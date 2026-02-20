EU bude v rámci dohody o Ukrajině požadovat stažení ruských vojsk z Běloruska, Gruzie, Arménie a Podněstří
20. 2. 2026
Dokument s názvem "Evropské základní zájmy v zajištění komplexního, spravedlivého a trvalého míru a bezpečnosti pro kontinent" představuje bruselský pohled na podmínky, které musí Moskva splnit. Kromě stažení vojsk ze sousedních zemí EU trvá na placení reparací, demilitarizaci okupovaných území Ukrajiny, odmítnutí jejich de iure uznání a ukončení hybridních útoků Moskvy na Evropu.
Samostatná část je věnována domácím politickým změnám v Rusku: Evropská unie požaduje svobodné volby s mezinárodním dohledem, propuštění politických vězňů, návrat deportovaných občanů, zrušení zákona o "zahraničních agentech" a pomoc při vyšetřování vražd politiků Alexeje Navalného a Borise Němcova.
Brusel zdůrazňuje, že bezpečnost kontinentu je nemožná bez účasti EU u jednacího stolu. V této souvislosti se diskutuje o vytvoření pozice zvláštního zástupce Evropské unie pro vztahy s Ruskem. Očekává se, že některé z návrhů budou předloženy k projednání ministrům zahraničí zemí EU 23. února. Současně diplomaté poznamenávají, že Moskva zatím odmítla klíčové body možné dohody, včetně vyplacení odškodnění a nasazení zahraničních sil na západní Ukrajině.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse