Jak je to tedy s těmi našimi nejbohatšími?
14. 2. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Nějak jsem špatně spal, tak jsem si prohodil hlavou, jakýže podíl svého majetku věnovala rodina Kellnerova aktuálně Ukrajině. Oněch poskytnutých 160 milionů korun je cca ½ promile jejich celkového majetku (viz Forbes). Pokud máte majetek v celkové výši nějakých stovek tisíců korun (jako třeba já), pak ½ promile (např. z půl milionu) je 250 korun. Běžně za rok donesu těm několika bezdomovcům, se kterými držím, o řád víc a nějaké užitečné věci k tomu. To jen pro srovnání dojmů a pojmů. To samozřejmě nijak nesnižuje bohulibost skutku poslat Ukrajincům 160 milionů odkudkoli a kýmkoli.
Dlouhodobě se bavíme o myšlenkách nějaké formy progresivního zdanění super-bohatství. S vědomím, že cca 1% nejbohatších vlastní cca 37% majetku v zemi. Nevím, možná jsme ale v tomhle pokusu o progresivní evoluci příliš agresivní a někteří se pak děsí rovnou bolševické revoluce? Možná, že právě teď, bychom měli evolučně kopat „jen“ za stav „nula“. Tedy aby se již nestávalo, že v nějakých situacích budou nejbohatší na společnou (státní) hromadu peněz odvádět procentuálně méně než chudí a nejchudší.
Nejsem ekonom, ale jestli správně googlím, tak zaměstnanec odvádí 7,1% hrubé mzdy jako sociální pojištění a 4,5% jako odvod zdravotní. Celkově jde tedy v Česku (kromě daní 15 resp. 23%) o odvody ve výši 11,6% z hrubé mzdy. Tedy: Pracujete = odvedete.
Naopak a například u prodeje akcií či dividendových příjmů, tedy zjednodušeně u vekslu s penězi, se většinou takové odvody neplatí. Přitom to může být u některých jedinců pohyb sakra velké hromady peněz. Není právě tohle jedno z prvních míst, které by mělo sanovat veřejné rozpočty? Namísto nekonečného tlachání o tom, kdo může za kosmický schodek státního rozpočtu a na kterých „chudých“ je tedy třeba více šetřit?!
Od mojí ekonomicky nevzdělané maličkosti toto jen jako příklad nevyváženosti systému. Od slovutných ekonomů bych očekával, že se v tom detailně „pohrabou“ a budou slovutné politiky přesvědčovat, že narovnání je nezbytné - jako první „nultý“ krok v přivírání nůžek mezi bohatstvím a chudobou. Ještě jen orientačně přemýšlím, kolik třeba ubytoven pro bezdomovce by šlo pořídit z přiměřených odvodů, kdyby je musel zaplatit z prodeje akcií na burze v Amsterodamu nejmenovaný vele-úspěšný zbrojař(?)
Slavní mudrci, páni magistři, ekonomové, machinátoři, licitátoři... psychiatři; páni docenti ekonómie-sociológie-psychológie... lékaři nemocní zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních... magnificence, zkrátka inteligence! Tak co bude?
Diskuse