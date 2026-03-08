Channel 4 News: Existuje dvojí metr v tom, jak Spojené státy brání Izrael a jak brání Ukrajinu?
8. 3. 2026
Tentokrát opravdu děsivé záběry v této televizní reportáži:
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, neděle 8. března 2026: Nad Teheránem se stahují mraky, zatímco Amerika a Izrael bombardují ropné sklady. Íránští duchovní zvolili nového nejvyššího vůdce, ale neprozradili, kdo jím je.
Dobrý večer z Jeruzaléma. V poslední hodině Izrael oznámil, že zahájil novou vlnu útoků na Írán a vyhrožuje, že zabije kohokoli, kdo bude zvolen novým nejvyšším vůdcem, přičemž se stále více spekuluje, že jím bude Chameneího syn.
Zatímco hustý černý kouř z hořících ropných skladů dusí Teherán, Revoluční garda pohrozila odvetou na podobné cíle v Perském zálivu.
Právě bylo oznámeno, že dva cizí státní příslušníci byli zabiti v Saúdské Arábii a v Kuvajtu. Po podezřelém útoku íránského dronu byla jedna věž pohltila plameny. Jsme v iráckém Kurdistánu, kde Trump potenciálním povstaleckým bojovníkům řekl, aby se nakonec nezapojovali. Britské síly právě sestřelily íránský dron směřující do Iráku. Trump však Británii zesměšnil slovy, že nepotřebujeme lidi, kteří se zapojují do válek, které jsme již vyhráli. Promluvili dnes odpoledne. Jaký je tedy současný stav vztahů? Zde jsou hlavní události dneška, kdy válka vstoupila do devátého dne:
Izraelské síly zintenzivnily letecké údery v okolí Teheránu a nedalekého města Karaj, při nichž zasáhly sklady paliva, které podle Izraele Írán využívá k provozu vojenských základen a výrobě zbraní, a nad hlavním městem se vznášely husté černé oblaky kouře. Írán uvádí, že za poslední týden bylo zabito více než 1 300 lidí. Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Bahrajn oznámily, že íránské drony pokračovaly v útocích na jejich území i v posledních 24 hodinách. V Perském zálivu bylo zabito nejméně 14 lidí.
Bahrajn uvádí, že byl zasažen jeden z jeho odsolovacích závodů, který je důležitou součástí jeho infrastruktury, ale dodávky vody nebyly přerušeny. Může se jednat o odvetu za včerejší útok na íránský odsolovací závod na ostrově Kesham, který podle Íránu přišel ze státu v Perském zálivu, a Írán slíbil, že to bude mít následky.
Izrael zasáhl hotel v centru Bejrútu, přičemž podle zpráv zabil čtyři velitele jednotky Quds Force, která je součástí íránské revoluční gardy. Izrael uvádí, že dva jeho vojáci zahynuli v jižním Libanonu a šest lidí bylo zraněno v Tel Avivu po odpálení kazetové bomby z Íránu. S nejnovějšími informacemi je tu náš hlavní korespondent Alex Thompson.
Teherán v noci, sklady ropy kolem města, cíl amerického a izraelského leteckého útoku. Žádný dobrý graf. Žádná vodka. Zničili to, zničili to, říká. Tady je Sharon ze severozápadního Teheránu. Tlaková vlna vystřelila ohnivé koule podél ulice. Utíkejte, utíkejte, křičí.
Prezident Trump uvádí různé důvody pro útok na Írán, ale toto je pohled z první řady na válku, kterou zahájil. Po zničení íránské protivzdušné obrany mohou on a Izrael metodicky postupovat podle seznamu cílů, jejichž cílem je rozložení státu. Íránský režim pokračuje v obrovské chybě, když zakazuje mezinárodní média, včetně tohoto programu, což znamená, že informace, které dostáváte, jsou minimální. Takže od úsvitu, smog války. Kontaktovali jsme jednu obyvatelku, která je stále ve městě, kvůli její bezpečnosti. Toto není její hlas.
"Situace v Teheránu je extrémně zoufalá. Vzduch je silně znečištěný. Dnes ráno šla moje kamarádka do centra města do práce a řekla, že když pršelo, naše tváře byly mastné a všechno zčernalo. Ráno bylo nebe nad městem úplně tmavé. Mnoho lidí se snaží opustit město, protože neustále bombardují. Je to strašné."
Teherán není zdaleka jediným městem, které bylo zasaženo.
"Khurramabad, je 8. března, 17:30. Bože, útočí všude, úplně všude."
Íránské ministerstvo zahraničí označilo útoky na ropné sklady za zločin proti lidskosti, chemickou válku, a uvedlo, že ekologická a lidská katastrofa se nebude omezovat pouze na íránské hranice.
Zatímco válka pokračuje, oslabené íránské vedení se blíží rozhodnutí o tom, kdo nahradí Alího Chomejního jako nový nejvyšší vůdce.
Íránský duchovní: Dospěli jsme k pevné většině členů. V těchto obtížných podmínkách však existují i překážky a proces musí být proveden s dostatečnou opatrností, aby nebyl předmětem sporů.
Reportér: Přes všechny překážky se však očekává, že novým nejvyšším vůdcem se stane Mojtaba Chameneí, syn Alího Chameneího. Ještě včera se íránský prezident omlouval za útoky na státy Perského zálivu. Řekl, že útoky skončí, pokud se tyto státy nebudou podílet na americkém a izraelském útoku na Írán. Dnes však byl dronem zasažen a zapálen výškový dům v Kuvajtu, v němž sídlí státní organizace sociálního zabezpečení. Kuvajt dnes večer oznámil, že za osm dní války zachytil 234 raket a 422 dronů vystřelených z Íránu. Americké centrální velení dnes večer obvinilo Teherán z využívání civilních oblastí k odpalování raket. Nemůžeme to ověřit, ale vypadá to, jako by se světová veřejnost připravovala na velké množství civilních obětí.
Moderátor: Ze Ženevy se ke mně připojil ředitel projektu Crisis Group pro Írán, Ali Vaez. Různé duchovní osobnosti v Íránu tvrdí, že bylo dosaženo rozhodnutí ohledně nejvyššího vůdce a rostou spekulace, že jím bude Chameneího syn. Ale ať už to bude kdokoli, bude mít jeho autoritu a bude mít na starosti vedení?
Ali Vaez: Je velmi nepravděpodobné, že by mohli mít stejnou autoritu jako ajatolláh Chameneí, který byl u moci téměř čtyři desetiletí. Ať už to bude kdokoli, bude velmi závislý na Revolučních gardách, které v současné době řídí zemi a vedou válku. Moje předpověď tedy je, že příští vůdce nebude nejvyšší.
Moderátor: Co to tedy znamená pro způsob přijímání rozhodnutí? Kdo bude mít poslední slovo?
Ali Vaez: Myslím, že dojde k víceméně stejnému pokračování současného stavu, kdy se moc soustřeďuje na dvě osoby, Aliho Larijaniho, poradce pro národní bezpečnost, a Mohammada Baghara Ghalibafa, předsedu parlamentu, kteří budou pokračovat v tom, co dělají nyní, tedy v dělbě práce. Larijani řídí každodenní záležitosti státu a také strategické směřování země. Ali Bahf je více zodpovědný za válečné úsilí. Oba jsou bývalými veliteli Revolučních gard a oba jsou státníci s dlouholetými zkušenostmi s vládnutím. A myslím si, že pokud nastoupí nový nejvyšší vůdce, vzhledem k tomu, že bude s velkou pravděpodobností také terčem Izraele, bude se skrývat v bunkru a nebude příliš na očích. Status quo tedy v dohledné budoucnosti zůstane zachováno.
Moderátor: Včera Trump řekl, že neví, kdo je Larijani. A rétorika na obou stranách se zdá být stále více vyhrocená. Měli bychom to brát doslova, nebo je ještě šance, že se situace uklidní?
Ali Vaez: Je velmi těžké být optimistický ohledně jakéhokoli východiska, protože obě strany se zdají být přesvědčeny, že mohou donutit druhou stranu, aby ustoupila jako první. V tuto chvíli se Íránci připravili na to, že se dostanou do války na vyčerpání. Jsou přesvědčeni, že globální ekonomický tlak, rostoucí tlak na energetické trhy a jejich sousedé v Perském zálivu, to všechno se nahromadí tak, že po asi dvou týdnech bude prezident Trump chtít najít východisko. A pokud bude režim v Íránu stále stát, bude to pro ně vítězství. Naopak prezident Trump se zdá být pod dojmem, že výrazně oslabuje odvetnou schopnost Íránu a že nyní, když se zaměřuje na infrastrukturu, bude schopen oslabit režim do té míry, že se zhroutí. Za těchto okolností je tedy těžké být optimistický ohledně toho, že některá ze stran ustoupí.
Moderátor: No, pokud jde o infrastrukturu, útočí na ropné sklady a Írán hrozí odvetou. Došlo také k přestřelce na odsolovacích zařízeních, která dodávají pitnou vodu. Jaký to má význam?
Ali Vaez: Podívejte, v této oblasti jsou dvě velmi důležité věci, voda a ropa. A pokud se začnete zaměřovat na tyto zdroje, pak by se tato válka velmi rychle eskalovala. Íránci mohou zaútočit na odsolovací zařízení v Izraeli a v celém regionu, ale jsou také zranitelní vůči stejnému druhu útoků. A jakmile bude zasažena ropná infrastruktura, globální energetické trhy se dostanou do šoku, protože to, co jsme dosud viděli, ovlivňuje především dodávky energie z regionu, ne nutně samotnou produkci. Některé země zpomalily produkci, ale infrastruktura nebyla poškozena tak, že by její obnova trvala měsíce, ne-li roky. Pokud se dostaneme do této kategorie, skončíme na konci této krize v podstatě se spálenou zemí.
Moderátor: A co možnost budoucích civilních obětí? Americké velení vydalo varování Íráncům, že armáda je efektivně využívá jako lidské štíty, protože odpaluje drony a rakety z hustě osídlených oblastí, ale říká lidem, aby zůstali ve svých domovech. To nevěstí nic dobrého pro případ, že začnou útočit na tyto raketové základny v obydlených oblastech.
Ali Vaez: Rozhodně. A podívejte, existuje spousta opravdu strašných paralel s podobnými argumenty, které se používají v Gaze. Írán je země s 92 miliony obyvatel. Není tam mnoho úkrytů pro obyvatelstvo. A s touto argumentací se obávám, že USA nakonec zabijí příliš mnoho civilistů, což bude mít generační dopad, ať už USA dosáhnou jakéhokoli výsledku. Podívejte, existuje přímá souvislost mezi převratem v roce 1953, kterého se USA zúčastnily společně s Velkou Británií, a revolucí v roce 1979, která byla z pohledu Íránců pomstou za to, co jim USA udělaly v roce 1953. A pokud nyní USA spáchají závažné zločiny proti íránskému lidu, neozbrojenému íránskému lidu, myslím, že se to USA bude vracet ještě mnoho let.
Moderátor: Prezident Trump opět změnil názor a nyní trvá na tom, že nechce, aby kurdští bojovníci v Iráku překročili hranice do Íránu, poté co dříve naznačil, že jejich zapojení podpoří. V letadle Air Force One Trump novinářům řekl, že válka je už tak dost komplikovaná. V posledních několika minutách ministerstvo obrany oznámilo, že britské síly včera v noci úspěšně sestřelily dron vypuštěný z Íránu směrem k Iráku. Z iráckého Kurdistánu podává zprávu náš zahraniční korespondent Paraic O'Brian.
Reportér: Od začátku války před více než týdnem došlo k téměř 200 útokům dronů a raket na irácký Kurdistán. Náš tým slyšel výbuchy některých z 11 útoků včera v noci ve městě Soleimaniye a jeho okolí, kde se nacházíme. V důsledku včerejších útoků byly zabity dvě osoby, včetně vojáka Peshmergy. Írán a jeho zástupci v Iráku vysílají vzkaz íránským kurdským bojovým skupinám, které zde mají základnu. Pokud se pokusíte otevřít novou frontu v této válce s podporou USA a Izraele, zaplatíte za to draze. Většina útoků je zaměřena na základny těchto skupin. Včera v noci však byla zasažena budova vedle hotelu Titanic Soleimaniya. Reportér Al Jazeery byl v tu chvíli na místě. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.
Telefonický rozhovor na začátku týdne mezi Donaldem Trumpem a íránskými kurdskými skupinami vyvolal bouřlivé spekulace, že se chystá vpád těchto stráží do Íránu odtud, z iráckého Kurdistánu. Ve čtvrtek pak izraelská a americká média začala informovat, že tento vpád skutečně začal. Ukázalo se, že to není pravda. Včera pak Donald Trump v letadle Air Force One řekl, že kurdská účast je vlastně irelevantní. Je to příliš komplikované.
Trump: Nechceme válku ještě více komplikovat Nechci, aby Kurdové zasahovali. Nechci, aby Kurdové byli zraněni nebo zabiti. Máme dobré vztahy. Jsou ochotni zasáhnout, ale já jsem jim řekl, že nechci, aby zasahovali.
Reportér: Možná přijde čas, kdy íránští Kurdové zaútočí, ale mluvili jsme s vedením mnoha z těchto skupin a oni čekají na správný okamžik, je nepravděpodobné, že by podnikli nějaký krok, pokud se režim v Íránu nedostane do úplného a nezvratného volného pádu.
Moderátor: V jižním Libanonu došlo k dalším bojům mezi Izraelem a Hizballáhem. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum se k nám připojuje z Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Krishnane, dnes se válka dostala do centra Bejrútu. Izraelské bezpilotní letouny zaútočily na hotel Ramada na pobřežní promenádě Corniche. Zdá se, že velmi přesně zasáhly rohový apartmán ve čtvrtém patře. Izraelci tvrdí, že zabili čtyři velitele jednotek al-Quds, kteří se v tom pokoji nacházeli. To znamená Íránce z Revoluční gardy. Lze předpokládat, že hotel nevěděl, o koho se jedná, a že tam byli v jiné funkci, a neříká se, že to byli Íránci. To naznačuje, že Izraelci mají informace, protože pátrají po íránských revolučních gardách, které velí a spolupracují s Hizballáhem zde v Libanonu.
Moderátor: A co se děje na jihu Libanonu?
Reportérka: Na jihu jsme svědky obrovského množství leteckých útoků. Množství trosek a zničení je v kontrastu s přesným útokem, který jsme viděli tady v Bejrútu. Lidé přicházejí o své domovy. Izrael řekl všem civilním obyvatelům jižního Libanonu, že musí odejít. Pokud se někdy vrátí, bůh ví, co tam najdou. Jejich domovy budou pravděpodobně zcela zničené. Probíhají také boje. Izraelci provádějí vpády se svými tanky a obrněnými vozidly. Dva izraelští vojáci byli dnes údajně zabiti protitankovou střelou, kterou pravděpodobně vystřelil Hizballáh. Dnes jsem mluvila s vysokým libanonským politikem. Říkal: „Nechceme být součástí této války. Hizballáh a Izrael nás do ní nutí. Není to naše válka a pro libanonskou vládu a libanonský lid je to katastrofa.“
Moderátor: V Londýně, v úřadě britského premiéra., hovořil Keir Starmer dnes odpoledne hovořil s prezidentem Trumpem a dodal, že oba diskutovali o vojenské spolupráci mezi Velkou Británií a USA ohledně využití základen RAF pro to, co prohlášení popisuje jako kolektivní sebeobranu. Dříve Trump zdvojnásobil svou kritiku reakce britského premiéra na konflikt. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová trvala na tom, že sir Keir hájí britské zájmy. Vincent Mcaviney podává zprávu.
Reportér: Vlajková loď královského námořnictva HMS Prince of Wales zakotvila v Portsmouthu. Pod stany na palubě údajně posádka připravuje letadlovou loď na možné náhlé nasazení. Loď se připojí k HMS Dragon, až torpédoborec tento týden konečně odpluje do Středozemního moře. Vláda však stále nepotvrdila, zda Prince of Wales, která by vyžadovala doprovod podpůrných plavidel a ponorky, vypluje, což vyvolalo kritiku z druhé strany Atlantiku, kde prezident Trump v noci zveřejnil příspěvek. "Spojené království, náš kdysi velký spojenec, možná největší ze všech, konečně vážně uvažuje o vyslání dvou letadlových lodí na Blízký východ. To je v pořádku, premiére Starmer. Už je nepotřebujeme, ale budeme si to pamatovat. Nepotřebujeme lidi, kteří se připojují k válkám, když už jsme vyhráli." Britská vláda nyní nabídla využití některých základen. V Air Force One Trump opakoval svůj útok:
Trump: Nepotřebujeme je. Není správný čas. Bylo by hezké mít je před dvěma týdny, ale moje reakce, myslím, mluví za vše. Velmi dobře pro vás.
Reportér: Nepřekvapivá salva od Trumpa. Ale blíže k domovu, kritika premiéra také od jeho předchůdce Tonyho Blaira, který údajně v pátek na soukromém obědě řekl, že Keir Starmer měl od samého začátku podporovat Ameriku a nechat ji využívat britské letecké základny. Ministryně zahraničí, která během války v Iráku sloužila ve vládě Tonyho Blaira, Starmera před jeho kritikou bránila.
Yvette Cooper: Je důležité poučit se z toho, co se v Iráku pokazilo, a uvědomit si, zda jde o to zajistit, aby účel jakékoli akce, které se Spojené království účastní,a prostě uznat, že všechna naše rozhodnutí musí být v zájmu britských občanů a v národním zájmu Spojeného království.
Reportér: Dnes odpoledne poprvé od začátku války prezident a premiér hovořili po telefonu a diskutovali o využívání základen RAF americkou stranou, ale podle zpráv se nezmínili o námořní podpoře. Starmerova vláda, kterou někteří kritizují za to, že tento týden nejednala dostatečně rychle, a jiní chválí za to, že se jednoduše nepřipojila k Americe v otevřeném konfliktu, se zdá být obzvláště opatrná vzhledem k přízraku Iráku, který se vznáší nad její politickou stranou. Premiér, který byl dříve vnímán jako Trumpův poradce, nyní zažívá turbulence, které mohou způsobit jeho nevyzpytatelné výbuchy, když se snaží vybalancovat britské zájmy se zvláštním vztahem.
Moderátor: Hovořil jsem s bývalým poradcem pro národní bezpečnost Spojeného království, lordem Peterem Rickettsem, a nejprve jsem se ho zeptal, zda se britsko-americké vztahy podstatně mění.
Peter Ricketts: Nemyslím si, že bychom měli přehnaně reagovat na prezidentovy bezvýznamné výroky, i když jich je několik. Myslím tím, že tyto zvláštní vztahy nemohou znamenat, že Británie bude slepě následpvat vše, co se americký prezident rozhodne v daném okamžiku udělat.
Moderátor: A samozřejmě váš bývalý šéf Tony Blair nedávno v Channel 4 jasně řekl, že pokud jde o tyto vztahy, jsou vaším nejbližším bezpečnostním partnerem a vy jim prostě musíte být k dispozici, když vás požádají o spolupráci. A Keir Starmer to neudělal.
