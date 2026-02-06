Svědectví súdánské genocidy
6. 2. 2026
Tito potomci džandžavídů — nechvalně známé polovojenské jednotky obviněné z genocidy v Dárfúru před desítkami let — se vrátili kvůli tomu, co jeden pozorovatel nazývá "největším humanitárním kolapsem jednadvacátého století", píše Jason Bellini.
Po třech měsících tlaku na armádou ovládanou vládu Súdánu jsme se stali prvními americkými médii, kterým bylo od masakru v Darfúru povoleno vstoupit do země. Překročili jsme Nil, kde se vine středem Súdánu, projeli jsme krutými pouštěmi více než tisíc mil, vstoupili do hlavního města zničeného dvěma lety městských bojů — snažili jsme se dokumentovat ne statistikami, ne výpovědmi z dálky, ale lidmi, kteří to přežili.
Národ roztrhaný na kusy
Téměř tři roky je Súdán zapleten do brutálního boje mezi dvěma bývalými spojenci, kteří se stali smrtelnými nepřáteli. Dne 15. dubna 2023 vypukly boje mezi súdánskými ozbrojenými silami — SAF vedenými generálem Abdal Fattáhem ab-Barhanem — a Silami rychlé podpory RSF, které velel generál Muhammad Hamdan Dagalo, známý jako Hemedti.
Kořeny války spočívají v mocenském boji o to, kdo bude ovládat Súdán poté, co oba generálové převzali moc v roce 2021 při převratu, čímž svrhli křehkou přechodnou vládu vedenou civilisty. Zlom nastal kvůli zdánlivě byrokratické otázce: jak rychle se RSF začlení do národní armády. RSF požadovala deset let. Armáda trvala na dvou. Ani jeden se nechtěl podvolit.
Ale tohle není obyčejná občanská válka. RSF přímo sleduje svůj původ k milicím Džandžavíd – "Ďáblům na koních" – které počátkem století na příkaz diktátora Omara al-Bašíra spáchaly genocidu v Dárfúru. Když byla RSF v roce 2013 formalizována jako polovojenská síla, zachovala si stejnou brutální DNA.
Dopadlo to katastrofálně. Bylo zabito až 400 000 lidí. Třináct milionů vysídlených – největší krize vysídlení na světě. Třiatřicet milionů potřebuje humanitární pomoc. Dva trpí hladomory. A zvěrstva, která vyvolala obvinění z etnického čištění, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti od Mezinárodního trestního soudu.
Regionální mocnosti si vybraly strany, čímž proměnily Súdán v zástupné bojiště. Spojené arabské emiráty přesouvají zbraně pro RSF placené súdánským zlatem přes Čad a Libyi. Egypt, Saúdská Arábie a Írán podporují SAF.
Svědci válečných zločinů
Dorazili jsme do uprchlického tábora v Al Dabbah, téměř 500 mil od El Fasher. Aby se sem dostali, přeživší cestovali stovky mil pouští, mnozí zemřeli na následky násilí a také na nedostatek vody.
Mohamed Abdallah Amed, inženýr, byl mezi více než 600 000 lidmi, kteří byli uvězněni, když RSF obklíčila El Fasher – poslední baštu súdánské armády v oblasti Darfúru. Osmnáct měsíců jej obléhala polovojenská jednotka.
"Obléhání bylo kolem města naprosto těsné, žádné zásoby jídla nemohly vstoupit," řekl mi. "Ve městě už nebylo co jíst; byl to hladomor, úplný hladomor, vůbec nic."
Hladovění jako zbraň války.
Pak se koncem října vládní síly náhle stáhly. RSF oslavila své převzetí a zahájila to, co svědci popisují jako nové genocidní tažení.
"Byla to scéna, kterou si prostě nedokážeš představit," řekl Mohamed. "Ulice byly poseté mrtvolami. Procházel jsi kolem mrtvých, kolem těch, kteří krváceli, kolem těch, jejichž těla byla přeražená nebo rozdělená. Křičeli, volali sanitku, plakali: 'Pomozte mi!' 'Obvažte mi rány!' nebo 'Vezměte mě do nemocnice!'"
Satelitní snímky analyzované Humanitární výzkumnou laboratoří Yale potvrzují jeho verzi – hromady těl viditelné z vesmíru poblíž univerzity, u hliněných valů, které RSF postavila, aby odváděla prchající civilisty do zón smrti. Až 60 000 zavražděných. Tolik krve, že půda sama zčervenala — viditelná i z oběžné dráhy.
Mohamed zoufale unikl přes kontrolní stanoviště RSF, kde bojovníci oddělovali muže od žen a dětí. "Křičeli na nás rasistické nadávky: 'Proč jste neodešli dřív?' Říkali nám vojáci. Chystali se mě zlikvidovat, když přijelo vozidlo."
Utekl do noci. Jeho tělo stále nese střepiny, které nikdy nebyly odstraněny.
Doktoři, kteří zůstali
Většina lékařů v uprchlickém táboře jsou přeživší masakru v El Fasheru. Dr. Ikhlas Abdullah jednou vedla porod. Na konci obléhání v poslední stojící nemocnici dohlížela pouze smrt.
Umíraly děti hlady? "Jo, hodně z nich," řekla anglicky a pak se vrátila zpět do arabštiny. "Obrovské množství dětí zemřelo na podvýživu. Přijížděly do naší nemocnice ve stavu smrti."
Doktoři improvizovali s čímkoli, co našli. Ale neměly mikronutrienty potřebné k prevenci selhání orgánů u silně podvyživených.
V den, kdy RSF vstoupila do El Fasheru, měla Dr. Abdullah nastupovat na svou směnu. Nemohla se dostat do nemocnice. "Celá ulice byla jen padající granáty, jeden za druhým. Mysleli jsme, že se RSF blíží, tak jsme ustoupili a jen tak tak unikli."
Několik dní poté, co dorazila do bezpečí v uprchlickém táboře, přinesl později kolega farmaceut, který uprchl, zdrcující zprávy. "Řekla mi o lidech, kteří po nás neodešli. Řekla, že ti, kteří byli stále v nemocnici, byli všichni zabiti."
Světová zdravotnická organizace uvádí, že RSF zabila 460 lidí, kteří zůstali v nemocnici. Šest lékařů bylo uneseno za výkupné 250 000 dolarů. Jejich osud zůstává neznámý.
RSF zveřejnila trofejní videa svých zvěrstev.
Sirotci z El Fasheru
Ahmed Al-Zayn se každé ráno probouzí v táboře se šesti dětmi, o které se stará. Dva jsou sirotci — mezi dvěma tisíci dětmi, uvádějí humanitární organizace, které přišly o rodiče v El Fasheru.
Přijala Omrana, pětiletého, a Munzira, tříletého, poté, co jejich rodiče byli na trhu zavražděni RSF.
Její syn Mohammad, nyní devatenáctiletý, pomáhal s jejich výchovou. Měsíce zůstávali v domě, zatímco ostřelování zesilovalo. Když RSF vydala ultimátum — odejít nebo zemřít — sedmnáct členů rozšířené rodiny se v noci vytratilo ven.
Odpadlé jednotky RSF unášely chlapce. Ahmed se bál o všechny děti.
Šli pěšky, dokud nedorazili do vesnice. Nebylo tam žádné jídlo kromě gumbasů — suchého krmiva pro zvířata. "Vezmeš gumbasy, namočíš je ve vodě a vypiješ," vysvětlila. Děti na tom přežívaly, příděl byl jedno jídlo denně.
Když konečně dorazili do tábora, chlapci dostali léčbu podvýživy. Munzir vážil v El Fasheru pouze čtyři kilogramy. Teď má patnáct kilogramů.
Co chce pro budoucnost sirotků? "Ať je Bůh vychovává a nechá je vyrůst. A aby se učili a stále se učili. A aby se stali lékaři, stali se něčím velkým."
Na straně stanu kreslí křídou její šestiletá neteř Rahik.
Co to je? zeptal jsem se.
"Kulka," řekla.
Viděla jsi to?
"Ano. V El Fasheru."
Uprchli z El Fasheru. Ale válka s nimi stále zůstává.
Chartúm: Hlavní město v troskách
Přes rozlehlou núbijskou poušť v Súdánu jsme zamířili do Chartúmu — symbolu kolapsu státu. Boje zde zuřily dva roky, než súdánská armáda prohlásila RSF za vyhnanou z města.
To, co zbylo, vypráví velkou část příběhu.
To, co se stalo v Chartúmu, nebyl jediný okamžik. Bylo to zpomalené rozplétání. Hlavní město upadající do jakéhosi šílenství, před kterým byly nuceny utéct miliony.
Jen ve státě Chartúm byly nuceny uprchnout více než dva miliony lidí. Teď se někteří vracejí.
Protože RSF během okupace blokoval rodinám přístup na hřbitovy, lidé pohřbívali své blízké kde mohli, včetně školních dvorů.
Muayyani Salwa, který zde během války pobýval, byl svědkem ještě horších zvěrstev. "Jsou dívky, které byly doslova uneseny od svých rodin. Pokud dívka nejde 'dobrovolně', použijí sílu."
Salma Al Khalifa, vládní ministryně odpovědná za boj proti násilí na ženách a dětech, potvrdila, že hlavní město zasáhlo sexuální násilí. "Máme oběti ve věku osmdesát pěti let a máme dítě jednoleté. Takže nikdo nebyl ušetřen. Proto mluvím o použití jako válečné zbraně, protože někdy to ani není logické."
Popisovala hromadná znásilnění. Hromadné znásilnění, která pokračovala měsíce. Ženy, které otěhotněly, aniž by věděly, kdo je otec.
Vědí, že to, co dělají, je zlo?
"Ach ano," řekla. "Vědí to."
Když útočí na ženy ve velmi patriarchálních komunitách jako Súdán, vysvětlila: "útočí na muže skrze těla žen... Vzali ti mužnost. Takže nejsi dost muž."
Útěk z nové fronty
Jeli jsme na křižovatku na okraji Chartúmu s nadějí, že potkáme lidi prchající před novým postupem RSF do Kordofánu. Ano, okamžitě.
Ibrahim Ahmed Abdal-Raziq a jeho rozšířená rodina — čtrnáct lidí namačkaných do auta — sotva unikli. "Ani to nedokážu popsat – je to, jako bych sem dorazil až poté, co jsem se setkal se svou vlastní smrtí. Víš, jak to myslím? Je to, jako bych se teprve teď vzpamatoval a uvědomil si, že jsem naživu."
Ti vojáci RSF, kteří přišli k němu domů? "Opravdu, lidé všech věkových kategorií tam byli – sedmnáct, šestnáct, patnáct."
Dětští vojáky. A zabili by tě bez váhání.
Naděje jedné dívky
Načasování bylo mimořádné. V den, kdy jsme chtěli setkat se s Dr. Jamalem Eltaebem — chirurgem, který vedl poslední pohotovostní zařízení poblíž fronty během nejhorších bojů — řekl: "Přijďte dnes a setkáte se se zvláštním pacientem."
Během prohlídky nemocnice Al Nao v Omdurmanu ortopedický chirurg a vedoucí traumatologie přestal pracovat. Představil nám patnáctiletou dívku. I podle děsivých měřítek této války je to, co vidíte, šokující.
Šestnáct měsíců žije Noon s vyčnívajícími kostmi z obou nohou — zraněními způsobenými útokem dronu, který zabil její sestru.
Její rodina žila na ostrově v Nilu, který obsadily jednotky RSF. Kvůli bojům a přesunu zůstávala správná péče mimo dosah. "Kvůli všemu tomuto přesunu a chaosu se mi zlomilo víc kostí," řekla.
Dr. Eltaeb strávil roky léčbou případů jako je Noon. Téměř dva roky, když válka sužovala Chartúm, on a malý odhodlaný tým vedli poslední velkou záchranu města. Za to byl jmenován vítězem ceny Aurora Prize za probuzení lidstva ve výši 1 milionu dolarů.
"Mohl jsi odejít," řekl jsem mu. "Mohl jsi jet do jiné země. Mnoho milionů to udělalo."
"Ale my si vybíráme, ne jen já," řekl. "Je to správné."
"Jaký byl tvůj nejhorší den?"
Popisoval bombardování nedalekého trhu Sabreen. "Výsledkem tohoto bombardování bylo asi 200 zraněných... a většina z nich jsou ženy a děti."
Přijely na korbách pickupů. Musel rozhodnout, koho lze zachránit, a hledat mezi mrtvolami někoho naživu.
"To byl těžký den."
Druhý den mě Dr. Eltaeb pozval do svého operačního sálu. Čerstvé rentgeny odhalily kosti, které měsíce vyčnívaly z Nooniny kůže. Když se umyl, Noon už spala pod anestezií.
Lékař zahájil operaci a vysvětloval každý krok – ne pro mě, ale pro studenty medicíny, kteří se sešli, aby se učili od chirurga, jenž léta léčil těla zraněná válkou.
O několik hodin později nám řekl, že operace byla úspěšná. Ale Noon potřebuje další operace, aby mohla znovu chodit.
"Čím chceš jednou být?", zeptal jsem se jí.
"Doktorkou," řekla. Jako Dr. Eltaeb.
V roce 2025 mu byla udělena cena Aurora, která oceňuje ty, kteří riskují život, aby zachránili ostatní. Nyní má milionovou odměnu, kterou může rozdělit, aby pomohl ostatním, aby mohli pomáhat ostatním.
"Jak nedovolíte, aby vás lidská krutost, kterou jste viděl, připravila o ducha?"
"Nevím," řekl. Pak: "Věřím, že to udělám znovu, pokud se něco stane. Znovu."
Pro generaci vychovanou ve válce zůstává vůle začít znovu. Přežití samo o sobě se stává aktem vzdoru. Přežití a svědčení — způsob, jak přimět svět čelit krizi v Súdánu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse