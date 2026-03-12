Pentagon konečně přiznal, že vyvraždil 165 holčiček v íránské škole. ČRo píše "mohly zasáhnout"... Neuvěřitelná podlézavost
12. 3. 2026
USA finally admits it did kill 175 people, mainly children, in girls’ school https://t.co/VtgOMmqXuR it used faulty and out of date targeting information to send two tomahawk missiles, 40 minutes apart, the second to kill survivors and those helping them pic.twitter.com/WjErgE9Xdb— Paul Lewis (@paullewismoney) March 12, 2026
Dívčí školu u námořní základny v Íránu mohly USA zasáhnout omylem. Důvodem zřejmě byly zastaralé informace o cílech, naznačuje současné vojenské vyšetřování.— iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) March 12, 2026
Píše o tom deník @nytimes. Při úderu podle něj zemřelo na 175 lidí, většinou dětí. https://t.co/zH3DAJTVuO
Celá tato rodina byla včera v Biqa` izraelskou armádou vyvražděna. Všichni byli obviněni z toho, že jsou veliteli Hizballáhu.
Izrael ničí pobočky finanční instituce, která slouží jako záchranná síť pro tisíce lidí v nouzi. Tyto útoky jsou protiprávní a musí být vyšetřeny jako válečné zločiny.
This entire family was obliterated by Israel in Biqa` yesterday. All were accused of being Hizb commanders. pic.twitter.com/YNsrovWchK— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) March 12, 2026
Libanonský fotograf Mohammed Shehab a jeho dcera byli zabiti při včerejším izraelském útoku na Aramoun v okrese Aley v provincii Mount Lebanon, jižně od Bejrútu. Jeho manželka Natalie Kamal al-Din je v kritickém stavu.
Israel is destroying branches of a financial institution that serves as a lifeline for thousands of people in desperate need. These attacks are unlawful and must be investigated as war crimes.https://t.co/xAPhUTLJeW— Amnesty International USA (@amnestyusa) March 12, 2026
Desítky izraelských osadníků napadly palestinské dělníky v kině v Tel Avivu poté, co zjistily, že jsou Palestinci.
Lebanese photographer Mohammed Shehab and his daughter were killed in yesterday’s Israeli attack on Aramoun, in the Aley District of the Mount Lebanon Governorate, south of Beirut. His wife, Natalie Kamal al-Din, is in critical condition. pic.twitter.com/28cNZbUmlu— The Cradle (@TheCradleMedia) March 12, 2026
Následky nočních izraelských leteckých útoků na jižní předměstí Bejrútu.
Dozens of Israeli settlers attacked Palestinian workers at the Tel Aviv Cinema after discovering they were Palestinians. pic.twitter.com/FwlspDMyPL— Quds News Network (@QudsNen) March 12, 2026
Podle úřadů bylo v uplynulém týdnu v Libanonu zabito více než 630 lidí, z toho nejméně 91 dětí, poté, co zemi zachvátila válka USA a Izraele proti Íránu.
Aftermath of overnight Israeli air strikes on Beirut’s southern suburbs.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 12, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/OgnafTvf8a pic.twitter.com/xqWfIyEHPJ
Izrael provedl masakr na pláži v Bejrútu
More than 630 people, at least 91 of them children, have been killed in Lebanon in the past week, authorities say, as the U.S.-Israeli war against Iran has engulfed the country. https://t.co/e8YlKxqX8N— The Washington Post (@washingtonpost) March 12, 2026
Izraelský útok údajně zasáhl stany uprchlíků v oblasti pláže Ramla al-Bayda. Počet mrtvých a zraněných je obrovský.
Jedná se o ohavný válečný zločin, který připomíná masakry provedené v Gaze.
Advokátksa Ghadir Dandash zahynula při včerejším izraelském leteckém útoku na Aramoun v Libanonu.
BREAKING: Israel Carries Out A Beach Massacre In Beirut— Robert Inlakesh (@falasteen47) March 11, 2026
An Israeli strike reportedly targeted displaced people’s tents in the Ramla al-Bayda beach area. A huge number of dead & injured.
An outrageous war crime reminiscent of the massacres carried out in Gaza. pic.twitter.com/AUJ1a5S65e
Tohle je to, co Elon Musk nechce, abyste na této platformě viděli. To je to, o čem vaše média neinformují.
Lawyer Ghadir Dandash killed in last night’s Israeli airstrike on Aramoun, Lebanon. pic.twitter.com/QhKD2KxtcE— Quds News Network (@QudsNen) March 12, 2026
Izrael shazuje bomby na stany plné vysídlených rodin v Bejrútu v Libanonu.
Izraelské okupační síly dnes násilně vtrhly do domu palestinské rodiny a unesly jejich syna za to, že namaloval palestinskou vlajku na budovu městského úřadu v Lodu.
This is what Elon Musk doesn't want you to see on this platform. This’s what your media won’t report.— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 12, 2026
Israel is dropping bombs on tents full of displaced families in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/JYm7qCg22L
Konflikt na Blízkém východě se rozšířil do Libanonu, kde 800 000 lidí uprchlo před izraelským bombardováním proti íránem podporované organizaci Hizballáh. V dnešním podcastu Reuters World News uslyšíme příběhy některých lidí, kteří opustili své domovy.
Israeli occupation forces violently raided a Palestinian family’s home today and kidnapped their son for painting the Palestinian flag on the Lod municipality building. pic.twitter.com/iYYx69k7nJ— Quds News Network (@QudsNen) March 12, 2026
Bývalý britský premiér Gordon Broiwn: Nyní je čas, aby všichni bojující strany byly jednoznačně varovány, že školy si zaslouží stejný morální status jako nemocnice – chráněná místa – a stejnou ochranu podle mezinárodního práva.
🔊 The Middle East conflict has widened to Lebanon, where 800,000 people have fled under Israeli bombardment against Iran-backed Hezbollah. We hear from some of the people leaving their homes on today's Reuters World News podcast https://t.co/lQJAFEzAMu pic.twitter.com/crYRN5bRz9— Reuters (@Reuters) March 12, 2026
Izraelská letadla rozprašují herbicidy na pole syrských zemědělců
Now is the time for every combatant to be warned in no uncertain terms that schools deserve the same moral status as hospitals – protected places – and the same protection under international law.https://t.co/hPhwT1595u— Gordon Brown (@GordonBrown) March 12, 2026
Izraelské síly zabily matku a její tři syny při útoku na dům v Burj al-Shamali v libanonské oblasti Tyre, informuje libanonská národní tisková agentura.
The Observers - Israeli planes spray herbicides on Syrian farmers’ fields— FRANCE 24 (@FRANCE24) March 12, 2026
➡️ https://t.co/IuKaN9jyzq pic.twitter.com/4f8hXq9LKT
BREAKING: Israeli forces have killed a mother and her three sons in an attack on a house in Burj al-Shamali in Lebanon’s Tyre region, reports the country's National News Agency.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/OImGVat9cG pic.twitter.com/qDt4qRCMwS
