vysídlil 11 milionů a vyvolal jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse