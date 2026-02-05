Británie: Poslanci Labouristické strany tvrdí, že Starmerovy dny v úřadu premiéra jsou sečteny kvůli rozhořčení nad Mandelsonem
Poslanci tvrdí, že zveřejnění dokumentů o jmenování Mandelsona velvyslancem v USA by mohlo vyvolat boj o vedení strany
Poslanci za Labouristickou stranu varovali, že dny Keira Starmera jako premiéra jsou sečteny po dni rozhořčení nad jmenováním Petera Mandelsona velvyslancem v USA navzdory jeho přátelství s Jeffreyem Epsteinem.
Vláda byla na pokraji porážky v Dolní sněmovně, dokud Meg Hillierová a Angela Raynerová nevyjednaly v polovině debaty pozměňovací návrh, který vynutil zveřejnění dokumentů o jmenování Mandelsona a hloubce jeho vztahu s odsouzeným pachatelem sexuálních deliktů na dětech.
Poslanci uvedli, že případné zveřejnění dokumentů – které může být zpožděno policejním vyšetřováním Mandelsona – by mohlo vyvolat výzvu k změně vedení strany. „Potřebujeme, aby vyšlo najevo všechno,“ řekl jeden z poslanců.
Jeden bývalý ministr řekl: „V poslední době jsme zažili mnoho špatných dní, ale tento je podle mě zatím nejhorší.“ Jiný poslanec varoval: „Důvěra je omezená. Osobně si nejsem jistý, zda bych mohl věřit sám sobě, že podpořím premiéra v hlasování o důvěře.“
„Nejhorší nálada panuje mezi těmi, kteří jsou velmi loajální,“ poznamenal poslanec z roku 2024.
Poslanci uvedli, že Starmerovo přiznání při parlamentních interpelacích, že věděl o Mandelsonově přátelství s Epsteinem před jeho jmenováním, bylo momentem, který vše objasnil.
„Bylo cítit, jak se atmosféra změnila; byla temná,“ řekl jeden poslanec, který byl dříve blízký Starmerovi. Úřad premiéra poté uvedl, že premiér věděl pouze to, co již bylo veřejně známo.
„Je to prostě neomluvitelné,“ řekl jeden z řadových poslanců. „Věděli všechno o Peterově vztahu s Epsteinem, ale stejně mu tu práci dali.
Je to jako Chris Pincher na steroidech,“ dodali s odkazem na skandál, který nakonec vedl k pádu Borise Johnsona. „V momentě, kdy to Keir přiznal, bylo rozhodnuto – je konec.“
Další bývalý ministr řekl: „Měli jsme být těmi, kteří takové věci nedělají. Je čas na nový začátek, čím dříve, tím lépe.“
Několik poslanců uvedlo, že šéf kabinetu premiéra Morgan McSweeney, který byl blízkým spolupracovníkem Mandelsona, by měl převzít odpovědnost za selhání a odstoupit. „Vláda je na útěku,“ řekl další poslanec. „Bůh ví, co ještě vyjde najevo – mohlo by to znamenat spoustu zrudlých tváří a odchodů.“
Úřad britského premiéra uvedl, že doufá, že dokumenty prokáží, že Mandelson lhal o hloubce svého vztahu se zdiskreditovaným finančníkem. Ve středu večer však londýnská Metropolitní policie oznámila, že zablokovala zveřejnění některých dokumentů, aby neohrozila trestní vyšetřování Mandelsonova zjevného sdílení důvěrných britských vládních dokumentů s Epsteinem.
Downing Street se dříve pokusila zmírnit snahu konzervativců o zveřejnění dokumentů tím, že přidala výjimky z důvodu národní bezpečnosti a ochrany mezinárodních vztahů. Poslanci tento krok označili za „zatajování“ a požadovali, aby o tom, co bude zveřejněno, rozhodoval výbor poslanců pro zpravodajské služby a bezpečnost, nikoli tajemník kabinetu.
Činitelé pro labouristickou poslaneckou disciplínu pro hlasování v parlamentě byli varováni, že jsou na pokraji prohry v hlasování, když Hillier a Raynerová vystoupili v Dolní sněmovně a byli nuceni vypracovat druhý pozměňovací návrh, aby uklidnili poslance.
Raynerová, bývalá místopředsedkyně vlády, podle všeho neměla v úmyslu vystoupit v debatě, ale zrušila pracovní oběd, když si uvědomila, že je nutné zasáhnout, aby zabránila potenciální porážce vlády.
