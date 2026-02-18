Skandály se sexem, zdravím a zneužíváním dětí ohrožují Orbánovo znovuzvolení
Maďarsku nejsou cizí extrémně polarizované volební kampaně.
Už desítky let Victor Orbán — ať už ve vládě nebo v opozici — následuje stejný scénář: Měsíce před volbami vede kampaně, které tvrdí, že jde o samotné přežití maďarského národa.
V těchto kampaních se prezentuje jako jediný, kdo může zachránit Maďarsko a jeho obyvatele před zlem a hrozbou zničení ze strany nepřátel země.
Maďarsko má zvolit nový parlament 12. dubna a tentokrát je kampaň negativnější než kdy dříve.
Nesmysly a výmysly
Orbán, jeho vláda a strana Fidesz nemají problém polepit zemi tisíci a tisíci protiukrajinských plakátů, použít peníze daňových poplatníků k organizaci "národní petice" proti EU a Ukrajině a zaplavit sociální sítě umělou inteligencí vytvořenými falešnými videi o opozici.
Tato videa mají jedno společné: šíří nesmysly a výmysly. Premiér a jeho tým v podstatě tvrdí, že pokud Orbán volby prohraje, země bude čelit válce, mobilizaci na ukrajinské frontě a zotročení a masové chudobě v důsledku zvýšení daní z Bruselu.
Vzhledem k této obzvlášť extrémní kampani už Gabor Torok — jinak střízlivý politolog — hovoří o "úpadku a pádu" politické kultury.
Mohl by Orbán prohrát volby?
Důvodem sestupné spirály je jednoduše reálná možnost, že Orbán poprvé od roku 2010 přijde o moc.
Lidé jsou obecně unavení z toho, co považují za zkorumpovaný, arogantní a autokratický Orbánův systém.
Už několik měsíců jsou Peter Magyar a jeho opoziční strana Tisa jasně a konzistentně na čele v průzkumech veřejného mínění.
Současně premiér a jeho vláda zápasí s následky řady veřejných skandálů, které si způsobil sám, a které by všechny mohly být bezpečně zařazeny pod "lži a dvojí metry".
Skandál týkající se dětí
První z těchto skandálů se týká vážného násilí a sexuálního zneužívání nezletilých v zařízení pro mladistvé v Budapešti. V posledních měsících se postupně začaly objevovat nové aspekty příběhu.
Zařízení, které bylo víceméně brutálním vězením pro mladistvé pachatele, bylo od té doby uzavřeno. Uniklá videa ukázala šokující scény násilí personálu.
Vládní zástupci zřejmě o podmínkách v zařízení věděli už delší dobu, ale nic neudělali, i když ochrana dětí — spolu s homofobií — je hlavním tématem Orbánovy vlády. Vláda dokonce ráda tvrdí, že chrání maďarské děti před "bruselskou LGBTQ+ propagandou" a údajným zneužíváním, ke kterému povede.
Orbán a někteří členové jeho vlády a strany také před několika týdny naznačovali, že oběti jsou zodpovědné, když poukazovali na to, že jsou zločinci.
Tím naznačovali, že občanská a lidská práva mohou být kdykoli odebrána. To bylo přijato ještě větším odporem některých částí maďarské společnosti.
Ignorování zdravotních rizik v továrně na baterie
Začátkem týdne otřásly Maďarskem odhalení o environmentálních a zdravotních rizicích v továrně na baterie Samsung ve městě God severně od Budapešti.
Podle výzkumu maďarského zpravodajského webu Telex.hu byli zaměstnanci továrny již léta vystaveni jedovatým částicím těžkých kovů, přičemž prach byl vypouštěn do ovzduší, půdy a podzemní vody. Dokumenty ukazují, že úrovně byly v některých případech více než pětsetkrát vyšší než povolené limity.
Maďarská vláda si toho zřejmě byla vědoma. Tvrdí se, že i maďarská domácí zpravodajská služba AH varovala vládu před katastrofální situací. Nicméně se uvádí, že ministr zahraničí Peter Szijjártó zastavil uzavření závodu.
Existují také zprávy, že když protikorupční web Atlatszo.hu poprvé psal o této záležitosti na začátku roku 2024, vláda zvažovala, jak stránku nejlépe umlčet.
Příběh je tak výbušný, protože Orbánova vláda už léta prosazuje masivní rozvoj výroby baterií v Maďarsku a vnímá ji jako pilíř progresivní ekonomické a technologické politiky země.
Za tímto účelem byli přizváni čínští a jihokorejští investoři. Navzdory četným místním protestům, soudním sporům a obavám odborníků vláda opakovaně pokračovala ve svých plánech.
Skandál ohledně možného sexuálního videa
A pak je tu příběh údajného sexuálního videa s opozičním lídrem Peterem Magyarem, který drží maďarskou veřejnost v napětí.
Před několika dny se na záhadném webu pojmenovaném po – ale nepatřící – zástupci strany Tisza Marku Radnaiovi objevila černobílá fotografie neustlané postele v ložnici. Snímek byl pořízen z pohledu kamery, která by mohla být bezpečnostní kamerou.
Po dnech spekulací sám Magyar 12. února zveřejnil na Facebooku video o této fotografii. V něm uvedl, že měl "dobrovolný sex" s bývalou přítelkyní v tomto pokoji 3. srpna 2024. Také uvedl, že na stole v bytě byly drogy, ale že žádné nevzal.
Magyar zpočátku obvinil dotyčnou ženu, že ho v této situaci natáčela pro Orbánovu vládu a Fidesz, a řekl, že celá záležitost byla "ruským stylem kampaně" na odvedení pozornosti od "továrny na smrt" v Godu.
Krátce poté jeho bývalá přítelkyně řekla maďarským médiím, že o tom nic nevěděla, a navrhla Magyarovi, že pokud by takové video bylo zveřejněno, mohli by společně vznést obvinění.
Fidesz už není dominantní
Dosud ani Orbán, ani žádný jiný člen vlády či Fideszu nevydali žádná konkrétní prohlášení o tom, zda bylo zveřejnění sexuálního videa s Magyarem plánováno.
Tím, že se však Magyar postavil této záležitosti přímo, postavil mocné do defenzívy, nepřímo ukázal, že jsou ochotni — ze strachu ze ztráty moci — sklouznout k primitivním metodám, jako je zveřejnění sexuálního videa, aby odvedli pozornost od jiných skandálů.
V rozhovoru pro "Campaign Noise Filter", pořad Maďarské služby DW, politolog Daniel Mikecz uvedl, že takové skandály zvyšují tlak na Orbánovu vládu.
"Než jeden skandál odezní, přijde nový," řekl a dodal, že "Fidesz dříve říkal, že musí každý den dominovat a vyhrávat. Teď vidíme, že musí každý den na něco reagovat. O nadvládě už se nemluví."
Zdroj v němčině: ZDE
