Státy Perského zálivu se dohodly s Ukrajinou na nasazení protidronového systému Sky Fortress
9. 3. 2026
Jak uvedli ukrajinští představitelé, zástupci společností vyrábějících drony a jedna osoba zapojená do jednání Financial Times, probíhají jednání na vládní i soukromé úrovni, stejně jako mezi armádou. "Američané předložili velmi konkrétní požadavky – proto na základě jejich požadavků poskytneme, co je potřeba," uvedl zdroj obeznámený s jednáními.
Sky Fortress byla vyvinuta v roce 2022 dvěma ukrajinskými inženýry, kteří pomocí mikrofonu a mobilního telefonu připevněného na tyči začali sledovat ruské drony. Od té doby se vývoj rozrostl do celostátní sítě více než 10 000 akustických senzorů, které detekují UAV a rychle předávají polohu armádě, aby je mohla sestřelit. Podle respondentů obeznámených s touto technologií se systém ukázal být obzvlášť účinný proti nízko letícím Šáhidům schopným uniknout konvenčním radarům.
Předtím zdroje FT informovaly, že Washington vyjednával o nákupu stíhacích dronů z Ukrajiny, aby během války na Blízkém východě sestřelil íránské drony. Ve čtvrtek prezident Volodymyr Zelenskyj napsal, že "nařídil poskytnout potřebné zdroje a zajistit přítomnost ukrajinských specialistů pro zajištění potřebné bezpečnosti". Od té doby se systematické vysoce úrovňové trilaterální diskuse rozšířily i o další vojenské inovace, uvedli vyjednavači.
Ukrajinská společnost SkyFall, která vyrábí stíhací drony P1-Sun, uvedla, že se na ni obrátilo několik zemí Blízkého východu s žádostmi o pomoc. Podle výrobce P1-Sun za poslední tři měsíce zničil více než 1 500 Šáhidů a dalších 1 000 ruských dronů. Cena jednoho stíhače je přibližně 1 000 dolarů, což z něj činí nákladově efektivní řešení pro protivzdušnou obranu. (Výrobní náklady nejlevnější verze íránského bojového dronu Šáhid činí kolem 30 000 dolarů. Jednotlivá raketa PAC-3 pro protiletadlový systém MIM-104 Patriot přijde zahraničního kupce přinejmenším na 6 milionů dolarů a výrobce Lockheed Martin ani zdaleka nestíhá pokrýt poptávku - KD.) Další výrobce dronů, General Cherry, také oznámil zájem arabských zemí o své produkty.
Současně zdroje z Politico uvedly, že Spojené státy a Ukrajina vyjednávají o dodávkách ukrajinských stíhačů, aby Washington mohl účinněji chránit své vojenské základny v Perském zálivu a zároveň posílit protivzdušnou obranu arabských zemí, které utrácejí značné prostředky za ničení levných íránských dronů drahými raketami.
