Pentagon konečně přiznal, že vyvraždil 165 holčiček v íránské škole. ČRo píše "mohly zasáhnout"... Neuvěřitelná podlézavost

12. 3. 2026

USA konečně přiznaly, že zabily 175 lidí, převážně dětí, v dívčí škole https://t.co/VtgOMmqXuR. Použily chybné a zastaralé informace o cíli a vyslaly dvě střely Tomahawk s odstupem 40 minut, přičemž druhá zabila přeživší a ty, kteří jim pomáhali.



Celá tato rodina byla včera v Biqa` izraelskou armádou vyvražděna. Všichni byli obviněni z toho, že jsou veliteli Hizballáhu.

Izrael ničí pobočky finanční instituce, která slouží jako záchranná síť pro tisíce lidí v nouzi. Tyto útoky jsou protiprávní a musí být vyšetřeny jako válečné zločiny.Libanonský fotograf Mohammed Shehab a jeho dcera byli zabiti při včerejším izraelském útoku na Aramoun v okrese Aley v provincii Mount Lebanon, jižně od Bejrútu. Jeho manželka Natalie Kamal al-Din je v kritickém stavu.Desítky izraelských osadníků napadly palestinské dělníky v kině v Tel Avivu poté, co zjistily, že jsou Palestinci.Následky nočních izraelských leteckých útoků na jižní předměstí Bejrútu. Podle úřadů bylo v uplynulém týdnu v Libanonu zabito více než 630 lidí, z toho nejméně 91 dětí, poté, co zemi zachvátila válka USA a Izraele proti Íránu. Izrael provedl masakr na pláži v Bejrútu

Izraelský útok údajně zasáhl stany uprchlíků v oblasti pláže Ramla al-Bayda. Počet mrtvých a zraněných je obrovský.

Jedná se o ohavný válečný zločin, který připomíná masakry provedené v Gaze. Advokátksa Ghadir Dandash zahynula při včerejším izraelském leteckém útoku na Aramoun v Libanonu. Tohle je to, co Elon Musk nechce, abyste na této platformě viděli. To je to, o čem vaše média neinformují.

Izrael shazuje bomby na stany plné vysídlených rodin v Bejrútu v Libanonu. Izraelské okupační síly dnes násilně vtrhly do domu palestinské rodiny a unesly jejich syna za to, že namaloval palestinskou vlajku na budovu městského úřadu v Lodu. Konflikt na Blízkém východě se rozšířil do Libanonu, kde 800 000 lidí uprchlo před izraelským bombardováním proti íránem podporované organizaci Hizballáh. V dnešním podcastu Reuters World News uslyšíme příběhy některých lidí, kteří opustili své domovy. Bývalý britský premiér Gordon Broiwn: Nyní je čas, aby všichni bojující strany byly jednoznačně varovány, že školy si zaslouží stejný morální status jako nemocnice – chráněná místa – a stejnou ochranu podle mezinárodního práva. Izraelská letadla rozprašují herbicidy na pole syrských zemědělců Izraelské síly zabily matku a její tři syny při útoku na dům v Burj al-Shamali v libanonské oblasti Tyre, informuje libanonská národní tisková agentura.

