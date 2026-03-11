Lodě ruské stínové flotily vozí vojenský personál

11. 3. 2026

Nákladní lodě přepravující sankcionovanou ruskou ropu přes Baltské moře běžně vyplouvají se dvěma dalšími členy posádky na palubě: dvojicí ruských mužů s bezpečnostními zkušenostmi.

Seznamy posádek získané novináři ukazují, že tankery přepravující sankcionovanou ruskou ropu pravidelně opouštějí přístavy v Baltském moři s dvojicí dalších ruských členů posádky.

Více než tucet těchto mužů měl vazby na ruské bezpečnostní organizace včetně skupiny Wagner, výsadkářských jednotek a ruské zahraniční zpravodajské služby.

Evropští zpravodajští důstojníci tvrdí, že tyto tajné "týmy na ochranu plavidel" byly nasazeny, aby odradily úřady v Baltském moři od nalodění nebo zabavení schválených lodí.

Rusko při přepravě ropy, která zůstává klíčovým zdrojem příjmů pro jeho válečnou ekonomiku navzdory západním sankcím, silně spoléhá na baltskou trasu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

