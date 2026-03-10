Je mír na Ukrajině ztracen, když Blízký východ hoří?
10. 3. 2026
„Je zcela zjevné, že se válečný konflikt na Ukrajině ocitl na druhé koleji. Rusko nyní díky rostoucím cenám ropy a plynu může kompenzovat své ekonomické ztráty způsobené západními sankcemi. To by Moskvu mohlo posílit na bojišti. Naopak Ukrajina nyní může pocítit výrazný pokles americké vojenské podpory dodávané Kyjevu evropskými státy. Podivuji se, že se ukrajinské vojenské síly ještě nezhroutily,“ poznamenává Daniel Veselý.
Konflikt v Íránu pravděpodobně nezmění dlouhodobý směr ruské „speciální vojenské operace“. Prodlouží však boje a ztíží dosažení příměří. Íránská válka nejen oslabuje vliv USA na bojující strany, ale její ekonomické a vojenské důsledky budou pro Kyjev i Moskvu motivací ke zpomalení diplomatických snah.
Průlom je stále možný, ale tyto překážky znamenají, že mír na Ukrajině je pravděpodobně ještě daleko. Bylo by přehnané tvrdit, že jednání mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaná USA v prvních měsících roku 2026 byla úspěšná. Jenže podle všech zpráv byl pokrok v poslední době významný, i když pomalý. Američtí představitelé například oznámili, že obě strany dosáhly určitých dohod o monitorování příměří po skončení konfliktu.
Většina velkých otázek, jako jsou bezpečnostní záruky pro Rusko a Ukrajinu, vojenské kapacity a orientace Ukrajiny, rozšíření NATO apod., však dosud nebyla vyřešena. Všechny strany konfliktu se však zdály být naladěny optimisticky, že s časem a pravidelnými schůzkami by mohlo být dosaženo dohody.
Nyní, asi týden po zahájení války USA v Íránu, vypadá situace mnohem nejasněji. Mírová jednání se zdají být v patové situaci, přičemž Trumpova administrativa poskytuje jen málo informací a projevuje malý zájem o termín nebo program dalšího kola jednání. Některé překážky v pokračování jednání jsou logistické povahy. Například rychlá eskalace války znemožňuje setkání na místech, jako je Abú Dhabí.
Dalším pravděpodobným omezením je kapacita americké vlády. Zvláštní vyslanec Steve Witkoff má nyní možná čas, protože jednání s Íránem jsou na neurčito pozastavena, ale ostatní klíčoví hráči na ministerstvech zahraničí a obrany budou zaneprázdněni řešením domácích a globálních dopadů Trumpovy války na Blízkém východě.
Možná prostě nebudou mít čas na cesty do neutrálních lokalit v Evropě nebo jinde. Další překážky diplomatického procesu jsou závažnější. Za prvé, dopad konfliktu na globální ceny a dodávky ropy dá nové impulzy upadající ruské ekonomice a může snížit zájem Moskvy o jednání.
Konflikt na Blízkém východě narušil vývoz ropy a vyvolal prudký nárůst cen a poptávky po ruské ropě. Trumpova administrativa ztratila veškerý ekonomický vliv, který mohla mít. Alespoň od loňského listopadu doufala, že pomalé omezování ruských příjmů z ropy nakonec donutí Moskvu akceptovat větší kompromis u jednacího stolu.
Za tímto účelem Trump uvalil nové sankce na ruský ropný průmysl, vyvinul tlak na Indii, aby omezila nákupy ruské ropy, a zintenzivnil kampaň proti ruské stínové flotile. Nyní, když je tankerová doprava přes Hormuzský průliv prakticky zastavena, Trumpova vláda byla nucena přehodnotit svůj přístup. Americké ministerstvo financí již zmírnilo tlak na ruský vývoz ropy a 5. března oznámilo, že Indii umožní (a dokonce podpoří) obnovení nákupů ruské ropy po dobu 30 dnů.
