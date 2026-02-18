Tisková zpráva STEM - Každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím, u mužů každý desátý

Podle aktuálního výzkumu STEM má osobní
zkušenost s partnerským domácím násilím 17 % Čechů a Češek. Nepříjemnou
zkušenost s partnerským násilím mají častěji ženy (22 %) než muži (12
%). Každý pátý Čech a Češka zároveň deklaruje zkušenost
s partnerským násilím u někoho v rodině. Domácí násilí má různé podoby,
přičemž ne všechny jsou na první pohled viditelné. 25 % Čechů a Češek
se setkalo osobně nebo u někoho v rodině s psychickým násilím, 24 %
s fyzickým a 7 % se sexuálním partnerským násilím.
Osobně nebo u někoho v rodině se 18 % dospělých setkalo s kontrolujícím
jednáním a 13 % s ekonomickým násilím ze strany druhého z partnerů.
„Partnerské domácí násilí je závažný problém. V České republice se 3 %
dospělých bála jít v posledních 12 měsících domů
kvůli domácímu násilí. Tyto výsledky jsou alarmující, protože se jedná
odhadem o 260 000 dospělých, kteří nevnímají domov jako bezpečné místo.
Zároveň každý druhý dospělý v České republice minimálně slyšel o někom,
kdo se v této nepříjemné situaci nachází.
Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje v našem okolí,“ doplňuje Kateřina
Duspivová, analytička STEM.
Na webu STEM naleznete zprávu
zde.
Diskuse