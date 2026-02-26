Umělá inteligence halucinuje o tom, co je to talent
26. 2. 2026 / Boris Cvek
Až dosud jsem si myslel, že talenty jsou tu proto, aby dostávaly ceny, usmívaly se, aby se jim tleskalo a aby si každý v hledišti těch úžasných akcí řekl: určitě něco velkého udělali, jen tomu nikdo nerozumí – tedy kromě poroty. Zítra zapomeneme jejich jméno. Spokojenost poroty, public relations, blyskotavý mediální obraz a úsměvy a hrdost. Kdo by proboha nebyl hrdý při takové příležitosti! Na talent, národ, porotu, sponzory!
Samozřejmě kdysi se pojem talent používal zcela jinak. Skutečně talentovaní lidé byli disruptivní, složití, ba nebezpeční, kontroverzní, unikátní, nezaměnitelní. Většinou ten, kdo jim nejméně rozuměl, byla většina oboru, ve kterém působili. Vybrat talent bylo mířit na velkou událost a změnu na desítky, stovky let dopředu, zahrávat si s ohněm, riskovat.
Šokovalo mě, že podle umělé inteligence to platí dodnes. Kde žije! Ona vlastně nežije, jen halucinuje…
„Ano, disruptivní talenti jsou klíčovou transformativní silou, která pohání inovace, zpochybňuje status quo a podněcuje růst organizace tím, že myslí a jedná jinak. Tito jedinci, často vnímaní jako „nekonformisté“, rozpoznávají trendy a vytvářejí nové příležitosti, ale vyžadují specifický, podpůrný management, aby se z nich nestaly „neřízené střely“ nebo aby nezpůsobovali nadměrné vnitřní třenice.“
Diskuse