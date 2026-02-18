Tisková zpráva STEM - Každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím, u mužů každý desátý

18. 2. 2026

Podle aktuálního výzkumu STEM má osobní zkušenost s partnerským domácím násilím 17 % Čechů a Češek. Nepříjemnou zkušenost s partnerským násilím mají častěji ženy (22 %) než muži (12 %). Každý pátý Čech a Češka zároveň deklaruje zkušenost s partnerským násilím u někoho v rodině. Domácí násilí má různé podoby, přičemž ne všechny jsou na první pohled viditelné. 25 % Čechů a Češek se setkalo osobně nebo u někoho v rodině s psychickým násilím, 24 % s fyzickým a 7 % se sexuálním partnerským násilím. Osobně nebo u někoho v rodině se 18 % dospělých setkalo s kontrolujícím jednáním a 13 % s ekonomickým násilím ze strany druhého z partnerů. „Partnerské domácí násilí je závažný problém. V České republice se 3 % dospělých bála jít v posledních 12 měsících domů kvůli domácímu násilí. Tyto výsledky jsou alarmující, protože se jedná odhadem o 260 000 dospělých, kteří nevnímají domov jako bezpečné místo. Zároveň každý druhý dospělý v České republice minimálně slyšel o někom, kdo se v této nepříjemné situaci nachází. Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje v našem okolí,“ doplňuje Kateřina Duspivová, analytička STEM.

 

Na webu STEM naleznete zprávu zde.

 

