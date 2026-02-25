Haaretz: Izraelští osadníci zastřelili tři Palestince na Západním břehu, zatímco vojáci z izraelské armády (IDF) přihlíželi
25. 2. 2026
Foto: Nasrallah Abu Siam, 19 let, zastřelen izraelskými osadníky v Mukhmasu ve střední části Západního břehu.
Obyvatelé města Mukhmas, které bylo minulý týden napadeno iuzraelskými osadníky, hovořili o osadnících, kteří se „chovali jako zvířata“, a vojácích, kteří stáli opodál a „kouřili, jako by se nic nedělo“.
Ve středu byl palestinsko-americký teenager Nasrallah Abu Siam zastřelen ve vesnici Mukhmas na Západním břehu poblíž Ramalláhu. Do 24 hodin zemřel na následky svých zranění.
Podle svědectví a potvrzujících záběrů ho po zastřelení Abu Siama napadlo několik osadníků. Při stejném incidentu osadníci zranili další dva Palestince a ukradli stovky ovcí – a to vše za přítomnosti izraelských vojáků.
Totožnost střelce, který zabil teenagera, 19letého Nasralláha Abu Siama, zatím není veřejně známa.
Haaretz získal záběry z incidentu, na kterých je vidět evakuaci zraněné osoby. Kousek odtud je vidět osobu, která padá na zem na kopci, a tři osoby, které nad ní stojí a bijí ji. Násilí proti Nasrallahovi níku
Obyvatelé Mukhmasu uvedli, že několik vesničanů šlo brzy odpoledne plečkovat soukromá palestinská pole ve východní části vesnice v olivových hájích ve wadi, poblíž ovčích ohrad. „Najednou dorazil osadník s puškou a dva další dospělí osadníci a dítě, asi desetileté,“ řekl jeden z obyvatel. Uvedl, že tři dospělé osoby poznal.
Ozbrojeným osadníkem byl Amiel Dahan, bezpečnostní koordinátor přední pozice Neve Erez. Spolu s ním byli majitel nedaleké farmy Havat Hamatzok Benayahu Cohen a pravicový aktivista Elisha Yered, který bydlí poblíž.
Osadníci tvrdili, že obyvatelé Mukhmasu napadali pastevce z nedaleké farmy na jejich pastvinách poblíž osady Ma'ale Michmash, ale farma je vzdálena 1,9 kilometru od místa incidentu. Vesničané se nacházeli na soukromém palestinském pozemku, jehož vlastnictví bylo legalizováno a který má sloužit pouze jeho majitelům.
Obyvatelé uvedli, že Dahan začal střílet na nohy obyvatel a nutil je, aby se přesunuli k ovčím ohradám. „Osadníci zavolali telefonem a přiběhli další osadníci,“ řekl. Video z těchto okamžiků ukazuje Dahana, jak s zbraní v ruce žádá Palestince, aby se vzdálili.
Jeden z vesničanů si vzpomíná, že vojáci dorazili na místo asi 40 minut po začátku incidentu. Vojáci použili slzný plyn, aby rozehnali střet, a zatlačili vesničany směrem k nedalekým domům, uvedli očití svědci. Když obyvatelé řekli jednomu z vojáků, že osadníci se chystají ukrást ovce z ohrad, voják jim vyhrožoval, že na ně bude střílet, pokud se přiblíží, uvedl očitý svědek.
V této fázi bylo na místě asi 15 až 20 osadníků, někteří z nich maskovaní a ozbrojení holemi, a začali krást ovce, uvedli obyvatelé.
Na záznamech bezpečnostních kamer je vidět maskované osadníky, jak se vloupávají do několika ovčích ohrad a odvážejí stovky ovcí. Na jednom z videoklipů je vidět osadník, jak vede dlouhý konvoj ovcí daleko od farmy směrem k farmě osadníků. Osadníci tvrdili, že se jednalo o pastevce krav, kteří byli napadeni, ale o ovcích se nezmínili.
Další záběry ukazují posledního z mladých mužů, jak vede ovce z vesnice, s Dahanem v patách, zatímco vojenské vozidlo s vojáky se pohybuje směrem k úpatí kopce jižně od ovčích ohrad, vedle vesnických domů.
Osadníci začínají odcházet, ale Dahan se vrací k vojákům a ukazuje na kopec. Osadníci, kteří se začali vzdalovat, jsou z dálky vidět, jak šplhají na kopec, zatímco vojáci, Dahan, Cohen a dva další osadníci se dívají nahoru.
„Osadníci ukradli ovce a my jsme obešli vojáky, abychom krádeži zabránili,“ řekl jeden z vesničanů deníku Haaretz. Desítky obyvatel začaly stoupat na kopec jižně od ovčích ohrad, vojáci byli vedle nich. Na kopci došlo k násilnému střetu mezi Palestinci a osadníky, z nichž většina byla maskovaná, uvedli očití svědci.
Z směru osadníků byly na Palestince vypáleny výstřely, ale totožnost střelce není známa. Společnost Červeného půlměsíce uvedla, že evakuovala tři osoby zraněné při střelbě, z nichž jedna byla v kritickém stavu. Ostatní dva na kopci utrpěli lehká zranění, uvedli obyvatelé.
Několik obyvatel uvedlo, že maskovaní osadníci Nasralláha po střelbě zbili obušky. „Nasralláh po střelbě osadníků ztratil vědomí. Osadníci se kolem něj shromáždili, zbili ho holemi a kameny a téměř ho zabili,“ řekl deníku Haaretz očitý svědek. „Chovali se jako zvířata. Neměli žádnou lidskost. Stříleli na člověka – a bili ho. Armáda tam v tu chvíli byla, sledovala je a nic nedělala. Vojáci kouřili, jako by se nic nedělo. Bylo to hrozné.“
Záběry z dronu zveřejněné Elishou Yeredem a neziskovou organizací Honenu ukazují Palestince házející kameny z vrcholu kopce, prach stoupající z míst zásahu kulkami a jednoho Palestince zraněného střelbou, kterého evakuují jeho přátelé.
Videozáznamy ukazujíá, že Nasrallah byl zraněn na „pastvinách poblíž komunity Michmash“, ale obyvatelé tvrdí, že to nebyl Nasrallah. V každém případě se střelba odehrála méně než 100 metrů od domů v Mukhmasu, a ne poblíž izraelské osady.
Není to poprvé, co se Dahan podílel na útocích osadníků na okraji Mukhmasu. V červnu byl Benayahu, majitel Havat Hamatzok, natočen při incidentu, při kterém osadníci napadli rabína Arika Aschermana a další dva aktivisty, kteří museli být ošetřeni.
Vedle Benayahu byl natočen muž, který střílel z pušky na beduínskou komunitu v Mukhmas. Ve své výpovědi policii Dahan uvedl, že to byl on, kdo střílel, a že tak učinil poté, co byl napaden pastýř z Benayahuovy farmy.
Farma se nachází 2,5 kilometru od Mukhmasu, který leží na soukromém palestinském pozemku. Aktivisté uvedli, že když se pokusili odejít, několik osadníků jim zablokovalo cestu, včetně Yereda. Obyvatelé Mukhmasu navíc uvedli, že Dahan byl také střelcem během útoku v říjnu, při kterém došlo ke střelbě a zapálení budov.
Armáda dosud nezveřejnila výsledky svého vyšetřování incidentu, při kterém byl zabit Nasrallah. Policie čeká na závěry armády ohledně toho, zda se jedná o civilisty, aby mohla zahájit vlastní vyšetřování.
Zdroj v angličtině ZDE
