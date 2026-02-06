Ruská letadla začnou tankovat fritovacím olejem
6. 2. 2026
Nový produkt je založen na esterech a mastných kyselinách, včetně použitého kuchyňského oleje, který dodává řetězec restaurací Vkusno - i Točka, uvedla společnost. Palivo SAF bylo testováno na bench proudovém motoru, simulujícím všechny fáze letu: vzlet, cestovní jízdu a přistání. Technologie je zaměřena na snížení uhlíkové stopy v letectví.
Testovací program "potvrdil efektivní provoz zařízení a snížení dopadu na životní prostředí" ve srovnání s tradičním leteckým palivem, uvedla Gazprom Něfť. "Výsledky testování budou použity k vytvoření jednotného národního standardu pro syntetické komponenty SAF pro letecká paliva," dodali.
Denis Děmin, vedoucí oddělení strategie, inovací a udržitelného rozvoje ve společnosti Gazprom Něfť, poznamenal, že společnost již několik let tankuje námořní plavidla "zeleným palivem" a jeho využití v letectví bude další fází dekarbonizace.
Projekt je realizován ve spolupráci s účastníky z dopravního sektoru, včetně Aeroflotu. Průmysl odhaduje, že použití paliva SAF v letectví sníží emise skleníkových plynů až o 80 % ve srovnání s tradičními možnostmi tankování.
Irina Koršunovová, vedoucí ředitelka společnosti Vkusno – i Točka, uvedla, že síť ročně odesílá asi 6 tisíc tun použitého oleje na smažení k zpracování, z čehož většina se nyní používá na výrobu biopaliv.
V lednu 2026 vláda nechala ruské aerolinky bez dotace do leteckého paliva. Mluvíme o daňovém odpočtu, který částečně kompenzuje náklady na palivo. Za poslední měsíc, stejně jako v prosinci 2025, zůstala výše dotace nulová.
Podle Petrohradské mezinárodní obchodní burzy byla průměrná velkoobchodní cena leteckého paliva v Rusku v lednu přibližně 75,8 rublů za tunu.
Zdroj v ruštině: ZDE
