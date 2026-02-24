Většina Američanů zastává názor, že Trump vede USA špatným směrem, vyplývá z průzkumu
Studie zveřejněná den před Trumpovým projevem o stavu Unie ukazuje, že prezident ztratil podporu mezi republikány
Většina dospělých Američanů zastává názor, že Donald Trump vede během svého druhého prezidentského období zemi špatným směrem. Vyplývá to z nového průzkumu NPR/PBS News/Marist zveřejněného den před jeho projevem o stavu Unie.
Padesát pět procent dospělých má pocit, že Trump mění zemi k horšímu, což je nárůst o 13 procentních bodů oproti stejnému období jeho prvního prezidentství, jak vyplývá z průzkumu provedeného ve dnech 27. až 30. ledna.
Počet lidí, kteří zastávají tento názor, se od dubna zvýšil o čtyři procentní body.
Není překvapením, že podpora prezidenta se liší podle stranické příslušnosti.
Devadesát procent demokratů si myslí, že země je na tom hůře než před rokem; 82 % republikánů má pocit, že se situace zlepšila.
Během prvního roku Trumpova druhého funkčního období také poklesla důvěra v demokratický systém vlády.
V březnu 2025 souhlasilo 43 % dospělých Američanů s tvrzením, že „systém kontrol a rovnováhy rozdělující moc mezi prezidenta, Kongres a soudy funguje dobře“.
V novém průzkumu to uvedlo pouze 32 %.
Průzkum Pew Research Center provedený v lednu také zjistil, že Trumpovy kroky v druhém funkčním období nejsou populární. Pouze 27 % dospělých Američanů uvedlo, že podporuje všechny nebo většinu jeho politik a plánů.
Ztratil část podpory i mezi republikány. V únoru 2025 uvedlo 75 % republikánů nebo lidí s republikánskými sklony, že si myslí, že má duševní způsobilost potřebnou k výkonu této funkce. V lednu se tento počet snížil na 66 %.
Počet republikánů, kteří si myslí, že Trump jedná ve své funkci eticky, se ve stejném období také snížil z 55 % na 42 %.