Peter Ricketts: No, trochu mě překvapilo, že to Tony Blair řekl. Vždyť on byl Georgeovi Bushovi oporou v irácké válce. Nikdo si dnes nepamatuje jeho loajalitu vůči Američanům. Všichni si pamatují, že zavlekl Británii do války na, řekněme, velmi pochybném právním základě, se všemi důsledky, které známe, s obrovským utrpením a ztrátami na životech, které v Iráku trvaly roky. Takže v jistém smyslu si myslím, že Blairova zkušenost dokazuje to, co tvrdím, že Británie se musí zastavit a zamyslet se. A pokud se na to podíváte z druhé strany, když je například nejvyšší prioritou Británie pomoci Ukrajině proti Rusku, Donald Trump se tím příliš nezabýval, když organizoval summity s Putinem. Takže ne, myslím, že musíme zachovat nervy, zůstat klidní, vysvětlovat Američanům, co děláme, a přimět je, aby začali přemýšlet o tom, jak to skončí. Protože v jejich vlastním zájmu potřebují Írán pro budoucnost, který může přispět ke stabilitě na Blízkém východě a neskončí v chaosu a vnitřních sporech, které povedou k další generaci nestability.
Moderátor: Mnoho komentátorů si stěžovalo, že se zdá, že strategie se vymýšlí za pochodu. Bylo by rozumné oznámit strategii?
Peter Ricketts:Ano, určitě by bylo. Bylo by rozumné oznámit strategii, když jste konflikt zahájili. Mít program, který nás vyvede z této války směrem ke stabilnějšímu Blízkému východu, se nyní jeví jako velmi naléhavé. Zatím nevidím, že by to bylo v americkém uvažování, protože jsou zcela posedlí každodenním válečným úsilím.
Moderátor: Existují spekulace, že by se to mohlo více týkat ropy a že by Američané mohli zabavit íránská ropná zařízení.
Peter Ricketts:Za prvé si myslím, že válka je již v jistém smyslu o ropě, a to kvůli uzavření Hormuzského průlivu a prudkému nárůstu cen energie a plynu po celém světě. Írán v podstatě provádí asymetrický útok tím, že útočí na ropná zařízení v Perském zálivu a omezuje vývoz ropy. To by pro Američany znamenalo obrovské riziko. Poučení z Iráku je všem jasné, ale já bych rozhodně neprosazoval americkou invazi do Íránu za účelem obsazení jeho ropných polí.
Moderátor: Myslíte si, že existuje dvojí metr v tom, jak Spojené státy brání Izrael a jak brání Ukrajinu?
Peter Ricketts: Ano, naprosto. Opravdu si to myslím. A je velmi šokující vidět, kolik protiletadlových raket Patriot bylo vypáleno zeměmi Perského zálivu za tři nebo čtyři dny, více než Ukrajinci za čtyři roky. Takže úplně špatně vyhodnotili rovnováhu mezi Zelenským a Putinem. Nyní vidíme, jak Putin poskytuje Íránu informace o amerických silách v regionu, jak nám bylo řečeno. A vidíme, jak Zelenskyj nabízí zemím Perského zálivu technologii proti dronům. Nakonec je tedy jasné, kdo je v této válce spojencem Ameriky a kdo je jejím protivníkem. A od prvního dne v Ukrajině to úplně špatně pochopili.
Moderátor: Norská policie vyšetřuje zprávy o zjevné explozi před americkou ambasádou v Oslu během noci. Místní média uvedla, že po explozi, která byla hlášena kolem jedné hodiny ráno, došlo k menšímu poškození vchodu do budovy. Obyvatelé z okolí uvedli, že na ulici byl hustý kouř. Policie uvedla, že případ bere s maximální vážností, ale že nic nenasvědčuje ohrožení veřejnosti.
Proběhly pohřby tří Palestinců zabitých izraelskými osadníky na okupovaném Západním břehu. Mezi nimi byl i 27letý Palestinec, který byl podle palestinského ministerstva zdravotnictví včera zastřelen izraelským osadníkem ve vesnici Masafa Yatta. Izraelská armáda uvedla, že vražda je vyšetřována. Od začátku této poslední války bylo na Západním břehu zabito celkem šest palestinských civilistů.
A to je vše, na co máme dnes večer čas. Vracíme se zítra večer v 7 hodin. Do té doby, z Jeruzaléma, toto byly Channel 4 News. Dobrý večer.
