Izraelci ničí pole libanonskýum farmářům jedovatým postřikem
5. 2. 2026
První fází izraelského etnického očišťování je zničení úrody.
Libanonské úřady kontsatují, že izraelská letadla rozstřikovala herbicid glyfosát nad zemědělskou půdou poblíž Modré linie v množství daleko přesahujícím běžné dávkování. Rozstřikování poškodilo úrodu a vyvolalo obavy o zdraví a životní prostředí, což vyvolalo odsudky ze strany úředníků a UNIFIL.
The first phase of Israeli ethnic cleansing is the destruction of crop https://t.co/m5YsiyUuSV— Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) February 5, 2026
