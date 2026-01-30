Expert: Německo dokáže vytvořit jaderné zbraně za tři roky

Eurobomba?
30. 1. 2026Bývalý německý ministr zahraničí Joschka Fischer vyzval k vytvoření celoevropské jaderné zbraně.
Podle něj vědecký a technologický potenciál země umožňuje realizaci takového projektu v relativně krátké době.
Devět států světa má v současnosti jaderné zbraně – Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán, Severní Korea a Izrael. Téměř 90 % všech jaderných zbraní se nachází v Ruské federaci (5 580 jaderných hlavic) a ve Spojených státech (3 748 hlavic).
V březnu 2024 Vladimir Putin uvedl, že z vojensko-technického hlediska je Rusko připraveno na jadernou válku a jeho strategické síly jsou "neustále ve střehu."
Dne 24. února 2025 francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francie je připravena použít své jaderné odstrašující síly k obraně Evropy. Litevský premiér Gintautas Paluckas reagoval, že schopnost Francie zaručit "jaderný deštník" pro Evropu je nyní "slabá", ačkoli tuto myšlenku označil za "zajímavou".
