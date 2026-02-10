SaaS je mrtvý. Jen to ještě neví.
10. 2. 2026
čas čtení 2 minuty
Alex J. Bruna:
Wall Street to ale už ví. Tradeři na Jefferies tomu říkají „SaaSpocalypse” – apokalypsa softwarových akcií. A čísla mluví jasně:
IGV, hlavní softwarový ETF, spadl o 28 % ze svého zářijového vrcholu. Jen od začátku roku 2026 je dole o 20 %. Lednový propad S&P North American Software Indexu o 15 % byl nejhorší měsíc od října 2008. Za 48 hodin se z trhu vypařilo 300 miliard dolarů. Hedge fondy letos nasázely 24 miliard dolarů na short softwarových akcií.
A to nejsou žádní no-name startupy. Oracle je dole 56 % ze svého peaku. Microsoft –26 %. Thomson Reuters –16 % za JEDEN den. LegalZoom –20 % za den.
Co se stalo? Anthropic nejdřív vypustil Claude Code – AI nástroj, který píše a spravuje kód místo vývojářů. Pak přišel Claude Cowork – verze pro netechy, která automatizuje workflow v právu, financích i marketingu. A navrch přihodil Opus 4.6, model, který umí orchestrovat celé týmy AI agentů.
Trh se sesypal ne kvůli jednomu produktu. Ale protože investorům došlo, že tohle není upgrade existujícího softwaru – tohle je jeho NÁHRADA.
SaaS prodával rozhraní. AI agenti prodávají výsledky.
Celý model SaaS stojí na premise, že potřebuješ specializovaný software na každý úkol. CRM, projektový management, fakturace, analytika – každý problém = další subscription za $29/měsíc. Průměrná firma platí za 40–80 různých SaaS nástrojů.
Jenže proč platit za CRM, když ti agent sám sleduje komunikaci a aktualizuje pipeline? Proč platit za reporting tool, když ti agent každé pondělí ráno pošle hotovou analýzu?
Tradiční SaaS tě nutí přizpůsobit se jeho workflow. Agent se přizpůsobí tobě.
A trh to přeceňuje v reálném čase. Valuační násobky SaaS firem spadly z mediánu 7x na pod 5x. Růst výnosů klesá KAŽDÝ KVARTÁL od roku 2021. Jak napsal SaaStr: to, co vypadá jako růst, je ve skutečnosti jen zdražování pro zajaté zákazníky. To funguje – dokud ti AI nedá alternativu.
Příští generace firem nebude mít 20 SaaS subscriptions. Bude mít jednoho agenta a sadu nástrojů, které si ten agent sám orchestruje.
