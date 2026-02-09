Jak jsou děti a mladí lidé ohrožováni internetem
9. 2. 2026
čas čtení 8 minut
Mají to, čemu se říká poruchy chování nebo poruchy učení. Trpí nepozorností, emoční labilitou, jsou impulzivní, agresivní, nechápou roli autority, mají problémy navazovat vztahy, mají problém se sociální interakcí.
Přitom se to v Česku nijak neřeší. V Británii se to řeší, ale špatně. Může to končit smrtí.Babiš shodou okolností se v neděli vyslovil pro zákaz používání sítí u dětí mladších 15 let. Prosadí to a,el nebo bude za týden zas říkat něco jiného?
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sítích v neděli uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Řada zemí podobné opatření zvažuje. https://t.co/LwcPEr5sN4— iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) February 8, 2026
Tuto ěokující reportáž vysílali v Channel 4 News v pátek:
Moderátor: Rodiče 16letého chlapce, který zemřel v roce 2023, byli zděšeni, když zjistili, že jejich syn před svou smrtí dostával na internetu rady od aktivního uživatele webové stránky věnované sebevraždám. Podle zákona o online bezpečnosti by toto fórum mělo být pro obyvatele Spojeného království nyní neviditelné. Náš pořad však k němu stále má přístup a zjistil, že stejný uživatel téměř denně poskytuje rady lidem, kteří chtějí ukončit svůj život. Upozornění: Reportáž Cathy Newmanové obsahuje témata, která mohou být pro některé diváky znepokojující.
Rodiče: Jako miminko je to taková šťastná dušička. Má spoustu energie. Co tam děláš?
Nic.
Je opravdu milý. Pořád se chce mazlit. Zajímá se o všechno.
Je tak inteligentní.
Reportérka: Leo Barber byl teenager, který měl celý život před sebou, když v listopadu 2023 zemřel. Ve svých posledních měsících trávil čas na webových stránkách věnovaných sebevraždám. Loni v létě byl zaveden zákon o online bezpečnosti, který tyto stránky ve Velké Británii zakázal. Zatímco zákonodárci opět zápasí s hrozbou, kterou online obsah představuje pro mladé lidi, rodiny a aktivisté tvrdí, že se nedělá dost.
Rodiče: O sebevraždě začal poprvé mluvit v páté třídě základní školy.
Reportérka: Pozdní diagnóza autismu mu ztížila hledání správné podpory. Ale zatímco jeho rodiče se snažili sehnat mu pomoc v reálném světě, Leo hledal odpovědi online.
Rodiče: Bylo to čím dál horší. Stále více se izoloval, zaostával ve studiu, což ho velmi stresovalo. A začal si ubližovat.
Reportérka: Leo složil maturitní zkoušku a po spolupráci s psychiatrem a předepsání antidepresiv se zdálo, že se jeho duševní zdraví zlepšilo.
Otec: Vzal jsem ho s sebou zpět do Severního Irska a vydali jsme se na dlouhou procházku do hor. Řekl jsem mu, že prošel opravdu těžkým obdobím a že jsme na něj velmi pyšní.
Bohužel se ale situace zhoršila. Po opakovaném kontaktu s Dětskou a dorostovou psychiatrickou službou byl poslán na pohotovost s příslibem pomoci.
Pak začal poměrně vážně se řezat. A pak Cams v podstatě řekl: „Ano, musí jít na pohotovost. Jsi ochoten jít na pohotovost, Leo?“ A on řekl: „Ano, jsem ochoten jít. Jsem ochoten jít.“
Matka: Čekali jsme 8 hodin. V 1 hodinu ráno ho požádali, aby se svlékl do spodního prádla, aby zkontrolovali, kde se pořezal po celém těle. Od té chvíle věděl, že od CAMS pomoc nedostane. A myslím, že v tu chvíli to vzdal.
Reportérka: Pojďme tedy k 28. listopadu 2023. Kdy jste zjistili, že Leo zmizel?
Rodiče: Když jsme ráno vstali. Vešli jsme do pokoje a on nebyl ve své posteli.
Víte, 3,5 metru vysoký pád, záběry z kamer sousedů, jak přelézá zeď, pak se jen krátce ohlédnw na dům a pak je pryč.
