Vládou vykostěný zákon o podpoře bydlení jde do Sněmovny. Připravený nástroj pro obce a rodiny přišel o většinu financí. Piráti žádají nápravu
7. 3. 2026
Praha 6. března 2026 – Zákon o podpoře bydlení, který měl pomoci obcím řešit nedostupnost bydlení a získal dokonce mezinárodní ocenění, vláda výrazně oslabila. Původně plánované prostředky ve výši 250 milionů korun měly pomoci obcím opravovat obecní byty a zároveň nabídnout garance majitelům prázdných bytů, aby je poskytli k dlouhodobému bydlení. Po zásahu vlády však zákon přichází o většinu financí i svůj reálný dopad, materiál dnes prošel prvním čtením ve Sněmovně. Piráti podali v tomto týdnu pozměňovací návrh k rozpočtu, který navrhuje vrácení celé částky.
„Místo aby vláda pomáhala řešit krizi bydlení, rozhodla se zákon úplně vykostit. Přitom šlo o konkrétní nástroj, který mohl obcím pomoci opravovat bytový fond a dostat na trh tisíce prázdných bytů. Tento zákon byl dokonce oceněn v zahraničí jako příklad dobré praxe. Vláda ale místo podpory rodin a mladých lidí jeho potenciál prakticky zabila," říká poslankyně Pirátů Veronika Kovářová.
Piráti dlouhodobě upozorňují, že bez aktivní role státu a obcí se situace na trhu s bydlením nezlepší. Podle nich vláda místo systémových řešení přichází o nástroje, které už byly připravené. „Krize bydlení je jedním z největších problémů dnešní doby. My jsme připravili konkrétní řešení, které mělo pomoci obcím, rodinám i lidem, kteří dnes na bydlení nedosáhnou. Místo toho vláda zákon osekala tak, že jeho dopad bude minimální. To je přesně ten typ politiky, který zhoršuje situaci běžných lidí místo toho, aby ji zlepšoval," říká poslanec Pirátů Ivan Bartoš.
Piráti budou podle svých slov dál prosazovat konkrétní kroky, které pomohou rozhýbat bytovou výstavbu a zpřístupnit bydlení mladým lidem i rodinám.
„Je zřejmé, že vláda nemá skutečná řešení krize bydlení. Tlačí na rychlé prosazení novely stavebního zákona, která ale dostupnost bydlení nezlepší. Z dat víme, že i kdyby došlo k nárůstu výstavby, ceny bytů se automaticky snižovat nebudou. Záleží především na tom, co, jak a pro koho se staví. Za Piráty jsme předložili systém tzv. akceleračních zón, které urychlí výstavbu tam, kde to dává smysl, a zároveň zachovají veřejný zájem. Navrhli jsme také přesunutí 14 miliard korun do Státního fondu rozvoje investic na projekty, které už mají obce připravené. Dostupné bydlení je pro nás hlavní pr
