Zelenskyj hovořil o ruské podpoře Íránu a dodávkách íránských raket do Ruské federace
9. 3. 2026
Zelenskyj poznamenal, že Moskva nyní pomáhá Teheránu, ale ne naopak.
"Rusko pomáhá íránskému režimu. Přesně víme, co už bylo poskytnuto, i když nevíme, kolik jsou připraveni předat. "Dobrou zprávou je, že íránský režim neposkytuje Rusku rakety a některé další typy zbraní, které jsou používány k útokům na Ukrajinu," napsal prezident.
Poznamenal, že nyní se pozornost přesouvá na Blízký východ, což pravděpodobně ovlivní válku na Ukrajině.
"Doufám, že válka nebude dlouhá, nejen proto, že mám obavy o Ukrajinu, ale také proto, že jakákoli ztráta je tragédií. Nicméně nevidíme pokrok v mírových jednáních. Pokud nebude v prvních dnech konfliktu dosaženo trvalého míru nebo příměří, hrozí velké riziko, že bude pokračovat. To jistě ovlivní situaci na Ukrajině. Méně pozornosti znamená méně podpory. Méně podpory znamená méně protivzdušné obrany," shrnul Zelenskyj.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
