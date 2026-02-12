Jak pochopit obludnou blokádu Kuby?
12. 2. 2026
Abychom mohli pochopit, jak obludná je americká blokáda Kuby, zamysleme se nad konečným cílem. Čeho se Trump a spol. snaží dosáhnout?
Cílem je zjevně vyhladovět obyvatelstvo do té míry, že bude příliš slabé na to, aby se bránilo invazi, nebo tak zoufalé, že bude ochotné přijmout americkou nadvládu, míní na X antropolog Jason Hickel.
Aby se Spojené státy mohly dostat do této situace, musely by naplánovat vyhladovění země.
Nezapomeňte, že Kubánci bojovali v revoluci proti diktatuře podporované USA a půl století bojovali o přežití pod americkou blokádou. Svou suverenitu nevzdají snadno, neboť budou bojovat až do hořkého konce. Spojené státy to chápou.
USA se chystají provést genocidní zločin. Podpořily genocidu v Gaze právě proto, aby vytvořily precedens, který by jim umožnil udělat totéž.
Je to čisté, bezohledné barbarství. Každý slušný člověk s jakoukoli špetkou lidských hodnot musí této kampani čelit ze všech sil.
