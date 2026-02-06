"Revoluční gardy Íránu se proměnily v monstrum," říká spoluzakladatel Mohsen Sazegara
V rozhovoru pro FRANCE 24 z Washingtonu Sazegara vzpomínal, že když během exilu ajatolláha Chomejního ve Francii v letech 1978–79 vznikaly íránské revoluční gardy, "nikdo si nepředstavoval, že vyhrajeme jen za 110 dní", protože si představovali "typ války ve Vietnamu". Dodal, že organizace byla původně navržena jako lidová armáda "z lidu, pro lid, prostřednictvím lidu".
Zatímco pomáhaly novému režimu získat kontrolu, Revoluční gardy se od té doby proměnily v jeho brutálního vykonavatele, zejména během posledního zásahu proti celostátním protestům, při nichž byly zabity tisíce Íránců.
Sazegara trvá na tom, že režim "nemá legitimitu ani popularitu mezi lidmi". Také předpověděl, že "později, brzy, budou další protesty a akce lidu".
