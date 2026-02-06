Třináctiletý chlapec plaval čtyři hodiny v rozbouřeném moři, aby zachránil matku a sourozence u západního pobřeží Austrálie
Třináctiletý chlapec se pokusil vrátit se na kajaku ke břehu, aby přivolal pomoc, ale loď se začala plnit vodou, a tak byl nucen plavat.
Teenager zachránil svou matku a dva mladší sourozence tím, že plaval čtyři hodiny, aby přivolal pomoc, a to i přes slábnoucí světlo a bouřlivé podmínky poté, co byla rodina smetena do moře u západního pobřeží Austrálie.
Rodina Appelbeeových byla na dovolené v Quindalupu, 200 km jižně od Perthu, když v pátek odpoledne silný vítr odnesl jejich nafukovací paddleboardy a kajak z Geographe Bay na moře.
Joanne Appelbeeová (47) požádala svého 13letého syna Austina, aby se vrátil na kajaku na břeh a přivolal pomoc, ale jeho loďka se brzy naplnila vodou, což ho donutilo plavat 4 km zpět na pevninu.
Jak dokázal třináctiletý chlapec uplavat a uběhnout takovou vzdálenost?
Profesor David Bishop, fyziolog specializující se na svalovou činnost na Victoria University, uvedl, že situace typu „bojuj nebo uteč“ mohou sportovcům – i běžným lidem – umožnit „překročit hranice toho, co vnímají jako své limity“.
Existují i další zprávy o nadpřirozené síle. V roce 2013 údajně dvě dospívající dívky v Oregonu zvedly 1 360 kg těžký traktor z hrudníku svého otce; v roce 2016 jiná americká teenagerka údajně zvedla auto, aby zachránila svého otce, a v roce 2019 údajně totéž udělal 16letý chlapec pro svého souseda.
Tento jev je někdy označován jako „hysterická síla“, ačkoli původ tohoto termínu není jasný.
Matka říká, že požádat 13letého syna, aby plaval čtyři hodiny, aby zachránil rodinu, bylo „jedním z nejtěžších rozhodnutí“.
Ve studii z roku 1961 vědci zjistili, že lidé byli okamžitě silnější při ohýbání předloktí, když byli vystrašení, poté co bez varování vystřelili startovní pistoli vedle uší účastníků.
Anthony Blazevich, profesor biomechaniky na Edith Cowan University, uvedl, že na to má vliv uvolnění hormonů boj-nebo-útěk.
„Pokud jste velmi motivovaní, pokud máte strach, uvolní se vám adrenalin, noradrenalin a další stresové hormony, jako je kortizol, které vypustí do krve velké množství cukru,“ řekl.
„Tyto látky vám opravdu pomohou vykonat krátkodobou činnost, trvající od několika sekund až po minuty nebo potenciálně i desítky minut.“
Ale u činností trvajících hodiny – v případě Austinova plavání – „se tyto systémy nakonec vyčerpají“, řekl Blazevich. Období zotavení, které poskytuje plavání na zádech zaměřené na přežití – plavecký styl zaměřený na šetření energií – mohlo být rozhodující, zejména ve slané vodě, kde bylo relativně snadné se udržet na hladině.
Někteří odborníci tvrdí, že vytrvalost je otázkou vůle nad tělem. Prof. Samuele Maria Marcora, vědec zabývající se cvičením na Univerzitě v Bologni, prokázal, že mentální únava může zhoršit fyzický výkon, zatímco jiný výzkum zjistil, že vytrvalostní výkon se zlepšuje pomocí vizualizace, sebemluvy a stanovení cílů.
„V hlavě jsem si říkal: zvládnu to, ale také jsem myslel na všechny své přátele,“ řekl Austin o svém plavání. „Musím pokračovat.“
V rozhovoru pro australskou národní televizní stanici ABC Austin popsal, jak „bojoval s rozbouřeným mořem“, když se pokoušel plavat v záchranné vestě. Po dvou hodinách si záchrannou vestu sundal, aby mohl plavat efektivněji.
„Myslel jsem, že jsem něco viděl ve vodě, a byl jsem opravdu vyděšený, ale v hlavě jsem si říkal, že to zvládnu,“ řekl.
„Byl jsem velmi vyčerpaný, ale necítil jsem, jak jsem unavený,“ řekl. „V jednu chvíli jsem myslel na mašinku Tomáše a snažil se myslet na ty nejšťastnější věci, abych to zvládl. Ne na špatné věci, které by mě rozptylovaly.
„Doplaval jsem na pláž a prostě jsem se zhroutil, a pak jsem musel běžet 2 km, abych se dostal k telefonu.“
Austin zavolal záchrannou službu. „Řekl jsem: ‚Potřebuji vrtulníky, potřebuji letadla, potřebuji lodě, moje rodina je na moři.‘ Byl jsem velmi klidný. Myslím, že to byl jen velký šok.“
V pozdějším rozhovoru s BBC chlapec řekl, že si v tu chvíli nebyl jistý, zda je jeho rodina ještě naživu. „Nevěděl jsem, v jakém stavu jsou,“ řekl. Poté, co zavolal, omdlel vyčerpáním.
Západní australská policie obdržela v pátek v 18:00 hlášení, že jedna rodina byla smetena do moře, a byla mobilizována pátrací a záchranná operace zahrnující více agentur, včetně vodní policie WA, místních dobrovolníků námořní záchranné služby a záchranného vrtulníku státu.
Kolem 20:30 našli Austinovu matku, jeho bratra Beaua (12) a sestru Grace (8), kteří byli v oceánu a drželi se paddleboardu asi 14,5 km od pobřeží.
Dobrovolnická námořní záchranná loď byla nasměrována k jejich poloze a všichni tři byli zachráněni.
„Myslela jsem si, že Austin to nezvládl,“ řekla Joanne BBC.
Poté, co Austin omdlel, byl převezen do nemocnice a zavolal svému otci, aniž by věděl, zda je zbytek rodiny v pořádku. O několik minut později mu zavolali, že byli nalezeni. „Byl to okamžik, na který nikdy nezapomenu,“ řekl.
Joanne popsala výsledek jejich utrpení jako „absolutně dokonalý konec“, protože všechny její děti byly „v pořádku, šťastné a bolavé, ale bez zranění“.
