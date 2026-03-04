S pokračováním války na Blízkém východě akcie klesají a ropa zdražuje
4. 3. 2026
Útoky USA a Izraele na islámskou republiku narušily regionální energetické toky, přičemž klíčový Hormuzský průliv – kterým prochází asi pětina globálních tranzitů ropy – byl fakticky uzavřen. Válka také podnítila obavy z nové energetické krize, která by mohla inflaci ještě zvýšit.
Pohyby na trhu byly poměrně mírné a komentátoři "doufají", že krize bude krátkodobá a nebude způsobovat zásadní problémy pro globální ekonomiku.
Analytici však varovali, že čím déle to potrvá, tím bolestivější to bude, protože jsou zasaženy dodavatelské řetězce a ceny prudce rostou.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že válka, která začala v sobotu útokem, při němž byl zabit íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, probíhá "podstatně" rychleji, než bylo plánováno, ale varoval, že může trvat více než čtyři týdny.
Poprvé také stanovil cíle – zničení íránských raket, námořnictva a jaderného programu a zastavení podpory ozbrojených skupin v regionu – což zřetelně nezahrnovalo svržení režimu Islámské republiky.
Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo Američany, aby opustili celý Blízký východ od Egypta směrem na východ.
Írán reagoval vypuštěním raket a dronů po celém Blízkém východě, včetně Saúdské Arábie, Kataru a Dubaje, přičemž výslovně hrozil zvýšením globálních energetických nákladů.
To v pondělí vystřelilo ceny ropy téměř o 14 %, než se mírně uvolnily, zatímco evropské ceny zemního plynu vystřelily téměř o 40 % poté, co státní energetická firma Kataru oznámila, že zastavila výrobu zkapalněného zemního plynu.
Mezitím generál íránských revolučních gard pohrozil, že "spálí jakoukoli loď", která se pokusí proplout Hormuzským průlivem.
"Také zaútočíme na ropovody a nedovolíme, aby oblast opustila jediná kapka ropy. Cena ropy dosáhne v následujících dnech 200 dolarů," varoval.
Ropa v úterý opět zdražila, Brent vzrostl o více než 4 % a opět nad 80 dolarů za barel, zatímco WTI vzrostl o více než 3 %.
Nizozemská smlouva na zemní plyn TTF, považovaná za evropský benchmark, zdražila o více než 33 %.
Růst nákladů na energie by mohl většině centrálních bankéřů způsobit starosti, protože se snaží snížit inflaci a zároveň snížit úrokové sazby, aby podpořily své ekonomiky.
"Nárůst cen energií vytváří pro centrální banky dilema," řekl Rodrigo Catril z National Australia Bank. "Stagflace způsobuje centrálním bankám velké nepohodlí, dlouhodobější energetický šok je inflační a zároveň oslabuje růst."
A Chris Weston z Pepperstone dodal: "S dočasným omezením Hormuzského průlivu platí, že čím déle narušení přetrvává, tím větší je riziko, že další zařízení a infrastruktura v celém zálivu budou nucena odstavit."
Akciové trhy většinou ustoupily, aby prodloužily pondělní ztráty ve většině Asie, zatímco dolar posílil díky nástupu do bezpečných přístavů.
Soul, který letos vzrostl o více než 40 % díky technologickému růstu, oznámil více než 7 % pokles po návratu investorů z prodlouženého víkendu.
Výrobci čipů Samsung a SK hynix, kteří letos vyskočili díky růstu AI technologií, byli v čele prodeje. Samsung klesl o 9,9 % a SK Hynix o 11,5 %.
Kim Dae-jong, profesor podnikání na Sejong University, řekl AFP: "Jižní Korea je silně závislá na exportu a známky sílící války na Blízkém východě přispěly k nejistotě na trzích.
"Země také zcela spoléhá na dovoz energie, ... což by mělo téměř nevyhnutelný dopad."
Tokio ztratilo více než 3 %, zatímco Hongkong, Šanghaj, Sydney, Wellington, Tchaj-pej a Jakarta také výrazně klesly.
Londýn, Frankfurt a Paříž ztratily více než jedno procento.
Letecké společnosti byly opět mezi nejvíce ztrátovými – japonské aerolinky kotované v Tokiu klesly o více než 6 %, Cathay Pacific v Hongkongu o 2,8 % a Qantas o 1,8 % v Sydney.
Air France-KLM ztratila v Amsterdamu 3 %.
"Dokud budou toky ropy pokračovat, zůstává to volatilitní událostí, nikoli systémovou – ale potvrzuje to, že geopolitika je nyní strukturálně zakotvena v investičním cyklu," řekla Monica Deffen z Amundi Investment Institute.
"Krátkodobě to podporuje inflační riziko, sílu amerického dolaru a rozptýlení mezi třídami aktiv. Energetická volatilita, nejistota inflace a regionální rozptýlení se vracejí jako určující znaky trhu."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse