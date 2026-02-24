Rusko jako vzor sociálního státu, protože tam dlouho vládli komunisté
24. 2. 2026 / Boris Cvek
Pořád tomu nedokážu uvěřit. Tohle je na Facebooku Fokusu V. Moravce:
„V české společnosti v kontextu Evropy má štědrý sociální stát nadprůměrnou podporu. Fakt, že bereme vysokou míru přerozdělování za normál, můžeme považovat za dlouhodobé dědictví komunistického panství, které je patrné zvláště u dnešních starších věkových kohort populace. Klausova ODS měla radikálně liberální rétoriku, ale sociální stát významněji neredukovala, jistě i s ohledem na preference voličstva. Jen na málo věcech se dnes česká populace shodne tak silně, jako na státní odpovědnosti ve věcech zdraví, starobních důchodů a dostupnosti vzdělání.“
Řekl to prý historik, kterého raději nebudu jmenovat. Místo toho bych chtěl dát všem, kdo se pustí do takových úvah o dědictví komunismu, jednu radu: komunisti vládli nejdéle v Rusku. Je to tak? To by historici mohli zvládnout: 1917-1990. O to druhé číslo se nebudu přít, klidně tam dejte 91 nebo 85. Rozhodně je to mnohem déle než u nás.
No a nyní se pořádně podívejte do Ruska. Vidíte to dědictví vlády komunistů? Možná Rusové měli a mají touho po sociálním státu, ale faktický výsledek poté, co přišla demokracie, byla taková asociální katastrofa, že to je dodnes nejdůležitější legitimizující prvek Putinova režimu. Čili pokud vůbec Rusové měli a mají nějakou touhu po sociálním státu, k ničemu jim to nebylo a není a nebude.
Ono ani za toho Brežněva a Gorbačova to žádný skutečně sociální stát nebyl. Vládla tam stupidní stranická šlechta – stejně jako u nás – a lidé se závistivě dívali za hranice do zemí, kde skutečně byl a je sociální stát. Obchody byly prázdné, úroveň bydlení i služeb strašná. Andropov i Gorbačov si to uvědomovali a chtěli západní blahobyt. Ostatně Západ doháněl i Chruščov (hnojivy a kukuřicí), který žasl nad jeho blahobytem.
S tím právě souvisí ještě jeden cvik, který by mohl taky zvládnout dokonce i vysokoškolsky vzdělaný člověk s akademickými tituly. Existují totiž země za našimi západními hranicemi, kde komunisti nikdy nevládli. Je to šokující, ale je to tak. Tyto země, ke kterým většina obyvatel Československa chtěla v roce 1989 patřit, mají po mnoho desítek let rozvinutý sociální stát, dokonce v nich měly a mají velký vliv levicové strany (na rozdíl od postkomunistického Ruska, které skutečnou levici nemělo nikdy; ostatně touhu lidí po sociálním státě vidíme v postkomunistickém světě i z toho, že pokud tu byly kdy levicové strany, dávno nejsou). Ve velkých městech Rakouska, Německa, Švýcarska vládne levice desítky let.
Pozoruhodné je, že ty země k něčemu takovému dospěly, aniž je k tomu musela vychovat komunistická hrůzovláda. Dokonce v západním Německu sociální stát zaváděl pravičák Konrad Adenauer, který i díky tomu vyhrával suverénně volby (1949 měl 31 procent, 1953 45 procent, 1957 50 procent).
