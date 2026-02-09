Německo: Vyšetřování žhářství v Berlíně vyvolává vlnu tipů
9. 2. 2026
Dobrindt řekl Redaktionsnetzwerk Deutschland, že Spolkový trestní policejní úřad, známý jako BKA, nyní informace sleduje, a dodal, že je stále příliš brzy na to říci, zda bude nějaká stopa rozhodující.
Za informace poskytnuté do 24. února, které pomohou útok vyřešit, byla vypsána odměna až do výše 1 milionu eur, přičemž Dobrindt zdůraznil, že platby budou vypláceny pouze za platné tipy, které přímo povedou k zatčení pachatele nebo pachatelů.
Uvedl, že úředníci věří, že uvnitř krajně levicové extremistické scény panují odlišné názory na úspěch útoku, který nechal tisíce obyvatel Berlína bez elektřiny a topení na několik dní během mrazivých teplot, a naznačil, že to by mohlo vyvolat informace zevnitř.
Ministr uvedl, že odměny jsou časově omezené, aby zločiny nezůstaly nevyřešené, a že potenciální komplicové nemají měsíce na rozhodnutí, zda se přihlásit.
"Domníváme se, že v rámci levicové extremistické scény existují velmi odlišná hodnocení úspěchu útoku, který zanechal tisíce Berlíňanů bez elektřiny a topení několik dní při mrazivých teplotách," dodal.
"Proto si dokážu představit, že stopy pachatelů by mohly pocházet právě z této scény."
Ve veřejném apelu požádali BKA a spolkoví žalobci o informace o žhářském útoku z 3. ledna, který poškodil několik vysokonapěťových kabelů a způsobil výpadky elektřiny pro asi 45 000 domácností v jihozápadním Berlíně.
