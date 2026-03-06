Španělsko prodávalo Íránu rozbušky, výbušniny, laboratorní činidla a řídicí software
6. 3. 2026
Tento materiál dvojího užití je obzvlášť problémový, protože většinou odpovídá zdravotnickým potřebám, ale může být znovu použit i pro jiné účely, například v obraně, což vede k tomu, že tyto exporty jsou umístěny na vždy složitou "šedou čáru" obchodu, zejména v zemi, která vyvíjí jaderné technologie bez mezinárodního dohledu.
Podle údajů ve zprávě sestavené společností Servimedia, v seznamu exportů podle zemí, je vysvětleno, že v roce 2024 a v první polovině roku 2025 byl exportován do Íránu materiál v hodnotě 1 331 289,37 eur. Specifikuje, že tyto peníze pocházejí z prodeje "detonátorů, výbušnin typu A, B a E, laboratorních činidel, řídicího softwaru". Zpráva také naznačuje, že ve druhé polovině roku 2024 došlo k sérii odmítnutí vývozu, z nichž tři byly určeny Íránu. Podle článku 8.1 odmítli prodávat těsnící sady, ventilové packery, kulové ventily a tepelné gravírovací zařízení.
Navíc v sekci 'Autorizovaný vývoz produktů a technologií dvojího užití podle zemí' je uvedeno, že v roce 2023 byly Íránu prodány 3 licence za 41 545 eur. Pokud jde o "autorizovaný export dvojího užití podle zemí, kategorií produktů a hodnoty", uvádí se, že před dvěma lety dosáhly prodej 8 442 eur.
Z celkové částky 1,3 milionu pochází hlavní část (1 298 186 eur) z kategorie 2, která odpovídá sekci nazvané "úprava materiálů", což se týká vysoce přesných obráběcích strojů, obráběcích strojů, soustruhů s numerickým řízením nebo frézek. Tato kategorie 2 zahrnuje také obráběcí centra, brusky, EDM stroje, roboty a zařízení pro aditivní výrobu (kovové 3D tiskárny). Pokud jde o typ společností, pro které je tento materiál určen, zpráva ministra obchodu uvádí, že u veřejných společností je to 77,11 % a u soukromých společností 22,9 %.
Obchodní expozice Španělska v Íránu je minimální, s exportem v roce 2025 ve výši 121,8 milionu eur, což je pokles o 36 % oproti roku 2024 a představuje 0,03 % z celkového objemu zahraničních prodejů v loňském roce, podle údajů ministra obchodu.
Od vrcholu 656,3 milionu v roce 2021 zažíval obchod s Íránem výkyvy až do roku 2020, po kterém následovalo pět po sobě jdoucích let poklesu exportu. Z 121,8 milionu exportovaných do Íránu vyniká 20,3 milionu za léky a 17,2 milionu ventilů a kohoutků, následovaných 10,5 milionu chemickými hnojivy a 9,7 milionu cigaretových papírků.
Zboží bylo z Íránu dovezeno loni za 123,1 milionu, což je o 30 % více než v roce 2024, což zanechalo pro Španělsko deficitní bilanci 1,3 milionu v loňském roce. Více než čtyři z každých deseti eur šla na nákup zázvoru, šafránu, kurkumy, tymiánu, bobkových listů, kari a dalších koření, celkem 52,8 milionu. Následuje akvizice 18,7 milionu chemických diagnostických nebo laboratorních činidel, 15 milionů za ořechy a 9,5 milionu za plasty.
Zdroj ve španělštině: ZDE
