Rusko vyhrožuje Jižní Koreji
23. 2. 2026
Toto prohlášení učinila v sobotu oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova, její slova cituje telegramový kanál ministerstva. "Možná účast Korejské republiky na takových dodávkách v jakékoli podobě, přímé či nepřímé, pouze oddaluje vyhlídky na vyřešení konfliktu... V tomto případě budeme nuceni využít právo na odvetu, včetně asymetrických opatření," uvedla Zacharova.
Den předtím informoval jeden z diplomatických kruhů Jižní Koreje, že Soul zvažuje připojení k iniciativě NATO Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), která zahrnuje nákup zbraní pro Ukrajinu od Spojených států, jako jednu z možností, jak pomoci Kyjevu. Současně jihokorejské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že úřady se pravděpodobně omezí na nákup neletálního vybavení.
"Byli jsme překvapeni, když jsme dostali tuto zprávu, protože takové kroky... jsou v rozporu s oficiální linií Soulu o neúčasti na snahách "kolektivního Západu" zásobovat ozbrojené síly Ukrajiny zbraněmi a municí," uvedla Zacharova. Podle ní tento přístup umožňuje zachránit vztahy mezi Jižní Koreou a Ruskem "před dalším kolapsem".
Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 poskytoval Soul Kyjevu pouze neletální a další humanitární pomoc, přestože Severní Korea vyslala tisíce vojáků na pomoc Kremlu, stejně jako miliony kusů dělostřelecké munice, raket a těžké techniky.
Zdroj v ruštině: ZDE