Reportérka: Tři měsíce po Leoově smrti našel jeho otec Chris některé přihlašovací údaje svého syna, včetně jednoho k webové stránce o sebevraždách, kde uživatelé sdíleli rady, jak zemřít.
Otec: Chtěl jsem jen vědět, jestli byl manipulován online a jestli někdo přispěl k jeho smrti.
Reportérka: Chris byl zděšen, když zjistil více o jedné z osob, které s Leem komunikovaly. Byla to osoba kolem 40 let, která platformu hojně využívala a každý den zveřejňovala příspěvky.
Otec: Je tu příspěvek: „Jak si mohu objednat, aniž by to rodiče věděli?“ A odpověď zní: „Kolik ti je? Řekni, že to potřebuješ na projekt.“ Jo, je to prostě nechutné. Je to dítě, které se ptá, a tenhle člověk prostě nemá vůbec žádnou empatii. Je to naprosté monstrum. Další příspěvek: „Pokud to vydrží, tak to vydrží. Takhle bych zkontroloval pevnost.“ Tenhle člověk je opravdová encyklopedie sebevražd. Nevím, kolik úmrtí nebo pokusů o sebevraždu to mohlo způsobit.
Reportérka: Stránka se propaguje jako platforma pro sebevražedné lidi, aby se mohli navzájem spojit. Ale tento uživatel je zde aktivní už téměř tři roky a mnohokrát řekl, že sám sebevražedný není. Z bezpečnostních důvodů vám příspěvky tohoto uživatele neukazujeme, ale za tři roky zveřejnil přes 13200 příspěvků a v 536 fórech nabídl konkrétní pokyny nebo rady k různým metodám sebevraždy. Podle zákona o online bezpečnosti by nic z toho nemělo být ve Velké Británii viditelné, ale webová stránka aktivně propaguje mezeru v zákoně speciálně pro britské uživatele.
Expert: V současné době regulátor Ofcom zanedbává rizika, která toto fórum představuje. Znamená to, že zákon není vhodný pro daný účel? Ne, to neznamená. Znamená to, že regulátor musí začít zákon prosazovat. Pokud nedokáže řešit tyto nejhorší škody s naléhavostí a pozorností, kterou si Leo a mnoho dalších ztracených životů zaslouží, jakou naději pak máme v případě jiných škod, které vidíme online?
Reportérka: Můžete nám osvětlit motivaci někoho, kdo se chová tímto způsobem na tomto typu fóra?
Expert: Toto fórum bylo vytvořeno osobami, které také založily jedno z největších informačních fór. Je to motivováno sadistickými pohnutkami.
Reportérka: Technologičtí giganti však musí odpovědět na otázky, které jsou otázkami života a smrti. Ve zprávě o prevenci budoucích úmrtí koroner požadoval, aby Google poskytl podrobnosti o materiálu, který Leo prohlížel v měsících před svou smrtí. Google to odmítl poskytnout. Co byste jako truchlící rodiče řekli Googlu?
Rodiče: Jak to zničilo naše životy, jak každý den žijeme s traumatem, jak jsme velmi smutní, že už nemůže dělat všechny ty věci.
Reportérka: Regulační orgán Ofcom, který nařídil blokování této stránky ve Velké Británii, nám sdělil, že vyšetřování této platformy stále probíhá:
"Sdílíme naléhavost, kterou pociťujeme ohledně škod, které mohou stránky jako tato způsobit. Ofcom nemá pravomoc uzavřít webovou stránku globálně. Upozornili jsme tuto stránku na porušení zákona a pokud nebudou naše obavy vyřešeny, jsme připraveni využít všech pravomocí, které máme k dispozici."
Google nám sdělil:
"Okolnosti smrti Lea Barbera jsou tragické a upřímně soucítíme s jeho rodinou. Chápeme svou odpovědnost za bezpečnost uživatelů a snažíme se poskytovat zdroje a informace, které uživatele v nouzi nasměrují ke službám, které jim mohou pomoci."
Otec: Víte, prostě si myslím, že jsem nakonec svého syna zklamal. Neochránil jsem ho. Proč mi prostě nezavolal a neřekl: „Tati, mám problémy. Přijeď mě vyzvednout.“
Reportérka: Ale žádné dítě by nemělo dospět k závěru, že sebevražda je jeho jedinou možností. A to se stává čím dál častěji. Věci se musí změnit.
