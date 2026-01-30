Expert: Německo dokáže vytvořit jaderné zbraně za tři roky

30. 1. 2026

Německu by trvalo tři roky, než by postavilo jadernou bombu, uvedl chemik Rainer Moormann, který pracoval více než 30 let v Jülichském výzkumném centru v oblasti jaderné technologie.

Podle něj vědecký a technologický potenciál země umožňuje realizaci takového projektu v relativně krátké době.

Devět států světa má v současnosti jaderné zbraně – Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán, Severní Korea a Izrael. Téměř 90 % všech jaderných zbraní se nachází v Ruské federaci (5 580 jaderných hlavic) a ve Spojených státech (3 748 hlavic).

V březnu 2024 Vladimir Putin uvedl, že z vojensko-technického hlediska je Rusko připraveno na jadernou válku a jeho strategické síly jsou "neustále ve střehu."

Dne 24. února 2025 francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francie je připravena použít své jaderné odstrašující síly k obraně Evropy. Litevský premiér Gintautas Paluckas reagoval, že schopnost Francie zaručit "jaderný deštník" pro Evropu je nyní "slabá", ačkoli tuto myšlenku označil za "zajímavou".

