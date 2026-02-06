Odborníci varují, že chybné ekonomické modely mohou způsobit, že klimatická krize zlikviduje globální ekonomiku
6. 2. 2026
Státy a finanční instituce používají modely, které ignorují šoky způsobené extrémním počasím a klimatickými zlomy
Odborníci varují, že chybné ekonomické modely mohou způsobit, že zrychlující se dopady klimatické krize povedou ke globální finanční krizi.
Oživení by bylo mnohem obtížnější než po finanční krizi v roce 2008, uvedli, protože „nemůžeme zachránit Zemi tak, jako jsme zachránili banky“.
Vzhledem k tomu, že se svět řítí k oteplení o 2 °C, rychle roste riziko extrémních povětrnostních katastrof a klimatických bodů zlomu. Současné ekonomické modely používané vládami a finančními institucemi však podle výzkumníků tyto šoky zcela opomíjejí a místo toho předpovídají, že stabilní ekonomický růst bude zpomalen pouze postupným zvyšováním průměrných teplot. Důvodem je to, že modely předpokládají, že budoucnost se bude chovat stejně jako minulost, a to navzdory tomu, že spalování fosilních paliv posouvá klimatický systém do neznámých vod.
Bod zlomu, jako je kolaps kritických atlantických proudů nebo grónského ledovce, by měl globální důsledky pro společnost. Některé z nich jsou podle odhadů na bodu zlomu nebo velmi blízko němu, ale načasování je obtížné předpovědět. Kombinace extrémních povětrnostních katastrof by mohla zničit národní ekonomiky, arují vědci z University of Exeter a finančního think tanku Carbon Tracker Initiative.
Jejich zpráva dospívá k závěru, že vlády, regulační orgány a finanční manažeři musí věnovat mnohem větší pozornost těmto rizikům s velkým dopadem, ale nižší pravděpodobností, protože zabránění nevratným důsledkům snížením emisí uhlíku je mnohem levnější než snaha se s nimi vypořádat.
„Nejedná se o zvládnutelné ekonomické úpravy,“ řekl Dr. Jesse Abrams z University of Exeter. „Klimatologové, které jsme oslovili, byli jednoznační: současné ekonomické modely nedokážou zachytit to nejdůležitější – kaskádové selhání a kombinované šoky, které definují klimatické riziko v teplejším světě – a mohly by podkopat samotné základy ekonomického růstu.“
„Pro finanční instituce a tvůrce politik je to zásadní nesprávné vyhodnocení rizik, kterým čelíme,“ řekl. „Myslíme na něco jako [krizi] z roku 2008, ale takovou, ze které se nedokážeme stejně dobře zotavit. Jakmile dojde k rozpadu ekosystému nebo klimatu, nemůžeme Zemi zachránit tak, jako jsme zachránili banky.“
Mark Campanale, generální ředitel Carbon Tracker, řekl: „Konečným výsledkem chybného ekonomického poradenství je rozšířená sebeuspokojenost mezi investory a tvůrci politik. V některých vládních úřadech existuje tendence bagatelizovat dopady klimatu na ekonomiku, aby se dnes nemuselo činit obtížná rozhodnutí. To je velký problém – důsledky zpoždění jsou katastrofální.“
Hetal Patel ze společnosti Phoenix Group, která spravuje pro své zákazníky dlouhodobé investice v hodnotě přibližně 300 miliard liber, řekl: „Podceňování fyzických rizik nejenže zkresluje investiční rozhodnutí, ale také bagatelizuje reálné důsledky, které nakonec ovlivní celou společnost.“
Aktuáři v roce 2025 předpověděli, že globální ekonomika by mohla v letech 2070 až 2090 čelit 50% poklesu HDP v důsledku katastrofických klimatických šoků, což je mnohem více, než se původně odhadovalo.
Nová zpráva vycházela z odborných posudků 68 klimatologů z výzkumných institucí a vládních agentur ve Velké Británii, USA, Číně a devíti dalších zemích. Klíčovým zjištěním bylo, že zatímco ekonomické modely tradičně spojují škody způsobené klimatickými změnami se změnami průměrných teplot, společnosti a trhy nejvíce trpí extrémními jevy, jako jsou vlny veder, povodně a sucha.
Dalším zjištěním bylo, že HDP může zakrývat celkové náklady na škody způsobené klimatickými změnami, protože nezohledňuje úmrtí a zdravotní problémy, sociální narušení a poškozené ekosystémy. HDP se po katastrofách může ve skutečnosti zvýšit díky výdajům na obnovu, dodali vědci.
Uvedli, že namísto čekání na dokonalé modely rizika by se měl klást větší důraz na extrémy, nikoli pouze na centrální odhady, a na zranitelnost celého finančního systému. Investoři by také měli urychlit odklon od fosilních paliv jako svou fiduciární povinnost, aby se vyhnuli velkým budoucím ztrátám, uvedl Campanale.
Současné ekonomické modely mohou poskytovat odhady ztrát, které vypadají přesně, ale podle vědců jsou příliš optimistické. „Někteří tvrdí, že při oteplení o 3 až 4 °C dojde ke ztrátě 10 % HDP, ale klimatologové tvrdí, že ekonomika a společnost přestanou fungovat tak, jak je známe. To je velký rozpor,“ uvedl Abrams.
Laurie Laybourn ze Strategic Climate Risks Initiative uvedla: „V současné době prožíváme paradigmatickou změnu v rychlosti, rozsahu a závažnosti rizik způsobených klimatickou a přírodní krizí. Mnohé předpisy a vládní opatření jsou však nebezpečně odtržené od reality.“
Zdxroj v angličtině ZDE
