Německo: Vyšetřování žhářství v Berlíně vyvolává vlnu tipů

9. 2. 2026

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt říká, že vyšetřovatelé dostávají velké množství tipů od doby, kdy úřady vyhlásily odměnu za podezření na žhářský útok krajně levice na berlínskou elektrickou síť.

Dobrindt řekl Redaktionsnetzwerk Deutschland, že Spolkový trestní policejní úřad, známý jako BKA, nyní informace sleduje, a dodal, že je stále příliš brzy na to říci, zda bude nějaká stopa rozhodující.

Za informace poskytnuté do 24. února, které pomohou útok vyřešit, byla vypsána odměna až do výše 1 milionu eur, přičemž Dobrindt zdůraznil, že platby budou vypláceny pouze za platné tipy, které přímo povedou k zatčení pachatele nebo pachatelů.

Uvedl, že úředníci věří, že uvnitř krajně levicové extremistické scény panují odlišné názory na úspěch útoku, který nechal tisíce obyvatel Berlína bez elektřiny a topení na několik dní během mrazivých teplot, a naznačil, že to by mohlo vyvolat informace zevnitř.

Ministr uvedl, že odměny jsou časově omezené, aby zločiny nezůstaly nevyřešené, a že potenciální komplicové nemají měsíce na rozhodnutí, zda se přihlásit.

"Proto si dokážu představit, že stopy pachatelů by mohly pocházet právě z této scény."

Ve veřejném apelu požádali BKA a spolkoví žalobci o informace o žhářském útoku z 3. ledna, který poškodil několik vysokonapěťových kabelů a způsobil výpadky elektřiny pro asi 45 000 domácností v jihozápadním Berlíně.

Zdroj v angličtině: ZDE