Po svém projevu v komoře hovořila s hlavním labouristickým činitelem pro poslaneckou disciplínu a předsedou sněmovny, aby spolu s Hillierem vyjednali pozměňovací návrh. „Premiér musí opět poděkovat Angele Raynerové za její rychlé politické rozhodnutí, které zachránilo tuto vládu před sebou samou,“ řekl jeden poslanec s odkazem na ústupky, které Raynerová vyjednala před hlasováním o reformě sociálního systému.
Podporovali Raynerovou v boji o vedení a řekli: „Čím dříve přijde den, kdy bude činit původní rozhodnutí, tím lépe.“
Jiný poslanec řekl: „Kdyby Angela neměla probíhající daňové vyšetřování, dnes večer by dostala nabídku [na kandidaturu na předsedkyni].“
Jeden poslanec Labouristické strany označil události dne za „požár popelnice“, ale řekl, že i když za kulisami panovalo velké napětí a hluk, jen málo labouristických poslanců a žádný ministr zatím nebyli ochotni vystrčit hlavu z krytu. „Myslím, že kdyby Ange něco řekla, bylo by po všem,“ řekl. „Premiér je prozatím v bezpečí.“
Ministři vyjádřili rozladění nad způsobem, jakým byly pozměňovací návrhy zpracovány, a jeden z nich uvedl, že to bylo „frustrující“. Jiný řekl, že varovali kabinet, jak by vypadala snaha zmírnit návrh konzervativců, a že prioritou mělo být vyhnout se jakémukoli kroku, který by mohl být interpretován jako zakrývání skutečnosti.
Několik poslanců řeklo, že by bylo „ironické“, kdyby byl Starmer donucen odstoupit kvůli Mandelsonovým vazbám na Epsteina, protože jsou přesvědčeni o jeho osobním odhodlání bojovat proti násilí na ženách a dívkách. „Nikdy jsme neměli premiéra, který by se o to tak zajímal,“ řekl jeden z nich. „Bylo by šílené, kdyby ho svrhl muž, který je kamarádem pedofila, ale je to zcela možné.“
Návrh na zveřejnění dokumentů týkajících se jmenování Mandelsona byl schválen ve středu večer a úřad premiéra uvedl, že v souladu s doporučením policie vyhoví co nejdříve. „Vyhovíme návrhu, včetně zveřejnění dokumentů týkajících se jmenování Petera Mandelsona, které odhalí lži, které řekl,“ uvedl mluvčí.
Metropolitní policie uvedla, že „upozornila, že zveřejnění konkrétních dokumentů by mohlo ohrozit naše současné vyšetřování. Proto jsme je požádali, aby v tuto chvíli nezveřejňovali určité dokumenty.
Jakmile nám budou materiály k dispozici a pokud identifikujeme další dokumenty, o kterých se domníváme, že by mohly ohrozit naše vyšetřování, budeme i nadále žádat vládu, aby jejich zveřejnění pozastavila, dokud riziko ohrožení nezmizí. Integrita našeho vyšetřování je pro zajištění spravedlnosti zásadní.“
Starmer během interpelací uvedl, že brzy předloží návrh zákona, který usnadní zbavení šlechtických titulů – včetně Mandelsonova. Řekl, že také požádal krále Karla, aby ho vyškrtl ze seznamu tajných rádců.
Během výměny názorů však přiznal, že věděl o Mandelsonově přátelství s Epsteinem, což naznačuje, že Mandelson během první fáze prověřovacího procesu lhal o hloubce tohoto přátelství. Úřad premiéra uvedl, že Starmer se odkazoval pouze na to, co bylo veřejně známo. „Toto bylo prošetřeno v rámci jmenovacího procesu, jak dnes zmínil premiér,“ uvedl zdroj. „Peter Mandelson lhal premiérovi, zatajil informace, které se od té doby dostaly na veřejnost, a představil Epsteina jako někoho, koho sotva znal.“
Starmer se ve čtvrtek pokusí vrátit ke své domácí agendě v projevu o vládním programu „Pride in Place“, který má nahradit program konzervativců zaměřený na vyrovnání sociálních rozdílů.
Starmer věří, že plán investovat 5 miliard liber během 10 let do více než 300 znevýhodněných oblastí pomůže oslabit hrozbu of populistické strany Reform UK. Fond je určen na financování regeneračních opatření, jako je oprava opuštěných obchodů, hostinců a knihoven.
Premiér ve čtvrtek oznámí, že na tento program uvolní dalších 800 milionů liber, což umožní financování dalších 40 míst, a řekne: „Pokud chcete vědět, kde v Británii žije naděje, je to v našich komunitách, kde se lidé scházejí.“