Zároveň se snížil zájem USA o pronásledování ruské stínové flotily. Nejenže je mnoho námořních a vzdušných sil USA vázáno na Blízkém východě, ale vzhledem k tomu, že Trump považuje ceny benzinu za klíčovou součást své domácí agendy, Washington potřebuje ruskou ropu na trhu, aby pomohl udržet náklady na nízké úrovni.
Ekonomický zisk, který Rusko získává díky válce v Íránu, může trvat pouze krátkodobě. Ale i omezená úleva poskytne Moskvě příjmy nezbytné k odložení bolestivých strukturálních změn v ruské ekonomice. Vyšší příjmy z ropy přinejmenším poskytnou Putinovi více možností, pokud jde o financování jeho válečného úsilí.
Americké vojenské operace na Blízkém východě by také mohly ovlivnit vojenskou rovnováhu na Ukrajině tak, že by pro Moskvu byla jednání méně atraktivní. Vyčerpání americké protivzdušné obrany a munice proti Íránu sníží množství prostředků, které jsou k dispozici na podporu obrany Ukrajiny. Ukrajina nyní dokáže vyrobit velkou část svého vojenského vybavení a je zcela soběstačná ve výrobě dronů potřebných k zastavení ruské ofenzivy.
Stále však spoléhá na Spojené státy, pokud jde o protivzdušnou obranu a stíhačky – stejné zbraně, které dnes ve velkém množství potřebují americké síly v Perském zálivu. Pokud se dodávky americké protivzdušné obrany na Ukrajinu sníží, nemusí to nutně změnit situaci na bojišti, ale zanechá to ukrajinskou civilní a průmyslovou infrastrukturu zranitelnou. To časem poškodí výrobu obranného materiálu i civilní obyvatelstvo.
Není jisté, zda vojenské, průmyslové nebo civilní dopady ztráty podpory USA budou natolik zásadní, aby Ukrajinu přiměly k větším ústupkům. Putin a jeho poradci mohou být ochotni počkat a doufat, že tomu tak bude. Zároveň může mít Ukrajina nové důvody k prodlužování jednání. To by mohlo otevřít dveře k přísnějším sankcím vůči Rusku a větší vojenské pomoci Ukrajině. Takový výsledek se zdá nepravděpodobný vzhledem k Trumpovu důslednému odporu vůči těmto krokům, ale ukrajinští představitelé, kteří nemají co ztratit, mohou tuto šanci využít.
Nejzávažnější překážkou, které čelí snahy USA o ukončení války na Ukrajině, je však ztráta důvěryhodnosti Washingtonu jako diplomatického prostředníka. Již dvakrát, v červnu 2025 a minulý týden, Spojené státy během jednání zaútočily na Írán. Někteří účastníci posledního kola diplomatických jednání naznačili, že rozhovory byly pouhou fraškou, která měla odvést pozornost, zatímco se Spojené státy a Izrael připravovaly na válku.
Příměří v Gaze, které vyjednala Trumpova administrativa, je částečné. Rukojmí byli propuštěni, ale izraelské letecké údery nepřestaly. V tuto chvíli není jasné, zda Kyjev nebo Moskva věří, že Washington dokáže dodržet dohodu nebo splnit své bezpečnostní sliby oběma stranám. Rusko se může obávat, že jakékoli záruky Spojených států ohledně neutrality Ukrajiny nebo rozšíření NATO budou stejně plané jako slovní sliby dané Íránu.
Ukrajina se mezitím oprávněně obává, že učiní bolestivé ústupky, ale stále nebude mít žádné bezpečnostní závazky ze strany Spojených států. Tato nedůvěra ve Spojené státy jako mediátora je fatální pro jakékoli diplomatické úsilí vedené USA a bude těžké ji překonat i po skončení války v Íránu. Bez důvěry, že jednání vyřeší jejich základní bezpečnostní obavy nebo povedou k trvalému příměří, se Rusko i Ukrajina pravděpodobně rozhodnou pro pokračování války a budou sázet na úspěchy na bojišti.
Pokud to Trump s ukončením války na Ukrajině myslí vážně, jeho administrativa by měla začít přemýšlet o tom, co bude zapotřebí k obnovení důvěryhodnosti Washingtonu jako vyjednavače a diplomatického zprostředkovatele.
