Izrael a Západní břeh: další neúprosný útok na Palestince
13. 2. 2026
Kampaň etnických čistek a „tektonické“ nové právní opatření ničí řešení dvou států, které ostatní vlády jen proklamují, upozorňuje šokovaný deník Guardian
Ochrana archeologických nalezišť. Prevence krádeží vody. Zjednodušení nákupu pozemků. Pokud někdo pochyboval o skutečném účelu pestré sbírky nových administrativních a donucovacích opatření pro nelegálně okupovaný Západní břeh, izraelský ministr obrany to jasně vyjádřil: „Budeme i nadále ničit myšlenku palestinského státu,“ řekl Israel Katz ve společném prohlášení s ministrem financí Bezalelem Smotrichem.
Zatímco pozornost světa byla upřena na vyhlazení v Gaze, osadníci na Západním břehu zintenzivnili svou kampaň etnických čistek. Od října 2023 tam bylo zabito více než 1 000 Palestinců, z nichž pětina byli děti. Mnoho dalších bylo vyhnáno ze svých domovů neúnavným pronásledováním a ničením infrastruktury, přičemž celé palestinské komunity byly vymazány z rozsáhlých území.
Izraelský stát není pouze spoluviníkem těchto činů. Kromě ekonomického dusení a zvýšených vojenských razií na Západním břehu Guardian minulý měsíc informoval, že jednotky armády složené výhradně z osadníků působí jako „domobrana“. List Haaretz uvádí, že armáda nařídila vojákům, aby na příkaz osadníků bránili Palestincům v obdělávání jejich půdy – nejenže jim tak hrozí chudoba, ale také se připravuje půda pro zabavení půdy.
Vzhledem k tomu, že Izrael se za několik měsíců chystá k volbám, mají krajně pravicoví koaliční partneři Benjamina Netanjahua naspěch. Zatímco oni a jejich spojenci dramaticky změnili situaci na místě a postupně rozšířili kontrolu Izraele, byrokratická opatření přijatá bezpečnostní radou minulou neděli jsou „tektonická“, jak poznamenává jeden vědec. Usnadňují krádeže půdy, odstraňují velmi omezené překážky nákupu a ničí nominální autoritu Palestinců v oblastech A a B.
Bílý dům zopakoval nesouhlas Donalda Trumpa s anexí, ale středeční rozhovory s Netanjahuem ve Washingtonu se zaměřily na Írán. Pokud americký prezident vůbec na Palestince myslí, pak na Gazu. To však nelze oddělit od Západního břehu. Arabské a islámské státy, které jsou ústředním bodem jeho mírového plánu, varovaly, že nová opatření „podnítí násilí, prohloubí konflikt a ohrozí regionální stabilitu a bezpečnost“.
Vyhlášení příměří v Gaze – které nezabránilo izraelské armádě zabíjet tamní Palestince – snížilo politický tlak na ostatní vlády, aby podnikly kroky. Nic nenasvědčuje tomu, že pobouření nad nedělním rozhodnutím povede k nějakým činům. Velká Británie opatření „důrazně odsuzuje“. EU uvedla, že sankce jsou „stále na stole“, ale zjevně nespěchá s přijetím opatření. V Izraeli se proti nim vyslovila jen hrstka lidí.
V Gaze přetrvává hlad a zoufalství, zatímco Trumpova administrativa propaguje fantastické vize zářivé panorámy. Izrael zbořil sídlo Agentury OSN pro pomoc a práci (UNRWA) ve východním Jeruzalémě, orgánu OSN, který podporuje miliony palestinských uprchlíků, a vyhání nevládní organizace, včetně Lékařů bez hranic, z celé okupované Palestiny.
V roce 2024 Mezinárodní soudní dvůr OSN rozhodl, že Izrael by měl co nejrychleji ukončit svou nelegální okupaci. V loňském roce mezinárodní pobouření nad situací v Gaze donutilo několik vlád, včetně Velké Británie, uznat palestinský stát pod tlakem veřejného mínění. Tato symbolická prohlášení však vypadají stále prázdněji. Skutečná akce nemůže čekat, protože izraelská vláda čekat nebude.
Zdroij v angličtině ZDE
