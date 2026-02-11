Lavrov vyloučil mír na Ukrajině v blízké budoucnosti
Lavrov, který se den předtím pokusil přenést odpovědnost za neuzavření mírové smlouvy na Washington, také řekl, že existuje "jakýsi druh nadšeného vnímání toho, co se děje", které by nemělo být sdíleno. Podle něj mluvíme o rozšířeném názoru, že prezident Donald Trump "ukázal Evropanům jejich místo", Zelenskyj "postaven na jeho místo", požaduje se, aby splnil [podmínky možného příměří]. "To vše je velmi dobré, pokud chceme dosáhnout míru na Ukrajině, ale ještě tam nejsme," řekl ministr.
Lavrov také zopakoval teze o budování "multipolárního světového řádu" a "odporu proti neokoloniálním praktikám" jako prioritě Moskvy v mezinárodních vztazích. Navíc znovu obvinil Spojené státy ze "zneužívání postavení dolaru ve světové ekonomice a proměňování americké měny ve zbraň proti nežádoucím státům".
Jednání mezi Ruskou federací a Ukrajinou za zprostředkování Spojených států se konala v Abú Zabí ve dnech 23.–24. ledna a 4.–5. února. Po těchto setkáních Trump později prohlásil, že Washington "téměř dosáhl" mírového urovnání a očekává další vývoj. Zvláštní prezidentský zástupce USA Steve Witkoff označil jednání za "konstruktivní". Podle něj strany diskutovaly o pozastavení bojů a monitorovacím mechanismu a dohodly se, že dialog bude pokračovat v následujících týdnech. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov mluvil podobně.
Podle zdrojů agentury Reuters Ruská federace stále požaduje vydání celého Donbasu, zatímco Ukrajina to považuje za nepřijatelné a vyhlašuje připravenost vytvořit v regionu demilitarizovanou zónu. V tomto bodě zatím není žádný kompromis. Konzultant TASS z ruské strany uvedl, že práce na mírové dohodě by vyžadovaly nejméně měsíc a půl, i kdyby byla jednání příznivá.
Den předtím Zelenskyj uvedl, že dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu jsou připraveny. "Není jiná možnost než bezpečí. Neexistuje žádná alternativa k míru. Neexistuje žádná alternativa k obnově našeho státu," řekl ve večerním videoprojevu.
