Peter Mandelson byl velmi zlobivý chlapec
3. 2. 2026
Foto: Bývalý britský ministr obchodu a britský velvyslanec v USA lord Peter Mandelson v pařížském bytě Jeffreyho Epsteina. Z Epsteinovy dokumentace
(Ironický komentář britské autorky "Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Budete zděšeni, když se dozvíte, že váš oblíbený lord od dob Voldemorta, Peter Mandelson, se ocitl v nepříjemné situaci v souvislosti s Epsteinovou dokumentací.
Jako jeden z nejoblíbenějších členů Blairovy vlády Mandelson všechny potěšil, když se vrátil do politiky a stal se velvyslancem v USA. Mandelson byl najat především proto, že Starmer dostal od svých sponzorů příkaz, aby ho přijal. Všichni nejchytřejší lidé v politice, jako například John Sopel, prohlásili, že to je přesně to, co země potřebuje. Proto Sopel dostává velké zakázky a vy – idioti – ne.
Mandelson se proslavil tím, že se nikdy nezapletl do skandálů, kromě případů, kdy v letech 1998 a 2001 odstoupil z vlády kvůli korupci. Kromě toho se nezapletl do žádných skandálů. No, kromě toho skandálu s jachtou z roku 2008 s ruským oligarchou, a toho, že neohlásil darovanou dovolenou, když působil jako komisař EU pro obchod, a toho, že neohlásil své soukromé příjmy v Horní sněmovně, když radil velkým korporacím.
Když se nad tím zamyslíte, celá Mandelsonova kariéra až do té doby spočívala v neohlašování soukromých příjmů, zatímco se stýkal s pochybnými osobami, které mu velkoryse dávaly peníze a dary. Je to dobrá práce, pokud ji můžete dostat!
Mandelson možná nebyl dokonalý, ale specializoval se na „chyby v úsudku“. To z něj dělalo perfektní posilu do týmu Sira Keira Starmera. Lze říci, že národ byl velmi nadšený návratem Temného lorda Mandelsona do politiky, ale netrvalo dlouho a všechno se pokazilo.
Problémy začaly, když USA zveřejnily dokumenty týkající se Mandelsonova nejlepšího kamaráda Jeffreyho Epsteina. Ukázalo se, že to, co jsme považovali za zdravé přátelství mezi dvěma dobrými lidmi, bylo ve skutečnosti jen jedno provinění za druhým.
V roce 2002 Mandelson z neznámých důvodů zařídil setkání tehdejšího premiéra Tonyho Blaira s Epsteinem. Blairovo jméno bylo navždy zapsáno v Epsteinově malé černé knížce spolu s jmény nejlepších perverzáků v historii.
V roce 2003 Mandelson v dojemném narozeninovém vzkazu označil Epsteina za svého „nejlepšího kamaráda“. Mandelson měl se svým kamarádem tak blízký vztah, že mu stál po boku i po jeho odsouzení za sexuální delikty proti nezletilé osobě. V roce 2008 Epsteinovi řekl, že si ho velmi váží, a trval na tom, že by měl bojovat za předčasné propuštění. To je samozřejmě velmi dojemné. Všichni bychom si měli najít přítele, který by nám stál po boku, kdybychom byli uvězněni za pedofilii.
Bohužel, Epsteinova dokumentace odhalila, že když Mandelson v roce 2008 působil jako ministr obchodu (což byl podle mě jeho druhý politický comeback), zapletl se do dalšího skandálu! Jaká je to pravděpodobnost?
Ukázalo se, že Mandelson přeposílal důvěrné vládní e-maily Epsteinovi, který je pravděpodobně přeposílal do Izraele. Mandelson dokonce poradil Epsteinovi, aby vyhrožoval britskému ministru financí Alistairovi Darlingovi kvůli navrhované dani z prémií pro bankéře. Teď už chápete, proč politici poslouchají Izrael. Je to tak bezpečnější!
Mandelson s Epsteinem sdílel i citlivější informace, jako například podrobnosti o chystané záchraně eurozóny ve výši 500 miliard eur a podrobnosti o plánované australské superdaně z těžby. Mandelson to samozřejmě udělal s tím nejlepším úmyslem – aby si naplnil vlastní kapsy. V letech 2023–2024 pokorně přijal od Epsteina 75 000 dolarů a jeho manžel také přijal velké sumy peněz.
Epstein byl s Mandelsonovou pomocí tak spokojený, že dokonce daroval 300 000 dolarů poradenské firmě, kterou spoluvlastnil. Mandelson vysvětlil, že si na tyto částky nevzpomíná, pravděpodobně proto, že bylo pro něj tak běžné dostávat štědré dary od oligarchů. Mandelson možná na dary zapomněl, ale na Epsteina nezapomněl a posílal mu zprávy jako „Kde jsi? Chybíš mi“.
Je velká škoda, že jeden z těchto milých politiků odešel už potřetí a možná naposledy. Naštěstí Mandelsonovi bylo umožněno odejít z Labouristické strany s neporušenou důstojností, na rozdíl od toho hajzla Jeremyho Corbyna, který se staví proti genocidě. Potěší vás, že se od vás stále očekává, že budete Mandelsona oslovovat „lorde“, protože je lepší než vy.
Jedinými věcmi, kterých se Mandelson dopustil, jsou navázání blízkého přátelství, zapomnětlivost ohledně úplatků, nepozornost vůči pedofilii a péče o svou milovanou osobu. Rozhodně se nedopustil ničeho jiného...
Mandelson například vysvětlil, že nemůže být násilník ani pedofil, protože je naprosto gay, dokonce gayovější než Big Gay Al. Jak všichni víme, násilníky a pedofily mohou být pouze heterosexuálové, jako například princ Andrew. Zvláštní je, že Peter na této fotografii v titulu nevypadá příliš gayově. Možná procházel heterosexuální fází. Díky bohu, že z toho vyrostl.
