Tak to konečně jasně zaznělo, že Trump chce zničit Evropskou unii
13. 3. 2026 / Boris Cvek
Jsem rád, že to, co je naprosto zjevné už dlouho, je nakonec jasně řečeno i paní Kallasovou, vrcholnou představitelkou EU, jejíž integritu prodemokratickou a prozápadní nemůže nikdo zpochybnit.
„Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová prohlásila, že státy Evropské unie se musí spojit proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který si přeje EU rozdělit. Řekla to v rozhovoru pro deník The Financial Times, kde doplnila, že sedmadvacetičlenný blok má s USA velmi komplikovaný vztah.“
(Pozn. red. Řekla to také ve čtvrtelk v poledne v rozhovoru pro rozhlas BBC.)
Chápu, že ODS, ANO, krajní pravice stojí za každou cenu na straně Trumpa, tedy Orbána a Putina, tedy jejich projektu zabránit integraci východní Evropy do západního světa a její ovládnutí Ruskem. Reagan by dnes podporoval integraci, demokratické strany a odpor proti Rusku. Stále dokola by o Rusku mluvil jako tom nejhorším a o integraci a federaci jako o tom nejlepším.
Trump podporuje krajní pravici, rozbití EU a ovládnutí východní Evropy Putinem. Že Babiš, Orbán, Fico jsou na jeho straně, to je jasné (stejně jako AfD v Německu nebo krajní pravice v Polsku – pro tu je největší zlo Německo). Nyní se asi přidává i polský prezident a v Polsku dojde k zásadní bitvě ve volbách o to, kam Polsko vlastně patří.
